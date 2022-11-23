18:24 23.11.2022 (обновлено: 18:50 23.11.2022)
Все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС на Украине были временно обесточены
Минэнерго Украины: все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены в среду
Четвертый блок Ровенской АЭС, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Все АЭС Украины и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены в среду, сообщило министерство энергетики страны.
"Сегодняшний ракетный обстрел привел к временному обесточиванию всех АЭС, большинства ТЭС и ГЭС", - говорится в сообщении на странице министерства в соцсети.
Уточняется, что подавляющее большинство потребителей электроэнергии по всей стране были обесточены, происходят аварийные отключения. Из-за отключения электроэнергии возможны перебои с отоплением и водоснабжением.
Ранее воздушная тревога была объявлена по всей Украине. Украинские СМИ сообщили, что Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное Украине Запорожье частично остались без электроснабжения. Мэр Львова Андрей Садовый позднее уточнил, что город полностью лишен электроэнергии. О полном отключении электроснабжения региона сообщили также власти Одесской области. Киевская область полностью обесточена, как позднее заявили в администрации региона.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.