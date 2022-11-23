https://ria.ru/20221123/anapa-1833554178.html

В Анапе восьмилетний мальчик устроил ДТП

В Анапе восьмилетний мальчик устроил ДТП - РИА Новости, 23.11.2022

В Анапе восьмилетний мальчик устроил ДТП

Восьмилетний мальчик в Анапе завел микроавтобус отца и начал маневрировать по территории рядом с домом, наехав на две машины, сообщает ГУМВД по Краснодарскому... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T09:39

2022-11-23T09:39

2022-11-23T09:39

происшествия

авто

краснодарский край

анапа

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КРАСНОДАР, 23 ноя – РИА Новости. Восьмилетний мальчик в Анапе завел микроавтобус отца и начал маневрировать по территории рядом с домом, наехав на две машины, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.Видео данного ЧП стало распространяться в социальных сетях в ночь на среду, а произошел инцидент, по данным полиции, поздно вечером минувшего понедельника."Сотрудники полиции Анапы установили личность водителя автомобиля Ford Transit, совершившего ДТП во дворе дома на Анапском шоссе. Установлено, что микроавтобусом управлял восьмилетний мальчик", - говорится в сообщении.По данным правоохранительных органов, ребенок самостоятельно проник в салон отцовского автомобиля, нашел в замке зажигания ключи и завел машину. Далее мальчик тронулся и поехал по придомовой территории, но, не справившись с управлением, наехал на два припаркованных авто.Очевидцем ДТП стал велосипедист, он и сообщил о случившемся наряду ДПС, находившемуся в нескольких кварталах от места происшествия. Сотрудники обнаружили мальчика на переднем пассажирском сиденье Ford Transit."Сотрудники отдела МВД по городу Анапе нашли отца ребенка и доставили обоих в отделение по делам несовершеннолетних для оформления необходимых документов. В отношении отца ... составили материалы, которые передадут в Административную комиссию Анапы для принятия решения", - заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20191003/1559411769.html

https://ria.ru/20220722/ugon-1804174851.html

краснодарский край

анапа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, краснодарский край, анапа