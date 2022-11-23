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В Анапе восьмилетний мальчик устроил ДТП - РИА Новости, 23.11.2022
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В Анапе восьмилетний мальчик устроил ДТП
В Анапе восьмилетний мальчик устроил ДТП - РИА Новости, 23.11.2022
В Анапе восьмилетний мальчик устроил ДТП
Восьмилетний мальчик в Анапе завел микроавтобус отца и начал маневрировать по территории рядом с домом, наехав на две машины, сообщает ГУМВД по Краснодарскому... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T09:39
2022-11-23T09:39
происшествия
авто
краснодарский край
анапа
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КРАСНОДАР, 23 ноя – РИА Новости. Восьмилетний мальчик в Анапе завел микроавтобус отца и начал маневрировать по территории рядом с домом, наехав на две машины, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.Видео данного ЧП стало распространяться в социальных сетях в ночь на среду, а произошел инцидент, по данным полиции, поздно вечером минувшего понедельника."Сотрудники полиции Анапы установили личность водителя автомобиля Ford Transit, совершившего ДТП во дворе дома на Анапском шоссе. Установлено, что микроавтобусом управлял восьмилетний мальчик", - говорится в сообщении.По данным правоохранительных органов, ребенок самостоятельно проник в салон отцовского автомобиля, нашел в замке зажигания ключи и завел машину. Далее мальчик тронулся и поехал по придомовой территории, но, не справившись с управлением, наехал на два припаркованных авто.Очевидцем ДТП стал велосипедист, он и сообщил о случившемся наряду ДПС, находившемуся в нескольких кварталах от места происшествия. Сотрудники обнаружили мальчика на переднем пассажирском сиденье Ford Transit."Сотрудники отдела МВД по городу Анапе нашли отца ребенка и доставили обоих в отделение по делам несовершеннолетних для оформления необходимых документов. В отношении отца ... составили материалы, которые передадут в Административную комиссию Анапы для принятия решения", - заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20191003/1559411769.html
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краснодарский край
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происшествия, авто, краснодарский край, анапа
Происшествия, Авто, Краснодарский край, Анапа
09:39 23.11.2022
 
В Анапе восьмилетний мальчик устроил ДТП

В Анапе восьмилетний мальчик угнал микроавтобус отца и устроил ДТП

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 23 ноя – РИА Новости. Восьмилетний мальчик в Анапе завел микроавтобус отца и начал маневрировать по территории рядом с домом, наехав на две машины, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.
Видео данного ЧП стало распространяться в социальных сетях в ночь на среду, а произошел инцидент, по данным полиции, поздно вечером минувшего понедельника.
Инспектор дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 03.10.2019
3 октября 2019, 18:41
На Алтае семилетний мальчик угнал у родителей иномарку и попал в ДТП
"Сотрудники полиции Анапы установили личность водителя автомобиля Ford Transit, совершившего ДТП во дворе дома на Анапском шоссе. Установлено, что микроавтобусом управлял восьмилетний мальчик", - говорится в сообщении.
По данным правоохранительных органов, ребенок самостоятельно проник в салон отцовского автомобиля, нашел в замке зажигания ключи и завел машину. Далее мальчик тронулся и поехал по придомовой территории, но, не справившись с управлением, наехал на два припаркованных авто.
Очевидцем ДТП стал велосипедист, он и сообщил о случившемся наряду ДПС, находившемуся в нескольких кварталах от места происшествия. Сотрудники обнаружили мальчика на переднем пассажирском сиденье Ford Transit.
"Сотрудники отдела МВД по городу Анапе нашли отца ребенка и доставили обоих в отделение по делам несовершеннолетних для оформления необходимых документов. В отношении отца ... составили материалы, которые передадут в Административную комиссию Анапы для принятия решения", - заключили в пресс-службе.
Китайская полиция - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
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ПроисшествияАвтоКраснодарский крайАнапа
 
 
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