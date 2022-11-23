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Хмельницкая и Ровенская АЭС были остановлены искусственно, считает Рогов - РИА Новости, 23.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221123/aes-1833809380.html
Хмельницкая и Ровенская АЭС были остановлены искусственно, считает Рогов
Хмельницкая и Ровенская АЭС были остановлены искусственно, считает Рогов - РИА Новости, 23.11.2022
Хмельницкая и Ровенская АЭС были остановлены искусственно, считает Рогов
Хмельницкая и Ровенская АЭС на Украине были остановлены искусственно, объективных причин для этого не было, и Владимир Зеленский воспользовался ситуацией, чтобы РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T23:53
2022-11-23T23:53
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
владимир рогов
хмельницкий (город)
украина
запорожская область
энергоатом
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Хмельницкая и Ровенская АЭС на Украине были остановлены искусственно, объективных причин для этого не было, и Владимир Зеленский воспользовался ситуацией, чтобы созвать срочное заседание Совбеза ООН, считает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее в среду в украинском "Энергоатоме" заявили о срабатывание защиты на трех украинских АЭС: Ровенской, Южно Украинской и Хмельницкой, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены, станции продолжают работу без генерации электроэнергии. Позднее Зеленский сообщил, что дал указание постпреду Украины в ООН запросить срочное заседание Совбеза из-за ударов по объектам инфраструктуры.Тем не менее, считает он, Зеленский дал приказ остановить атомные станции."То есть самые западные АЭС, находящиеся на постукраинском пространстве. Зачем? Чтобы показать Евросоюзу: "Смотрите, сейчас так жахнет, что вам мало не покажется"… Они отключены для Совбеза, это игра", - отметил Рогов.
https://ria.ru/20221123/aes-1833760349.html
хмельницкий (город)
украина
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в мире, владимир зеленский, владимир рогов, хмельницкий (город), украина, запорожская область, энергоатом, оон, ровенская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Хмельницкий (город), Украина, Запорожская область, Энергоатом, ООН, Ровенская АЭС
23:53 23.11.2022
 
Хмельницкая и Ровенская АЭС были остановлены искусственно, считает Рогов

Член ГСА Запорожской области Рогов: Хмельницкую и Ровенскую АЭС остановили искусственно

© Фото : @rnppofficial/TelegramЧетвертый блок Ровенской АЭС, Украина
Четвертый блок Ровенской АЭС, Украина - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Фото : @rnppofficial/Telegram
Четвертый блок Ровенской АЭС, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Хмельницкая и Ровенская АЭС на Украине были остановлены искусственно, объективных причин для этого не было, и Владимир Зеленский воспользовался ситуацией, чтобы созвать срочное заседание Совбеза ООН, считает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее в среду в украинском "Энергоатоме" заявили о срабатывание защиты на трех украинских АЭС: Ровенской, Южно Украинской и Хмельницкой, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены, станции продолжают работу без генерации электроэнергии. Позднее Зеленский сообщил, что дал указание постпреду Украины в ООН запросить срочное заседание Совбеза из-за ударов по объектам инфраструктуры.
"Главная претензия (Зеленского), что были обстрелы и остановились Хмельницкая и Ровенская АЭС. Но Хмельницкая и Ровенская АЭС, и это я точно могу заявить ответственно, были остановлены абсолютно искусственно. Те прилеты, которые были, они не требовали отключения атомных электростанций от линий электропередач", - сказал Рогов в эфире телеканала "Звезда".
Тем не менее, считает он, Зеленский дал приказ остановить атомные станции.
"То есть самые западные АЭС, находящиеся на постукраинском пространстве. Зачем? Чтобы показать Евросоюзу: "Смотрите, сейчас так жахнет, что вам мало не покажется"… Они отключены для Совбеза, это игра", - отметил Рогов.
Четвертый блок Ровенской АЭС, Украина - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
Вчера, 18:24Специальная военная операция на Украине
Все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС на Украине были временно обесточены
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийВладимир РоговХмельницкий (город)УкраинаЗапорожская областьЭнергоатомООНРовенская АЭС
 
 
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