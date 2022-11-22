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В Ярославской области заморозят рост тарифов на услуги ЖКХ - РИА Новости, 22.11.2022
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Ярославская область
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В Ярославской области заморозят рост тарифов на услуги ЖКХ
В Ярославской области заморозят рост тарифов на услуги ЖКХ - РИА Новости, 22.11.2022
В Ярославской области заморозят рост тарифов на услуги ЖКХ
Рост тарифов на услуги ЖКХ в Ярославской области после индексации 1 декабря будет заморожен, и в дальнейшем тарифы не будут пересматриваться в течение полутора... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T12:07
2022-11-22T12:07
ярославская область
жкх
ярославская область
россия
экономика
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Рост тарифов на услуги ЖКХ в Ярославской области после индексации 1 декабря будет заморожен, и в дальнейшем тарифы не будут пересматриваться в течение полутора лет, сообщает правительство региона."В связи с переносом индексации тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года более полутора лет индексация тарифов на услуги ЖКХ проводиться не будет", - говорится в сообщении.Директор регионального департамента регулирования тарифов Мария Сачкова пояснила, что эти изменения приняты на федеральном уровне и закреплены в постановлении правительства РФ от 14.11.2022 №2053."Для всех регионов установлен единый средний индекс изменения платы граждан – 9%. Индексация проводится в рамках ежегодной инфляции, которая отражается на стоимости ресурсов, ремонте сетей и объектов, стоимости топлива для котельных, реагентов для очистки воды. Перенос сроков вызван ростом инфляции. При этом необходимо в каждом регионе обеспечивать бесперебойную работу и развитие инфраструктуры ЖКХ", - цитирует Сачкову пресс-служба областного правительства.Как рассказали в департаменте, в разных муниципальных образованиях увеличение тарифов по отдельным коммунальным услугам может отличаться. Следующая индексация произойдет только 1 июля 2024 года.Сообщается, что в целях обязательного соблюдения размеров предельного индекса в Ярославской области правительством области для населения установлены льготные тарифы на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение. Также для жителей региона действуют утвержденные правительством области меры соцподдержки в части компенсаций и субсидий на оплату коммунальных услуг за счет средств областного бюджета.
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жкх, ярославская область, россия, экономика
Ярославская область, ЖКХ, Ярославская область, Россия, Экономика
12:07 22.11.2022
 
В Ярославской области заморозят рост тарифов на услуги ЖКХ

В Ярославской области после 1 декабря заморозят рост тарифов на услуги ЖКХ

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Платежные квитанции за услуги ЖКХ. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Рост тарифов на услуги ЖКХ в Ярославской области после индексации 1 декабря будет заморожен, и в дальнейшем тарифы не будут пересматриваться в течение полутора лет, сообщает правительство региона.
"В связи с переносом индексации тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года более полутора лет индексация тарифов на услуги ЖКХ проводиться не будет", - говорится в сообщении.
Директор регионального департамента регулирования тарифов Мария Сачкова пояснила, что эти изменения приняты на федеральном уровне и закреплены в постановлении правительства РФ от 14.11.2022 №2053.
"Для всех регионов установлен единый средний индекс изменения платы граждан – 9%. Индексация проводится в рамках ежегодной инфляции, которая отражается на стоимости ресурсов, ремонте сетей и объектов, стоимости топлива для котельных, реагентов для очистки воды. Перенос сроков вызван ростом инфляции. При этом необходимо в каждом регионе обеспечивать бесперебойную работу и развитие инфраструктуры ЖКХ", - цитирует Сачкову пресс-служба областного правительства.
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Как рассказали в департаменте, в разных муниципальных образованиях увеличение тарифов по отдельным коммунальным услугам может отличаться. Следующая индексация произойдет только 1 июля 2024 года.
Сообщается, что в целях обязательного соблюдения размеров предельного индекса в Ярославской области правительством области для населения установлены льготные тарифы на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение. Также для жителей региона действуют утвержденные правительством области меры соцподдержки в части компенсаций и субсидий на оплату коммунальных услуг за счет средств областного бюджета.
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