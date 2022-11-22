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Панды в Московском зоопарке погуляли под ледяным дождем - РИА Новости, 22.11.2022
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Панды в Московском зоопарке погуляли под ледяным дождем
Панды в Московском зоопарке погуляли под ледяным дождем - РИА Новости, 22.11.2022
Панды в Московском зоопарке погуляли под ледяным дождем
Панды Жуи и Диндин погуляли под ледяным дождем, а манул Тимофей предпочел не выходить из укрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского зоопарка. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T17:21
2022-11-22T17:21
московский зоопарк
москва
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Панды Жуи и Диндин погуляли под ледяным дождем, а манул Тимофей предпочел не выходить из укрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского зоопарка.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в Москве, ровно в 09.00, при температуре минус 2,7 начался ледяной дождь.В пресс-службе отметили, что на резкие изменения погоды обитатели Московского зоопарка традиционно реагируют не так резко, как люди. Все животные заранее готовятся к наступлению похолоданий: отращивают теплые шубки, наедают необходимое количество жировых запасов, утепляют жилища."Но сырую погоду любят не все. Например, манул Тимофей решил сегодня не выходить из укрытий. Хотя он, можно сказать, лучше всех подготовился к зиме: у манулов самая густая шерсть среди всех кошачьих, да и осенняя зажировка прошла очень успешно. Днем сотрудники расчищали для него деревянные полочки. Возможно, к вечеру Тимофей все-таки выйдет - ужин он никогда не пропускает. При этом с удовольствием гуляют рыси, пума Габриель, панды Жуи и Диндин, росомаха Крендель, не прячутся в сырую погоду хищные птицы, журавли и ластоногие", - рассказали в зоопарке.В пресс-службе отметили, что самец панды Жуи достаточно долго гулял в уличном вольере, но потом присмотрел грот в стене и там отдыхал. Диндин после насыщенной прогулки зашла во внутренние помещения. Дальневосточный леопард Мизер стойко переносит низкие температуры, но во вторник большую часть времени предпочитал лежать на теплой соломе под навесом."Совершенно обычным этот день был для наших ластоногих: моржей, сивучей, морских котиков и морского зайца. В природе они способны справляться с очень низкими температурами. Поэтому сегодня они плавали или лежали на берегу прямо на открытом воздухе. Ежедневные тренинги также прошли в штатном режиме", - добавили в зоопарке.
https://ria.ru/20221121/voler-1833204576.html
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московский зоопарк, москва
Московский зоопарк, Москва
17:21 22.11.2022
 
Панды в Московском зоопарке погуляли под ледяным дождем

Панды в Московском зоопарке погуляли под ледяным дождем, а манул Тимофей выходить не стал

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкБольшая панда, переданная Китаем Московскому зоопарку, в павильоне "Фауна Китая"
Большая панда, переданная Китаем Московскому зоопарку, в павильоне Фауна Китая - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Большая панда, переданная Китаем Московскому зоопарку, в павильоне "Фауна Китая". Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Панды Жуи и Диндин погуляли под ледяным дождем, а манул Тимофей предпочел не выходить из укрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского зоопарка.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в Москве, ровно в 09.00, при температуре минус 2,7 начался ледяной дождь.
В пресс-службе отметили, что на резкие изменения погоды обитатели Московского зоопарка традиционно реагируют не так резко, как люди. Все животные заранее готовятся к наступлению похолоданий: отращивают теплые шубки, наедают необходимое количество жировых запасов, утепляют жилища.
"Но сырую погоду любят не все. Например, манул Тимофей решил сегодня не выходить из укрытий. Хотя он, можно сказать, лучше всех подготовился к зиме: у манулов самая густая шерсть среди всех кошачьих, да и осенняя зажировка прошла очень успешно. Днем сотрудники расчищали для него деревянные полочки. Возможно, к вечеру Тимофей все-таки выйдет - ужин он никогда не пропускает. При этом с удовольствием гуляют рыси, пума Габриель, панды Жуи и Диндин, росомаха Крендель, не прячутся в сырую погоду хищные птицы, журавли и ластоногие", - рассказали в зоопарке.
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В пресс-службе отметили, что самец панды Жуи достаточно долго гулял в уличном вольере, но потом присмотрел грот в стене и там отдыхал. Диндин после насыщенной прогулки зашла во внутренние помещения. Дальневосточный леопард Мизер стойко переносит низкие температуры, но во вторник большую часть времени предпочитал лежать на теплой соломе под навесом.
"Совершенно обычным этот день был для наших ластоногих: моржей, сивучей, морских котиков и морского зайца. В природе они способны справляться с очень низкими температурами. Поэтому сегодня они плавали или лежали на берегу прямо на открытом воздухе. Ежедневные тренинги также прошли в штатном режиме", - добавили в зоопарке.
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