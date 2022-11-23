https://ria.ru/20221123/avtobus-1833753181.html

Нижегородские власти пригласят вахтовиков водить городские автобусы

Нижегородские власти пригласят вахтовиков водить городские автобусы - РИА Новости, 23.11.2022

Нижегородские власти пригласят вахтовиков водить городские автобусы

Проблему дефицита водителей общественного транспорта в регионе решают за счет повышения зарплаты и привлечения вахтовиков, заявил губернатор Нижегородской... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T17:57

2022-11-23T17:57

2022-11-23T17:57

нижегородская область

общество

глеб никитин

нижний новгород

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноя — РИА Новости. Проблему дефицита водителей общественного транспорта в регионе решают за счет повышения зарплаты и привлечения вахтовиков, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в среду в ходе прямой линии с жителями региона.Глава региона ответил на вопросы нижегородцев по теме работы общественного транспорта. Граждане, в частности, отмечали, что есть проблемы с долгим ожиданием автобусов.Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что в последние годы было проведено серьезное обновление подвижного состава. Главной сложностью остается нехватка водителей в "Нижегородпассажиравтотрансе"."Проблему дефицита водителей общественного транспорта решаем за счет повышения зарплаты и привлечения новых сотрудников, в том числе вахтовиков. Уже приобрели общежитие для тех, кто работает вахтовым методом. Сейчас там проводится ремонт", - сообщил Никитин.По данным регионального Минтранса, уровень заработной платы водителей, в среднем, в этом году заметно увеличился - к декабрю рост с начала года достигнет 30% и превысит 65 тысяч рублей. Набор водителей активно идет в настоящее время.Кроме этого, как сообщил глава региона, положительное влияние на ситуацию с интервалами движения окажет работа по улучшению организации дорожного движения в Нижнем Новгороде, в частности, создание выделенных полос. Также планируется организовать график по схеме "разрывных смен", когда в часы пик работает максимально возможное количество автобусов."Мы реализуем сейчас и крупнейшую в стране программу модернизации городского электротранспорта. Уже начаты работы на улице Коминтерна и проспекте Гагарина. Планируется полное обновление путей и приобретение нового подвижного состава. Это повысит комфорт пассажиров и снизит уровень шума, а главное - увеличит скорость перемещения по городу", - сказал Никитин. Глава региона напомнил, что также идет работа по созданию новой станции метро в Сормовском районе. Все это качественно улучшит ситуацию с общественным транспортом.Кроме этого, губернатор подчеркнул, что все обращения граждан по работе конкретных маршрутов, поступившие в ходе прямой линии, будут отработаны и при необходимости будут принят соответствующие решения.

https://ria.ru/20220627/liaz-1798492613.html

https://ria.ru/20220804/avtobusy-1807277806.html

https://ria.ru/20221027/nizhniy-1826730325.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, глеб никитин, нижний новгород, нижегородская область