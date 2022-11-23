Рейтинг@Mail.ru
Нижегородские власти пригласят вахтовиков водить городские автобусы - РИА Новости, 23.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
https://ria.ru/20221123/avtobus-1833753181.html
Нижегородские власти пригласят вахтовиков водить городские автобусы
Нижегородские власти пригласят вахтовиков водить городские автобусы - РИА Новости, 23.11.2022
Нижегородские власти пригласят вахтовиков водить городские автобусы
Проблему дефицита водителей общественного транспорта в регионе решают за счет повышения зарплаты и привлечения вахтовиков, заявил губернатор Нижегородской... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T17:57
2022-11-23T17:57
нижегородская область
общество
глеб никитин
нижний новгород
нижегородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/134745/09/1347450988_0:56:1024:632_1920x0_80_0_0_24b7f9fd59193ec3124c76901e8f33da.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноя — РИА Новости. Проблему дефицита водителей общественного транспорта в регионе решают за счет повышения зарплаты и привлечения вахтовиков, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в среду в ходе прямой линии с жителями региона.Глава региона ответил на вопросы нижегородцев по теме работы общественного транспорта. Граждане, в частности, отмечали, что есть проблемы с долгим ожиданием автобусов.Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что в последние годы было проведено серьезное обновление подвижного состава. Главной сложностью остается нехватка водителей в "Нижегородпассажиравтотрансе"."Проблему дефицита водителей общественного транспорта решаем за счет повышения зарплаты и привлечения новых сотрудников, в том числе вахтовиков. Уже приобрели общежитие для тех, кто работает вахтовым методом. Сейчас там проводится ремонт", - сообщил Никитин.По данным регионального Минтранса, уровень заработной платы водителей, в среднем, в этом году заметно увеличился - к декабрю рост с начала года достигнет 30% и превысит 65 тысяч рублей. Набор водителей активно идет в настоящее время.Кроме этого, как сообщил глава региона, положительное влияние на ситуацию с интервалами движения окажет работа по улучшению организации дорожного движения в Нижнем Новгороде, в частности, создание выделенных полос. Также планируется организовать график по схеме "разрывных смен", когда в часы пик работает максимально возможное количество автобусов."Мы реализуем сейчас и крупнейшую в стране программу модернизации городского электротранспорта. Уже начаты работы на улице Коминтерна и проспекте Гагарина. Планируется полное обновление путей и приобретение нового подвижного состава. Это повысит комфорт пассажиров и снизит уровень шума, а главное - увеличит скорость перемещения по городу", - сказал Никитин. Глава региона напомнил, что также идет работа по созданию новой станции метро в Сормовском районе. Все это качественно улучшит ситуацию с общественным транспортом.Кроме этого, губернатор подчеркнул, что все обращения граждан по работе конкретных маршрутов, поступившие в ходе прямой линии, будут отработаны и при необходимости будут принят соответствующие решения.
https://ria.ru/20220627/liaz-1798492613.html
https://ria.ru/20220804/avtobusy-1807277806.html
https://ria.ru/20221027/nizhniy-1826730325.html
нижний новгород
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/134745/09/1347450988_76:0:987:683_1920x0_80_0_0_0d2f2793e97e50df9eca582f0ea05424.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, глеб никитин, нижний новгород, нижегородская область
Нижегородская область, Общество, Глеб Никитин, Нижний Новгород, Нижегородская область
17:57 23.11.2022
 
Нижегородские власти пригласят вахтовиков водить городские автобусы

Нижегородские власти избавятся от дефицита водителей автобусов за счет вахтовиков

© Фото : Администрация г.Нижнего НовгородаНижний Новгород зимой
Нижний Новгород зимой - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Фото : Администрация г.Нижнего Новгорода
Нижний Новгород зимой. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноя — РИА Новости. Проблему дефицита водителей общественного транспорта в регионе решают за счет повышения зарплаты и привлечения вахтовиков, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в среду в ходе прямой линии с жителями региона.
Глава региона ответил на вопросы нижегородцев по теме работы общественного транспорта. Граждане, в частности, отмечали, что есть проблемы с долгим ожиданием автобусов.
Салон автобуса - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 16:44
Нижний Новгород получит 32 новых автобуса ЛИАЗ
Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что в последние годы было проведено серьезное обновление подвижного состава. Главной сложностью остается нехватка водителей в "Нижегородпассажиравтотрансе".
"Проблему дефицита водителей общественного транспорта решаем за счет повышения зарплаты и привлечения новых сотрудников, в том числе вахтовиков. Уже приобрели общежитие для тех, кто работает вахтовым методом. Сейчас там проводится ремонт", - сообщил Никитин.
По данным регионального Минтранса, уровень заработной платы водителей, в среднем, в этом году заметно увеличился - к декабрю рост с начала года достигнет 30% и превысит 65 тысяч рублей. Набор водителей активно идет в настоящее время.
Автобус - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 16:51Нижегородская область
Павловский автобусный завод получит 470 миллионов рублей на новые модели
Кроме этого, как сообщил глава региона, положительное влияние на ситуацию с интервалами движения окажет работа по улучшению организации дорожного движения в Нижнем Новгороде, в частности, создание выделенных полос. Также планируется организовать график по схеме "разрывных смен", когда в часы пик работает максимально возможное количество автобусов.
"Мы реализуем сейчас и крупнейшую в стране программу модернизации городского электротранспорта. Уже начаты работы на улице Коминтерна и проспекте Гагарина. Планируется полное обновление путей и приобретение нового подвижного состава. Это повысит комфорт пассажиров и снизит уровень шума, а главное - увеличит скорость перемещения по городу", - сказал Никитин. Глава региона напомнил, что также идет работа по созданию новой станции метро в Сормовском районе. Все это качественно улучшит ситуацию с общественным транспортом.
Кроме этого, губернатор подчеркнул, что все обращения граждан по работе конкретных маршрутов, поступившие в ходе прямой линии, будут отработаны и при необходимости будут принят соответствующие решения.
Кремль в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 08:00Туризм
Город упоительных вечеров на Волге: интересный маршрут по Нижнему Новгороду
 
Нижегородская областьОбществоГлеб НикитинНижний НовгородНижегородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала