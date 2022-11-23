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СМИ: Ровенскую АЭС перевели в аварийный режим - РИА Новости, 23.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221123/aes-1833709495.html
СМИ: Ровенскую АЭС перевели в аварийный режим
СМИ: Ровенскую АЭС перевели в аварийный режим - РИА Новости, 23.11.2022
СМИ: Ровенскую АЭС перевели в аварийный режим
Ровенская АЭС на западе Украины переведена в аварийный режим работы, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T16:30
2022-11-23T17:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ровенская аэс
ровненская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Ровенская АЭС на западе Украины переведена в аварийный режим работы, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua"."Вслед за остановкой Южноукраинской АЭС в аварийным режим переведена и Ровенская АЭС", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания. В "Стране" предполагают, что остановки АЭС связаны с резким спадом потребления электроэнергии из-за поражения объектов энергетической инфраструктуры. Ранее аварийная остановка энергоблоков произошла на Южноукраинской АЭС, о чем сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.Ранее воздушная тревога была объявлена по всей Украине. Украинские СМИ сообщили, что Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное Украине Запорожье частично остались без электроснабжения. Мэр Львова Андрей Садовый позднее уточнил, что город полностью лишен электроэнергии. О полном отключении электроснабжения региона сообщили также власти Одесской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221119/aes-1832812052.html
https://ria.ru/20221104/ukraina-1829168239.html
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в мире, украина, ровенская аэс, ровненская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ровенская АЭС, Ровненская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:30 23.11.2022 (обновлено: 17:16 23.11.2022)
 
СМИ: Ровенскую АЭС перевели в аварийный режим

"Страна.ua" сообщила о переводе Ровенской АЭС в аварийный режим

© Фото : @rnppofficial/TelegramЧетвертый блок Ровенской АЭС, Украина
Четвертый блок Ровенской АЭС, Украина - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Фото : @rnppofficial/Telegram
Четвертый блок Ровенской АЭС, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Ровенская АЭС на западе Украины переведена в аварийный режим работы, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua".
"Вслед за остановкой Южноукраинской АЭС в аварийным режим переведена и Ровенская АЭС", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания. В "Стране" предполагают, что остановки АЭС связаны с резким спадом потребления электроэнергии из-за поражения объектов энергетической инфраструктуры. Ранее аварийная остановка энергоблоков произошла на Южноукраинской АЭС, о чем сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.
Хмельницкая АЭС, Украина - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
19 ноября, 22:31Специальная военная операция на Украине
Город-спутник Хмельницкой АЭС полностью обесточен
Ранее воздушная тревога была объявлена по всей Украине. Украинские СМИ сообщили, что Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное Украине Запорожье частично остались без электроснабжения. Мэр Львова Андрей Садовый позднее уточнил, что город полностью лишен электроэнергии. О полном отключении электроснабжения региона сообщили также власти Одесской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Южно-Украинская АЭС - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРовенская АЭСРовненская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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