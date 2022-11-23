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В Кремле заявили, что Армения останется в ОДКБ - РИА Новости, 23.11.2022
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В Кремле заявили, что Армения останется в ОДКБ
В Кремле заявили, что Армения останется в ОДКБ - РИА Новости, 23.11.2022
В Кремле заявили, что Армения останется в ОДКБ
Армения останется в Организации Договора о коллективной безопасности, саммит в Ереване подтвердил значимость мероприятия, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T21:32
2022-11-23T21:52
армения
ереван
одкб
дмитрий песков
казахстан
россия
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Армения останется в Организации Договора о коллективной безопасности, саммит в Ереване подтвердил значимость мероприятия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Песков отметил, что ОДКБ сыграла очень важную роль в урегулировании ситуации в Казахстане."Это было первое такое конструктивное вмешательство по просьбе принимающей стороны этой организации, которое привело к стабилизации ситуации, помогло Казахстану выйти на положительную траекторию развития", - сказал он.Пресс-секретарь президента РФ добавил, что лидеры поздравили президента Казахстана с убедительной победой на выборах."Но сама ОДКБ востребована, необходима. А сложность переговоров - она обусловлена сложностью момента, который мы все переживаем. Который изобилует конфликтами, изобилует противоречиями, сменой парадигмы в международных отношениях и вообще в международной системе отношений. Что мы сейчас все переживаем вместе", - заключил он.
https://ria.ru/20221123/rossiya-1833787597.html
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армения, ереван, одкб, дмитрий песков, казахстан, россия
Армения, Ереван, ОДКБ, Дмитрий Песков, Казахстан, Россия
21:32 23.11.2022 (обновлено: 21:52 23.11.2022)
 
В Кремле заявили, что Армения останется в ОДКБ

Песков: Армения останется в ОДКБ, саммит в Ереване подтвердил значимость мероприятия

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване. - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване.
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Армения останется в Организации Договора о коллективной безопасности, саммит в Ереване подтвердил значимость мероприятия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Останется. Мероприятие, несмотря на всю сложность, несмотря на то, что говорили лидеры в ходе своих выступлений, не все удалось согласовать, ОДКБ, это мероприятие подтвердило лишний раз востребованность этого формата. Востребованность и жизнеспособность ОДКБ", - сказал он журналистам.
Песков отметил, что ОДКБ сыграла очень важную роль в урегулировании ситуации в Казахстане.
"Это было первое такое конструктивное вмешательство по просьбе принимающей стороны этой организации, которое привело к стабилизации ситуации, помогло Казахстану выйти на положительную траекторию развития", - сказал он.
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что лидеры поздравили президента Казахстана с убедительной победой на выборах.
"Но сама ОДКБ востребована, необходима. А сложность переговоров - она обусловлена сложностью момента, который мы все переживаем. Который изобилует конфликтами, изобилует противоречиями, сменой парадигмы в международных отношениях и вообще в международной системе отношений. Что мы сейчас все переживаем вместе", - заключил он.
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АрменияЕреванОДКБДмитрий ПесковКазахстанРоссия
 
 
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