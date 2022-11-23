https://ria.ru/20221123/aeroport-1833618679.html
Молдавия национализировала международный аэропорт в Кишиневе
Молдавия национализировала международный аэропорт в Кишиневе - РИА Новости, 23.11.2022
Молдавия национализировала международный аэропорт в Кишиневе
Апелляционная палата Кишинева (АПК) приняла решение о расторжении концессионного договора международного кишиневского аэропорта c компанией "Авиа Инвест" и... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T12:49
2022-11-23T12:49
2022-11-23T12:49
молдавия
кишинев
в мире
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КИШИНЕВ, 23 ноя – РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева (АПК) приняла решение о расторжении концессионного договора международного кишиневского аэропорта c компанией "Авиа Инвест" и возвращении его в собственность государства, сообщил в среду министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко.Ранее в компании "Авиа Инвест", которая администрирует воздушную гавань, заявили, что аэропорт Кишинева подвергается рейдерскому захвату."Кишиневский международный аэропорт возвращается в собственность государства. Решение приняла Апелляционная палата Кишинева, оно окончательное и обжалованию не подлежит", – написал в соцсетях Литвиненко.В компании "Авиа Инвест" решение суда назвали незаконным. На сайте инвестора сообщается, что данное решение будет обжаловано в Высшей судебной палате, а в случае расторжения контракта в компании оставляют за собой право потребовать возврата инвестиций."Расторжение контракта влечет за собой обязательный возврат инвестиций, которые в текущий момент составляют более 90 миллионов долларов", - говорится в сообщении компании.Решение о передаче в концессию кишиневского аэропорта российскому консорциуму "Авиа Инвест" сроком на 49 лет было принято в 2013 году. Оно предполагало инвестиции в размере 244,2 миллиона евро. Компания планировала увеличить объем транзитного пассажиропотока аэропорта на 1,5 миллиона человек в год, что могло бы дать Молдавии, согласно приблизительным подсчетам, около 150 миллионов евро в год. В июне 2020 года парламент Молдавии создал комиссию, которая занимается анализом приватизации объектов государственного имущества в 2013-2019 годы. Ее председатель Игорь Мунтяну обратился в Генпрокуратуру и Национальный антикоррупционный центр из-за нарушений в процессе концессии аэропорта Кишинева. Агентство государственной собственности Молдавии в июле того же года разорвало контракт с компанией "Авиа Инвест" о концессии аэропорта.
https://ria.ru/20221123/kishinev-1833527598.html
https://ria.ru/20221123/moldaviya-1833543927.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, кишинев, в мире
Молдавия, Кишинев, В мире
Молдавия национализировала международный аэропорт в Кишиневе
Власти Молдавии расторгли договор международного аэропорта в Кишиневе с "Авиа Инвест"
КИШИНЕВ, 23 ноя – РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева (АПК) приняла решение о расторжении концессионного договора международного кишиневского аэропорта c компанией "Авиа Инвест" и возвращении его в собственность государства, сообщил в среду министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко.
Ранее в компании "Авиа Инвест", которая администрирует воздушную гавань, заявили, что аэропорт Кишинева подвергается рейдерскому захвату.
"Кишиневский международный аэропорт возвращается в собственность государства. Решение приняла Апелляционная палата Кишинева, оно окончательное и обжалованию не подлежит", – написал в соцсетях Литвиненко.
В компании "Авиа Инвест" решение суда назвали незаконным. На сайте инвестора сообщается, что данное решение будет обжаловано в Высшей судебной палате, а в случае расторжения контракта в компании оставляют за собой право потребовать возврата инвестиций.
"Расторжение контракта влечет за собой обязательный возврат инвестиций, которые в текущий момент составляют более 90 миллионов долларов", - говорится в сообщении компании.
Решение о передаче в концессию кишиневского аэропорта российскому консорциуму "Авиа Инвест" сроком на 49 лет было принято в 2013 году. Оно предполагало инвестиции в размере 244,2 миллиона евро. Компания планировала увеличить объем транзитного пассажиропотока аэропорта на 1,5 миллиона человек в год, что могло бы дать Молдавии, согласно приблизительным подсчетам, около 150 миллионов евро в год. В июне 2020 года парламент Молдавии создал комиссию, которая занимается анализом приватизации объектов государственного имущества в 2013-2019 годы. Ее председатель Игорь Мунтяну обратился в Генпрокуратуру и Национальный антикоррупционный центр из-за нарушений в процессе концессии аэропорта Кишинева. Агентство государственной собственности Молдавии в июле того же года разорвало контракт с компанией "Авиа Инвест" о концессии аэропорта.