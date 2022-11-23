https://ria.ru/20221123/asteroid-1833806411.html

Разработчик "Сармата" создает аппарат для перехвата опасных астероидов

Разработчик "Сармата" создает аппарат для перехвата опасных астероидов - РИА Новости, 23.11.2022

Разработчик "Сармата" создает аппарат для перехвата опасных астероидов

Государственный ракетный центра (ГРЦ) имени Макеева разрабатывает космический аппарат - перехватчик опасных астероидов, сообщил гендиректор и генконструктор... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T23:14

2022-11-23T23:14

2022-11-23T23:14

космос - риа наука

земля

сармат (ракета)

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Государственный ракетный центра (ГРЦ) имени Макеева разрабатывает космический аппарат - перехватчик опасных астероидов, сообщил гендиректор и генконструктор предприятия Владимир Дегтярь."Мы проводим проектные проработки облика ударного аппарата-перехватчика для борьбы с космическими объектами малого класса (от 10 до 100 метров)", - сказал Дегтярь в интервью "Российской газете".По его словам, существующие и перспективные наземные астрономические средства способны обнаруживать более крупные объекты, но для более мелких они недостаточно оперативны.Он отметил, что совместные проработки ГРЦ с коллегами из академических институтов показали, что создание средств обнаружения космического базирования с требуемыми характеристиками для "наружного наблюдения" околоземного пространства возможно."Один из вариантов - размещение четырех космических аппаратов в точках либрации, находящихся на расстоянии 150 миллионов и 1,5 миллиона километров от Земли. Находясь в этих точках, аппараты будут сохранять постоянное положение относительно Земли. Однако создание такой системы в относительно дальнем космосе требует огромных финансовых вложений", - рассказал ракетчик.В ГРЦ Макеева разработана новейшая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат".

https://ria.ru/20221123/sarmat-1833797470.html

земля

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Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

космос - риа наука, земля, сармат (ракета)