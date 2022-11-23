https://ria.ru/20221123/avtobus-1833753181.html
Нижегородские власти пригласят вахтовиков водить городские автобусы
Нижегородские власти пригласят вахтовиков водить городские автобусы - РИА Новости, 23.11.2022
Нижегородские власти пригласят вахтовиков водить городские автобусы
Проблему дефицита водителей общественного транспорта в регионе решают за счет повышения зарплаты и привлечения вахтовиков, заявил губернатор Нижегородской... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T17:57
2022-11-23T17:57
2022-11-23T17:57
нижегородская область
общество
глеб никитин
нижний новгород
нижегородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/134745/09/1347450988_0:56:1024:632_1920x0_80_0_0_24b7f9fd59193ec3124c76901e8f33da.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноя — РИА Новости. Проблему дефицита водителей общественного транспорта в регионе решают за счет повышения зарплаты и привлечения вахтовиков, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в среду в ходе прямой линии с жителями региона.Глава региона ответил на вопросы нижегородцев по теме работы общественного транспорта. Граждане, в частности, отмечали, что есть проблемы с долгим ожиданием автобусов.Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что в последние годы было проведено серьезное обновление подвижного состава. Главной сложностью остается нехватка водителей в "Нижегородпассажиравтотрансе"."Проблему дефицита водителей общественного транспорта решаем за счет повышения зарплаты и привлечения новых сотрудников, в том числе вахтовиков. Уже приобрели общежитие для тех, кто работает вахтовым методом. Сейчас там проводится ремонт", - сообщил Никитин.По данным регионального Минтранса, уровень заработной платы водителей, в среднем, в этом году заметно увеличился - к декабрю рост с начала года достигнет 30% и превысит 65 тысяч рублей. Набор водителей активно идет в настоящее время.Кроме этого, как сообщил глава региона, положительное влияние на ситуацию с интервалами движения окажет работа по улучшению организации дорожного движения в Нижнем Новгороде, в частности, создание выделенных полос. Также планируется организовать график по схеме "разрывных смен", когда в часы пик работает максимально возможное количество автобусов."Мы реализуем сейчас и крупнейшую в стране программу модернизации городского электротранспорта. Уже начаты работы на улице Коминтерна и проспекте Гагарина. Планируется полное обновление путей и приобретение нового подвижного состава. Это повысит комфорт пассажиров и снизит уровень шума, а главное - увеличит скорость перемещения по городу", - сказал Никитин. Глава региона напомнил, что также идет работа по созданию новой станции метро в Сормовском районе. Все это качественно улучшит ситуацию с общественным транспортом.Кроме этого, губернатор подчеркнул, что все обращения граждан по работе конкретных маршрутов, поступившие в ходе прямой линии, будут отработаны и при необходимости будут принят соответствующие решения.
https://ria.ru/20220627/liaz-1798492613.html
https://ria.ru/20220804/avtobusy-1807277806.html
https://ria.ru/20221027/nizhniy-1826730325.html
нижний новгород
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/134745/09/1347450988_76:0:987:683_1920x0_80_0_0_0d2f2793e97e50df9eca582f0ea05424.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, глеб никитин, нижний новгород, нижегородская область
Нижегородская область, Общество, Глеб Никитин, Нижний Новгород, Нижегородская область
Нижегородские власти пригласят вахтовиков водить городские автобусы
Нижегородские власти избавятся от дефицита водителей автобусов за счет вахтовиков
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноя — РИА Новости. Проблему дефицита водителей общественного транспорта в регионе решают за счет повышения зарплаты и привлечения вахтовиков, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в среду в ходе прямой линии с жителями региона.
Глава региона ответил на вопросы нижегородцев по теме работы общественного транспорта. Граждане, в частности, отмечали, что есть проблемы с долгим ожиданием автобусов.
Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что в последние годы было проведено серьезное обновление подвижного состава. Главной сложностью остается нехватка водителей в "Нижегородпассажиравтотрансе".
"Проблему дефицита водителей общественного транспорта решаем за счет повышения зарплаты и привлечения новых сотрудников, в том числе вахтовиков. Уже приобрели общежитие для тех, кто работает вахтовым методом. Сейчас там проводится ремонт", - сообщил Никитин.
По данным регионального Минтранса, уровень заработной платы водителей, в среднем, в этом году заметно увеличился - к декабрю рост с начала года достигнет 30% и превысит 65 тысяч рублей. Набор водителей активно идет в настоящее время.
Кроме этого, как сообщил глава региона, положительное влияние на ситуацию с интервалами движения окажет работа по улучшению организации дорожного движения в Нижнем Новгороде
, в частности, создание выделенных полос. Также планируется организовать график по схеме "разрывных смен", когда в часы пик работает максимально возможное количество автобусов.
"Мы реализуем сейчас и крупнейшую в стране программу модернизации городского электротранспорта. Уже начаты работы на улице Коминтерна и проспекте Гагарина. Планируется полное обновление путей и приобретение нового подвижного состава. Это повысит комфорт пассажиров и снизит уровень шума, а главное - увеличит скорость перемещения по городу", - сказал Никитин. Глава региона напомнил, что также идет работа по созданию новой станции метро в Сормовском районе. Все это качественно улучшит ситуацию с общественным транспортом.
Кроме этого, губернатор подчеркнул, что все обращения граждан по работе конкретных маршрутов, поступившие в ходе прямой линии, будут отработаны и при необходимости будут принят соответствующие решения.