https://ria.ru/20221122/zhkkh-1833305663.html
В Ярославской области заморозят рост тарифов на услуги ЖКХ
В Ярославской области заморозят рост тарифов на услуги ЖКХ - РИА Новости, 22.11.2022
В Ярославской области заморозят рост тарифов на услуги ЖКХ
Рост тарифов на услуги ЖКХ в Ярославской области после индексации 1 декабря будет заморожен, и в дальнейшем тарифы не будут пересматриваться в течение полутора... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T12:07
2022-11-22T12:07
2022-11-22T12:07
ярославская область
жкх
ярославская область
россия
экономика
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Рост тарифов на услуги ЖКХ в Ярославской области после индексации 1 декабря будет заморожен, и в дальнейшем тарифы не будут пересматриваться в течение полутора лет, сообщает правительство региона."В связи с переносом индексации тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года более полутора лет индексация тарифов на услуги ЖКХ проводиться не будет", - говорится в сообщении.Директор регионального департамента регулирования тарифов Мария Сачкова пояснила, что эти изменения приняты на федеральном уровне и закреплены в постановлении правительства РФ от 14.11.2022 №2053."Для всех регионов установлен единый средний индекс изменения платы граждан – 9%. Индексация проводится в рамках ежегодной инфляции, которая отражается на стоимости ресурсов, ремонте сетей и объектов, стоимости топлива для котельных, реагентов для очистки воды. Перенос сроков вызван ростом инфляции. При этом необходимо в каждом регионе обеспечивать бесперебойную работу и развитие инфраструктуры ЖКХ", - цитирует Сачкову пресс-служба областного правительства.Как рассказали в департаменте, в разных муниципальных образованиях увеличение тарифов по отдельным коммунальным услугам может отличаться. Следующая индексация произойдет только 1 июля 2024 года.Сообщается, что в целях обязательного соблюдения размеров предельного индекса в Ярославской области правительством области для населения установлены льготные тарифы на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение. Также для жителей региона действуют утвержденные правительством области меры соцподдержки в части компенсаций и субсидий на оплату коммунальных услуг за счет средств областного бюджета.
https://ria.ru/20221119/zhkkh-1832672446.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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жкх, ярославская область, россия, экономика
Ярославская область, ЖКХ, Ярославская область, Россия, Экономика
В Ярославской области заморозят рост тарифов на услуги ЖКХ
В Ярославской области после 1 декабря заморозят рост тарифов на услуги ЖКХ
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Рост тарифов на услуги ЖКХ в Ярославской области после индексации 1 декабря будет заморожен, и в дальнейшем тарифы не будут пересматриваться в течение полутора лет, сообщает правительство региона.
"В связи с переносом индексации тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года более полутора лет индексация тарифов на услуги ЖКХ проводиться не будет", - говорится в сообщении.
Директор регионального департамента регулирования тарифов Мария Сачкова пояснила, что эти изменения приняты на федеральном уровне и закреплены в постановлении правительства РФ
от 14.11.2022 №2053.
"Для всех регионов установлен единый средний индекс изменения платы граждан – 9%. Индексация проводится в рамках ежегодной инфляции, которая отражается на стоимости ресурсов, ремонте сетей и объектов, стоимости топлива для котельных, реагентов для очистки воды. Перенос сроков вызван ростом инфляции. При этом необходимо в каждом регионе обеспечивать бесперебойную работу и развитие инфраструктуры ЖКХ", - цитирует Сачкову пресс-служба областного правительства.
Как рассказали в департаменте, в разных муниципальных образованиях увеличение тарифов по отдельным коммунальным услугам может отличаться. Следующая индексация произойдет только 1 июля 2024 года.
Сообщается, что в целях обязательного соблюдения размеров предельного индекса в Ярославской области правительством области для населения установлены льготные тарифы на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение. Также для жителей региона действуют утвержденные правительством области меры соцподдержки в части компенсаций и субсидий на оплату коммунальных услуг за счет средств областного бюджета.