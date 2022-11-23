Рейтинг@Mail.ru
Белорусский вице-премьер оценил готовность второго блока АЭС в 97 процентов - РИА Новости, 23.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221123/aes-1833573148.html
Белорусский вице-премьер оценил готовность второго блока АЭС в 97 процентов
Белорусский вице-премьер оценил готовность второго блока АЭС в 97 процентов - РИА Новости, 23.11.2022
Белорусский вице-премьер оценил готовность второго блока АЭС в 97 процентов
Готовность второго блока Белорусской АЭС составляет более 97%, ввод планируется в первом квартале 2023 года, сообщил в среду вице-премьер республики Петр... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T10:37
2022-11-23T13:11
белорусская аэс
в мире
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/08/1600328946_0:54:1127:688_1920x0_80_0_0_991a7881ca6e71be7551a62cf0b3d21c.jpg
МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Готовность второго блока Белорусской АЭС составляет более 97%, ввод планируется в первом квартале 2023 года, сообщил в среду вице-премьер республики Петр Пархомчик."Общая готовность второго энергоблока – более 97%. В настоящее время ведутся пусконаладочные работы на основном и вспомогательном оборудовании. Планируем ввод – первый квартал следующего года", - сказал Пархомчик, выступая в парламенте. Он также отметил, что первый блок Белорусской АЭС уже работает на проектной мощности после проведенного планового ремонта.Пархомчик рассказал, что после окончания ремонта первым блоком станции выработано порядка 200 миллионов кВт.ч электроэнергии. По его данным, всего первым энергоблоком станции с момента его включения в ноябре 2020 года в объединенную энергосистему выработано более 9,5 миллиарда кВт.ч электроэнергии, что позволило заместить порядка 2,5 миллиарда кубометров природного газа.Вице-премьер добавил, что в рамках реализации мероприятий по интеграции Белорусской АЭС в энергосистему страны завершается строительство пиково-резервных энергоисточников на четырех площадках - Березовской и Лукомльской ГРЭС, Новополоцкой ТЭЦ и Минской ТЭЦ-5. В 2023 году планируется ввести их в эксплуатацию.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Минэнерго Белоруссии 10 июня прошлого года сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС. С конца апреля 2022 года первый энергоблок находился в планово-предупредительном ремонте и 9 ноября был включен в сеть после завершения плановых регламентных работ и дополнительных испытаний.
https://ria.ru/20221104/belaes-1829228933.html
https://ria.ru/20220810/miet-1808081570.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/08/1600328946_103:0:1127:768_1920x0_80_0_0_44812c291e7b7e2009b647cc531c4492.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белорусская аэс, в мире, белоруссия
Белорусская АЭС, В мире, Белоруссия
10:37 23.11.2022 (обновлено: 13:11 23.11.2022)
 
Белорусский вице-премьер оценил готовность второго блока АЭС в 97 процентов

Белоруссия анонсировала ввод второго блока АЭС в первом квартале 2023 года

© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом" Загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок (ИТВС) в реактор второго энергоблока Белорусской АЭС
Загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок (ИТВС) в реактор второго энергоблока Белорусской АЭС - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
Загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок (ИТВС) в реактор второго энергоблока Белорусской АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Готовность второго блока Белорусской АЭС составляет более 97%, ввод планируется в первом квартале 2023 года, сообщил в среду вице-премьер республики Петр Пархомчик.
"Общая готовность второго энергоблока – более 97%. В настоящее время ведутся пусконаладочные работы на основном и вспомогательном оборудовании. Планируем ввод – первый квартал следующего года", - сказал Пархомчик, выступая в парламенте. Он также отметил, что первый блок Белорусской АЭС уже работает на проектной мощности после проведенного планового ремонта.
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
4 ноября, 15:28
Лукашенко назвал БелАЭС подарком для страны
Пархомчик рассказал, что после окончания ремонта первым блоком станции выработано порядка 200 миллионов кВт.ч электроэнергии. По его данным, всего первым энергоблоком станции с момента его включения в ноябре 2020 года в объединенную энергосистему выработано более 9,5 миллиарда кВт.ч электроэнергии, что позволило заместить порядка 2,5 миллиарда кубометров природного газа.
Вице-премьер добавил, что в рамках реализации мероприятий по интеграции Белорусской АЭС в энергосистему страны завершается строительство пиково-резервных энергоисточников на четырех площадках - Березовской и Лукомльской ГРЭС, Новополоцкой ТЭЦ и Минской ТЭЦ-5. В 2023 году планируется ввести их в эксплуатацию.
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Минэнерго Белоруссии 10 июня прошлого года сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС. С конца апреля 2022 года первый энергоблок находился в планово-предупредительном ремонте и 9 ноября был включен в сеть после завершения плановых регламентных работ и дополнительных испытаний.
Атомная станция - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 09:00Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Россия и Белоруссия создали новую технологию для альтернативной энергетики
 
Белорусская АЭСВ миреБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала