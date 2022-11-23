16:30 23.11.2022 (обновлено: 17:16 23.11.2022)
СМИ: Ровенскую АЭС перевели в аварийный режим
"Страна.ua" сообщила о переводе Ровенской АЭС в аварийный режим
Четвертый блок Ровенской АЭС, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Ровенская АЭС на западе Украины переведена в аварийный режим работы, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua".
"Вслед за остановкой Южноукраинской АЭС в аварийным режим переведена и Ровенская АЭС", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания. В "Стране" предполагают, что остановки АЭС связаны с резким спадом потребления электроэнергии из-за поражения объектов энергетической инфраструктуры. Ранее аварийная остановка энергоблоков произошла на Южноукраинской АЭС, о чем сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.
Ранее воздушная тревога была объявлена по всей Украине. Украинские СМИ сообщили, что Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное Украине Запорожье частично остались без электроснабжения. Мэр Львова Андрей Садовый позднее уточнил, что город полностью лишен электроэнергии. О полном отключении электроснабжения региона сообщили также власти Одесской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.