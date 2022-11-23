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Разработчик "Сармата" создает аппарат для перехвата опасных астероидов - РИА Новости, 23.11.2022
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Разработчик "Сармата" создает аппарат для перехвата опасных астероидов
Разработчик "Сармата" создает аппарат для перехвата опасных астероидов - РИА Новости, 23.11.2022
Разработчик "Сармата" создает аппарат для перехвата опасных астероидов
Государственный ракетный центра (ГРЦ) имени Макеева разрабатывает космический аппарат - перехватчик опасных астероидов, сообщил гендиректор и генконструктор... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T23:14
2022-11-23T23:14
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Государственный ракетный центра (ГРЦ) имени Макеева разрабатывает космический аппарат - перехватчик опасных астероидов, сообщил гендиректор и генконструктор предприятия Владимир Дегтярь."Мы проводим проектные проработки облика ударного аппарата-перехватчика для борьбы с космическими объектами малого класса (от 10 до 100 метров)", - сказал Дегтярь в интервью "Российской газете".По его словам, существующие и перспективные наземные астрономические средства способны обнаруживать более крупные объекты, но для более мелких они недостаточно оперативны.Он отметил, что совместные проработки ГРЦ с коллегами из академических институтов показали, что создание средств обнаружения космического базирования с требуемыми характеристиками для "наружного наблюдения" околоземного пространства возможно."Один из вариантов - размещение четырех космических аппаратов в точках либрации, находящихся на расстоянии 150 миллионов и 1,5 миллиона километров от Земли. Находясь в этих точках, аппараты будут сохранять постоянное положение относительно Земли. Однако создание такой системы в относительно дальнем космосе требует огромных финансовых вложений", - рассказал ракетчик.В ГРЦ Макеева разработана новейшая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат".
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космос - риа наука, земля, сармат (ракета)
Космос - РИА Наука, Земля, Сармат (ракета)
23:14 23.11.2022
 
Разработчик "Сармата" создает аппарат для перехвата опасных астероидов

Разработавший ракету "Сармат" ГРЦ имени Макеева создает аппарат для перехвата астероидов

© Fotolia / 3000adАстероид над Землей
Астероид над Землей - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Fotolia / 3000ad
Астероид над Землей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Государственный ракетный центра (ГРЦ) имени Макеева разрабатывает космический аппарат - перехватчик опасных астероидов, сообщил гендиректор и генконструктор предприятия Владимир Дегтярь.
"Мы проводим проектные проработки облика ударного аппарата-перехватчика для борьбы с космическими объектами малого класса (от 10 до 100 метров)", - сказал Дегтярь в интервью "Российской газете".
По его словам, существующие и перспективные наземные астрономические средства способны обнаруживать более крупные объекты, но для более мелких они недостаточно оперативны.
Он отметил, что совместные проработки ГРЦ с коллегами из академических институтов показали, что создание средств обнаружения космического базирования с требуемыми характеристиками для "наружного наблюдения" околоземного пространства возможно.
"Один из вариантов - размещение четырех космических аппаратов в точках либрации, находящихся на расстоянии 150 миллионов и 1,5 миллиона километров от Земли. Находясь в этих точках, аппараты будут сохранять постоянное положение относительно Земли. Однако создание такой системы в относительно дальнем космосе требует огромных финансовых вложений", - рассказал ракетчик.
В ГРЦ Макеева разработана новейшая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат".
Испытание баллистической ракеты Сармат - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
Вчера, 21:50Новое оружие России
Стратегическую ракету "Сармат" запустили в серийное производство
 
Космос - РИА НаукаЗемляСармат (ракета)
 
 
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