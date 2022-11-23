Разработчик "Сармата" создает аппарат для перехвата опасных астероидов
Разработавший ракету "Сармат" ГРЦ имени Макеева создает аппарат для перехвата астероидов
Астероид над Землей. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Государственный ракетный центра (ГРЦ) имени Макеева разрабатывает космический аппарат - перехватчик опасных астероидов, сообщил гендиректор и генконструктор предприятия Владимир Дегтярь.
"Мы проводим проектные проработки облика ударного аппарата-перехватчика для борьбы с космическими объектами малого класса (от 10 до 100 метров)", - сказал Дегтярь в интервью "Российской газете".
По его словам, существующие и перспективные наземные астрономические средства способны обнаруживать более крупные объекты, но для более мелких они недостаточно оперативны.
Он отметил, что совместные проработки ГРЦ с коллегами из академических институтов показали, что создание средств обнаружения космического базирования с требуемыми характеристиками для "наружного наблюдения" околоземного пространства возможно.
"Один из вариантов - размещение четырех космических аппаратов в точках либрации, находящихся на расстоянии 150 миллионов и 1,5 миллиона километров от Земли. Находясь в этих точках, аппараты будут сохранять постоянное положение относительно Земли. Однако создание такой системы в относительно дальнем космосе требует огромных финансовых вложений", - рассказал ракетчик.
В ГРЦ Макеева разработана новейшая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат".