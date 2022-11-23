https://ria.ru/20221123/ammiak-1833566346.html

Путин поддержал просьбу о возобновлении транзита аммиака через Украину

Путин поддержал просьбу о возобновлении транзита аммиака через Украину - РИА Новости, 23.11.2022

Путин поддержал просьбу о возобновлении транзита аммиака через Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что не против возобновить отгрузку аммиака через порт украинской Одессы. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T10:21

2022-11-23T10:21

2022-11-23T12:30

владимир путин

уралхим

украина

экономика

одесса

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не против возобновить отгрузку аммиака через порт украинской Одессы.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истек 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон."Мы с ООН тоже поработаем – с коллегами из организации, посмотрим, что из этого получится. Мою позицию вы знаете, я не против", - сказал Путин на встрече с основателем "Уралхима" Дмитрием Мазепиным.Мазепин сообщил, что Украина выдвигает политические требования для запуска этого трубопровода, и выразил надежду, что вопрос с поставками аммиака можно решить в рамках зерновой сделки."Сделка не сдвинулась. Мы надеялись, и ООН нас кормил обещаниями, что при подписании новой зерновой сделки аммиак откроется, а сегодня я имею информацию, что мои ребята разговаривали с ООН и они сказали, что вот сделка уже подключена", - рассказал бизнесмен.Россия 30 октября объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. Позднее Минобороны РФ объявило, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке. Как заявили в Кремле, информация о том, что Киев дал заверения, что не будет использовать гуманитарные коридоры по зерновой сделке в военных целях, получена по линии Минобороны.

https://ria.ru/20221117/ammiak-1832155115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, уралхим, украина, экономика, одесса