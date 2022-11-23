https://ria.ru/20221123/aes-1833760349.html

Все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС на Украине были временно обесточены

Все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС на Украине были временно обесточены - РИА Новости, 23.11.2022

Все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС на Украине были временно обесточены

Все АЭС Украины и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены в среду, сообщило министерство энергетики страны. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T18:24

2022-11-23T18:24

2022-11-23T18:50

украина

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Все АЭС Украины и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены в среду, сообщило министерство энергетики страны.Уточняется, что подавляющее большинство потребителей электроэнергии по всей стране были обесточены, происходят аварийные отключения. Из-за отключения электроэнергии возможны перебои с отоплением и водоснабжением.Ранее воздушная тревога была объявлена по всей Украине. Украинские СМИ сообщили, что Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное Украине Запорожье частично остались без электроснабжения. Мэр Львова Андрей Садовый позднее уточнил, что город полностью лишен электроэнергии. О полном отключении электроснабжения региона сообщили также власти Одесской области. Киевская область полностью обесточена, как позднее заявили в администрации региона.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221123/internet-1833750067.html

украина

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, в мире, вооруженные силы рф