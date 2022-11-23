https://ria.ru/20221123/armeniya-1833794543.html

В Кремле заявили, что Армения останется в ОДКБ

В Кремле заявили, что Армения останется в ОДКБ - РИА Новости, 23.11.2022

В Кремле заявили, что Армения останется в ОДКБ

Армения останется в Организации Договора о коллективной безопасности, саммит в Ереване подтвердил значимость мероприятия, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T21:32

2022-11-23T21:32

2022-11-23T21:52

армения

ереван

одкб

дмитрий песков

казахстан

россия

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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Армения останется в Организации Договора о коллективной безопасности, саммит в Ереване подтвердил значимость мероприятия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Песков отметил, что ОДКБ сыграла очень важную роль в урегулировании ситуации в Казахстане."Это было первое такое конструктивное вмешательство по просьбе принимающей стороны этой организации, которое привело к стабилизации ситуации, помогло Казахстану выйти на положительную траекторию развития", - сказал он.Пресс-секретарь президента РФ добавил, что лидеры поздравили президента Казахстана с убедительной победой на выборах."Но сама ОДКБ востребована, необходима. А сложность переговоров - она обусловлена сложностью момента, который мы все переживаем. Который изобилует конфликтами, изобилует противоречиями, сменой парадигмы в международных отношениях и вообще в международной системе отношений. Что мы сейчас все переживаем вместе", - заключил он.

https://ria.ru/20221123/rossiya-1833787597.html

армения

ереван

казахстан

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

армения, ереван, одкб, дмитрий песков, казахстан, россия