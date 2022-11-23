Хмельницкая и Ровенская АЭС были остановлены искусственно, считает Рогов
Член ГСА Запорожской области Рогов: Хмельницкую и Ровенскую АЭС остановили искусственно
Четвертый блок Ровенской АЭС, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Хмельницкая и Ровенская АЭС на Украине были остановлены искусственно, объективных причин для этого не было, и Владимир Зеленский воспользовался ситуацией, чтобы созвать срочное заседание Совбеза ООН, считает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее в среду в украинском "Энергоатоме" заявили о срабатывание защиты на трех украинских АЭС: Ровенской, Южно Украинской и Хмельницкой, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены, станции продолжают работу без генерации электроэнергии. Позднее Зеленский сообщил, что дал указание постпреду Украины в ООН запросить срочное заседание Совбеза из-за ударов по объектам инфраструктуры.
"Главная претензия (Зеленского), что были обстрелы и остановились Хмельницкая и Ровенская АЭС. Но Хмельницкая и Ровенская АЭС, и это я точно могу заявить ответственно, были остановлены абсолютно искусственно. Те прилеты, которые были, они не требовали отключения атомных электростанций от линий электропередач", - сказал Рогов в эфире телеканала "Звезда".
Тем не менее, считает он, Зеленский дал приказ остановить атомные станции.
"То есть самые западные АЭС, находящиеся на постукраинском пространстве. Зачем? Чтобы показать Евросоюзу: "Смотрите, сейчас так жахнет, что вам мало не покажется"… Они отключены для Совбеза, это игра", - отметил Рогов.