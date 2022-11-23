https://ria.ru/20221123/aes-1833809380.html

Хмельницкая и Ровенская АЭС были остановлены искусственно, считает Рогов

Хмельницкая и Ровенская АЭС были остановлены искусственно, считает Рогов - РИА Новости, 23.11.2022

Хмельницкая и Ровенская АЭС были остановлены искусственно, считает Рогов

Хмельницкая и Ровенская АЭС на Украине были остановлены искусственно, объективных причин для этого не было, и Владимир Зеленский воспользовался ситуацией, чтобы РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T23:53

2022-11-23T23:53

2022-11-23T23:53

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

владимир рогов

хмельницкий (город)

украина

запорожская область

энергоатом

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Хмельницкая и Ровенская АЭС на Украине были остановлены искусственно, объективных причин для этого не было, и Владимир Зеленский воспользовался ситуацией, чтобы созвать срочное заседание Совбеза ООН, считает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее в среду в украинском "Энергоатоме" заявили о срабатывание защиты на трех украинских АЭС: Ровенской, Южно Украинской и Хмельницкой, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены, станции продолжают работу без генерации электроэнергии. Позднее Зеленский сообщил, что дал указание постпреду Украины в ООН запросить срочное заседание Совбеза из-за ударов по объектам инфраструктуры.Тем не менее, считает он, Зеленский дал приказ остановить атомные станции."То есть самые западные АЭС, находящиеся на постукраинском пространстве. Зачем? Чтобы показать Евросоюзу: "Смотрите, сейчас так жахнет, что вам мало не покажется"… Они отключены для Совбеза, это игра", - отметил Рогов.

https://ria.ru/20221123/aes-1833760349.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

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