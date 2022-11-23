https://ria.ru/20221123/aes-1833722831.html
"Энергоатом" назвал причину отключения энергоблоков Южно-Украинской АЭС
"Энергоатом" назвал причину отключения энергоблоков Южно-Украинской АЭС - РИА Новости, 23.11.2022
"Энергоатом" назвал причину отключения энергоблоков Южно-Украинской АЭС
Отключение энергоблоков Южно-Украинской АЭС связано с разрушением электросетей, со станцией "все хорошо", сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на компанию... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T16:54
2022-11-23T16:54
2022-11-23T17:00
южно-украинская аэс
энергоатом
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Отключение энергоблоков Южно-Украинской АЭС связано с разрушением электросетей, со станцией "все хорошо", сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на компанию "Энергоатом".Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что аварийная остановка энергоблоков произошла на Южно-Украинской АЭС. Южно-Украинская АЭС расположена в Николаевской области на юге страны, входит в состав "Энергоатома", является частью Южно-Украинского энергетического комплекса."Это связано с разрушением сетей. Со станцией все хорошо. Некуда выдавать электроэнергию", - приводит издание в Telegram-канале слова представителя "Энергоатома" Леонида Олейника.В среду по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что несколько энергетических объектов в ряде областей страны были поражены.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южно-украинская аэс, энергоатом
Южно-Украинская АЭС, Энергоатом
16:54 23.11.2022 (обновлено: 17:00 23.11.2022)
"Энергоатом" назвал причину отключения энергоблоков Южно-Украинской АЭС
"Энергоатом": энергоблоки Южно-Украинской АЭС отключены из-за разрушения электросетей
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости.
Отключение энергоблоков Южно-Украинской АЭС связано с разрушением электросетей, со станцией "все хорошо", сообщает
издание "Страна.ua" со ссылкой на компанию "Энергоатом".
Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что аварийная остановка энергоблоков произошла на Южно-Украинской АЭС. Южно-Украинская АЭС расположена в Николаевской области на юге страны, входит в состав "Энергоатома", является частью Южно-Украинского энергетического комплекса.
"Это связано с разрушением сетей. Со станцией все хорошо. Некуда выдавать электроэнергию", - приводит издание в Telegram-канале слова представителя "Энергоатома" Леонида Олейника.
В среду по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что несколько энергетических объектов в ряде областей страны были поражены.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.