https://ria.ru/20221123/aes-1833573148.html

Белорусский вице-премьер оценил готовность второго блока АЭС в 97 процентов

Белорусский вице-премьер оценил готовность второго блока АЭС в 97 процентов - РИА Новости, 23.11.2022

Белорусский вице-премьер оценил готовность второго блока АЭС в 97 процентов

Готовность второго блока Белорусской АЭС составляет более 97%, ввод планируется в первом квартале 2023 года, сообщил в среду вице-премьер республики Петр... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T10:37

2022-11-23T10:37

2022-11-23T13:11

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МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Готовность второго блока Белорусской АЭС составляет более 97%, ввод планируется в первом квартале 2023 года, сообщил в среду вице-премьер республики Петр Пархомчик."Общая готовность второго энергоблока – более 97%. В настоящее время ведутся пусконаладочные работы на основном и вспомогательном оборудовании. Планируем ввод – первый квартал следующего года", - сказал Пархомчик, выступая в парламенте. Он также отметил, что первый блок Белорусской АЭС уже работает на проектной мощности после проведенного планового ремонта.Пархомчик рассказал, что после окончания ремонта первым блоком станции выработано порядка 200 миллионов кВт.ч электроэнергии. По его данным, всего первым энергоблоком станции с момента его включения в ноябре 2020 года в объединенную энергосистему выработано более 9,5 миллиарда кВт.ч электроэнергии, что позволило заместить порядка 2,5 миллиарда кубометров природного газа.Вице-премьер добавил, что в рамках реализации мероприятий по интеграции Белорусской АЭС в энергосистему страны завершается строительство пиково-резервных энергоисточников на четырех площадках - Березовской и Лукомльской ГРЭС, Новополоцкой ТЭЦ и Минской ТЭЦ-5. В 2023 году планируется ввести их в эксплуатацию.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Минэнерго Белоруссии 10 июня прошлого года сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС. С конца апреля 2022 года первый энергоблок находился в планово-предупредительном ремонте и 9 ноября был включен в сеть после завершения плановых регламентных работ и дополнительных испытаний.

https://ria.ru/20221104/belaes-1829228933.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белорусская аэс, в мире, белоруссия