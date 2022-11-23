https://ria.ru/20221123/afganistan-1833735771.html
Ситуация в Афганистане остается сложной, заявил Путин
Ситуация в Афганистане остается сложной, заявил Путин - РИА Новости, 23.11.2022
Ситуация в Афганистане остается сложной, заявил Путин
Ситуация в Афганистане остается сложной, опасность проникновения боевиков на территорию стран ОДКБ по-прежнему велика, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T17:14
2022-11-23T17:14
2022-11-23T17:32
владимир путин
афганистан
одкб
центральная азия
политика
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Ситуация в Афганистане остается сложной, опасность проникновения боевиков на территорию стран ОДКБ по-прежнему велика, заявил президент РФ Владимир Путин."Разделяю озабоченности коллег, которые высказались по поводу обстановки в Афганистане. Она остается, безусловно, сложной. Опасность проникновений боевиков различных международных террористических организаций на территорию государств ОДКБ по-прежнему велика, а распространение экстремистской идеологии среди населения стран Центральной Азии повышает риск активизации радикального подполья в регионе", - сказал Путин в ходе выступления на саммите ОДКБ в узком составе.
https://ria.ru/20221123/odkb-1833738689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, афганистан, одкб, центральная азия, политика
Владимир Путин, Афганистан, ОДКБ, Центральная Азия, Политика
17:14 23.11.2022 (обновлено: 17:32 23.11.2022)
Ситуация в Афганистане остается сложной, заявил Путин
Путин заявил об опасности проникновения в страны ОДКБ боевиков из Афганистана