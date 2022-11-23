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Авиакомпания "Ямал" перевезла миллион пассажиров с начала года - РИА Новости, 23.11.2022
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20221123/aviakompaniya-1833742719.html
Авиакомпания "Ямал" перевезла миллион пассажиров с начала года
Авиакомпания "Ямал" перевезла миллион пассажиров с начала года - РИА Новости, 23.11.2022
Авиакомпания "Ямал" перевезла миллион пассажиров с начала года
Авиакомпания "Ямал" перевезла миллион пассажиров с начала года, сообщает пресс-служба главы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T17:31
2022-11-23T17:31
ямало-ненецкий автономный округ
новый уренгой
москва
ямал (авиакомпания)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Авиакомпания "Ямал" перевезла миллион пассажиров с начала года, сообщает пресс-служба главы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО)."Авиакомпания "Ямал" перевезла миллион пассажиров с начала года. Миллионным оказался житель Нового Уренгоя, улетевший 21 ноября из Нового Уренгоя в Москву. Авиакомпания вручила пассажиру сертификат на бесплатный прямой перелет рейсами авиакомпании "Ямал" для всей семьи", - говорится в сообщении.Воспользоваться подарком победитель сможет до конца 2023 года. Аэропорт города Новый Уренгой также принял участие в награждении и предоставил пассажиру сертификат на обслуживание в бизнес-зале для всей семьи.Рейс из Нового Уренгоя в Москву – один из старейших маршрутов авиакомпании "Ямал". Первые вылеты из газовой столицы в Москву были организованы в начале 2000-х годов, сегодня рейс выполняется ежедневно. С января по октябрь 2022 года на этом направлении было перевезено более 63 тысяч пассажиров.Как отметили в пресс-службе, сохранение возможности комфортных авиапутешествий для семей ямальцев – один из приоритетов деятельности губернатора округаДмитрия Артюхова. На Ямале ежегодно растет число субсидируемых маршрутов. В следующем году у ямальцев появится возможность летать из Салехарда в Казань."Ежегодное расширение маршрутной сети повышает возможности северян путешествовать по стране. Недавно по программе льготных авиабилетов для детей из многодетных семей перешагнули цифру в 55 тысяч, сегодня перевозим миллионного пассажира в этом году. Это показывает, что мы движемся в правильном направлении", - цитирует пресс-служба директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Дениса Напольских.
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новый уренгой, москва, ямал (авиакомпания)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Новый Уренгой, Москва, Ямал (авиакомпания)
17:31 23.11.2022
 

Авиакомпания "Ямал" перевезла миллион пассажиров с начала года

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСамолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Ямал"
Самолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании Ямал - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Самолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Ямал"
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Авиакомпания "Ямал" перевезла миллион пассажиров с начала года, сообщает пресс-служба главы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
"Авиакомпания "Ямал" перевезла миллион пассажиров с начала года. Миллионным оказался житель Нового Уренгоя, улетевший 21 ноября из Нового Уренгоя в Москву. Авиакомпания вручила пассажиру сертификат на бесплатный прямой перелет рейсами авиакомпании "Ямал" для всей семьи", - говорится в сообщении.
Система обработки багажа в новом терминале аэропорта Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 13:43Ямало-Ненецкий автономный округ
Систему обработки багажа смонтировали в терминале аэропорта Нового Уренгоя
Воспользоваться подарком победитель сможет до конца 2023 года. Аэропорт города Новый Уренгой также принял участие в награждении и предоставил пассажиру сертификат на обслуживание в бизнес-зале для всей семьи.
Рейс из Нового Уренгоя в Москву – один из старейших маршрутов авиакомпании "Ямал". Первые вылеты из газовой столицы в Москву были организованы в начале 2000-х годов, сегодня рейс выполняется ежедневно. С января по октябрь 2022 года на этом направлении было перевезено более 63 тысяч пассажиров.
Как отметили в пресс-службе, сохранение возможности комфортных авиапутешествий для семей ямальцев – один из приоритетов деятельности губернатора округаДмитрия Артюхова. На Ямале ежегодно растет число субсидируемых маршрутов. В следующем году у ямальцев появится возможность летать из Салехарда в Казань.
"Ежегодное расширение маршрутной сети повышает возможности северян путешествовать по стране. Недавно по программе льготных авиабилетов для детей из многодетных семей перешагнули цифру в 55 тысяч, сегодня перевозим миллионного пассажира в этом году. Это показывает, что мы движемся в правильном направлении", - цитирует пресс-служба директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Дениса Напольских.
 
Ямало-Ненецкий автономный округНовый УренгойМоскваЯмал (авиакомпания)
 
 
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