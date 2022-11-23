https://ria.ru/20221123/afganistan-1833735771.html

Ситуация в Афганистане остается сложной, заявил Путин

Ситуация в Афганистане остается сложной, заявил Путин - РИА Новости, 23.11.2022

Ситуация в Афганистане остается сложной, заявил Путин

Ситуация в Афганистане остается сложной, опасность проникновения боевиков на территорию стран ОДКБ по-прежнему велика, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T17:14

2022-11-23T17:14

2022-11-23T17:32

владимир путин

афганистан

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центральная азия

политика

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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Ситуация в Афганистане остается сложной, опасность проникновения боевиков на территорию стран ОДКБ по-прежнему велика, заявил президент РФ Владимир Путин."Разделяю озабоченности коллег, которые высказались по поводу обстановки в Афганистане. Она остается, безусловно, сложной. Опасность проникновений боевиков различных международных террористических организаций на территорию государств ОДКБ по-прежнему велика, а распространение экстремистской идеологии среди населения стран Центральной Азии повышает риск активизации радикального подполья в регионе", - сказал Путин в ходе выступления на саммите ОДКБ в узком составе.

https://ria.ru/20221123/odkb-1833738689.html

афганистан

центральная азия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, афганистан, одкб, центральная азия, политика