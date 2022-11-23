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Ситуация в Афганистане остается сложной, заявил Путин - РИА Новости, 23.11.2022
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Ситуация в Афганистане остается сложной, заявил Путин
Ситуация в Афганистане остается сложной, заявил Путин - РИА Новости, 23.11.2022
Ситуация в Афганистане остается сложной, заявил Путин
Ситуация в Афганистане остается сложной, опасность проникновения боевиков на территорию стран ОДКБ по-прежнему велика, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T17:14
2022-11-23T17:32
владимир путин
афганистан
одкб
центральная азия
политика
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Ситуация в Афганистане остается сложной, опасность проникновения боевиков на территорию стран ОДКБ по-прежнему велика, заявил президент РФ Владимир Путин."Разделяю озабоченности коллег, которые высказались по поводу обстановки в Афганистане. Она остается, безусловно, сложной. Опасность проникновений боевиков различных международных террористических организаций на территорию государств ОДКБ по-прежнему велика, а распространение экстремистской идеологии среди населения стран Центральной Азии повышает риск активизации радикального подполья в регионе", - сказал Путин в ходе выступления на саммите ОДКБ в узком составе.
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владимир путин, афганистан, одкб, центральная азия, политика
Владимир Путин, Афганистан, ОДКБ, Центральная Азия, Политика
17:14 23.11.2022 (обновлено: 17:32 23.11.2022)
 
Ситуация в Афганистане остается сложной, заявил Путин

Путин заявил об опасности проникновения в страны ОДКБ боевиков из Афганистана

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване. - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване.
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Ситуация в Афганистане остается сложной, опасность проникновения боевиков на территорию стран ОДКБ по-прежнему велика, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Разделяю озабоченности коллег, которые высказались по поводу обстановки в Афганистане. Она остается, безусловно, сложной. Опасность проникновений боевиков различных международных террористических организаций на территорию государств ОДКБ по-прежнему велика, а распространение экстремистской идеологии среди населения стран Центральной Азии повышает риск активизации радикального подполья в регионе", - сказал Путин в ходе выступления на саммите ОДКБ в узком составе.
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