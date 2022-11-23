https://ria.ru/20221123/aes-1833687061.html
На Южно-Украинской АЭС произошла аварийная остановка энергоблоков
На Южно-Украинской АЭС произошла аварийная остановка энергоблоков - РИА Новости, 23.11.2022
На Южно-Украинской АЭС произошла аварийная остановка энергоблоков
Аварийная остановка энергоблоков произошла на Южно-Украинской АЭС, заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T15:52
2022-11-23T15:52
2022-11-23T16:20
в мире
украина
специальная военная операция на украине
южно-украинская аэс
николаевская область
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Аварийная остановка энергоблоков произошла на Южно-Украинской АЭС, заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко."Южно-Украинская АЭС - аварийная остановка энергоблоков", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.Южно-Украинская АЭС расположена в Николаевской области на юге Украины, входит в состав "Энергоатома", является частью Южноукраинского энергетического комплекса.Ранее воздушная тревога была объявлена по всей Украине. О взрывах в Киеве сообщали местные СМИ, мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил поражение объекта инфраструктуры. По данным местных изданий, в левобережных районах города начались перебои с водоснабжением и электроэнергией.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221123/kiev-1833465042.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, южно-украинская аэс, николаевская область
В мире, Украина, Специальная военная операция на Украине, Южно-Украинская АЭС, Николаевская область
15:52 23.11.2022 (обновлено: 16:20 23.11.2022)
На Южно-Украинской АЭС произошла аварийная остановка энергоблоков
На Южно-Украинской АЭС произошла аварийная остановка энергоблоков