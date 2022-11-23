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Путин поддержал просьбу о возобновлении транзита аммиака через Украину - РИА Новости, 23.11.2022
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Путин поддержал просьбу о возобновлении транзита аммиака через Украину
Путин поддержал просьбу о возобновлении транзита аммиака через Украину - РИА Новости, 23.11.2022
Путин поддержал просьбу о возобновлении транзита аммиака через Украину
Президент России Владимир Путин заявил, что не против возобновить отгрузку аммиака через порт украинской Одессы. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T10:21
2022-11-23T12:30
владимир путин
уралхим
украина
экономика
одесса
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не против возобновить отгрузку аммиака через порт украинской Одессы.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истек 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон."Мы с ООН тоже поработаем – с коллегами из организации, посмотрим, что из этого получится. Мою позицию вы знаете, я не против", - сказал Путин на встрече с основателем "Уралхима" Дмитрием Мазепиным.Мазепин сообщил, что Украина выдвигает политические требования для запуска этого трубопровода, и выразил надежду, что вопрос с поставками аммиака можно решить в рамках зерновой сделки."Сделка не сдвинулась. Мы надеялись, и ООН нас кормил обещаниями, что при подписании новой зерновой сделки аммиак откроется, а сегодня я имею информацию, что мои ребята разговаривали с ООН и они сказали, что вот сделка уже подключена", - рассказал бизнесмен.Россия 30 октября объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. Позднее Минобороны РФ объявило, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке. Как заявили в Кремле, информация о том, что Киев дал заверения, что не будет использовать гуманитарные коридоры по зерновой сделке в военных целях, получена по линии Минобороны.
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владимир путин, уралхим, украина, экономика, одесса
Владимир Путин, Уралхим, Украина, Экономика, Одесса
10:21 23.11.2022 (обновлено: 12:30 23.11.2022)
 
Путин поддержал просьбу о возобновлении транзита аммиака через Украину

Путин поддержал просьбу главы "Уралхима" о возобновлении транзита аммиака через Украину

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не против возобновить отгрузку аммиака через порт украинской Одессы.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истек 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон.
"Мы с ООН тоже поработаем – с коллегами из организации, посмотрим, что из этого получится. Мою позицию вы знаете, я не против", - сказал Путин на встрече с основателем "Уралхима" Дмитрием Мазепиным.
Мазепин сообщил, что Украина выдвигает политические требования для запуска этого трубопровода, и выразил надежду, что вопрос с поставками аммиака можно решить в рамках зерновой сделки.
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"Сделка не сдвинулась. Мы надеялись, и ООН нас кормил обещаниями, что при подписании новой зерновой сделки аммиак откроется, а сегодня я имею информацию, что мои ребята разговаривали с ООН и они сказали, что вот сделка уже подключена", - рассказал бизнесмен.
Россия 30 октября объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. Позднее Минобороны РФ объявило, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке. Как заявили в Кремле, информация о том, что Киев дал заверения, что не будет использовать гуманитарные коридоры по зерновой сделке в военных целях, получена по линии Минобороны.
 
Владимир ПутинУралхимУкраинаЭкономикаОдесса
 
 
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