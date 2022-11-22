https://ria.ru/20221122/zhirinovskiy-1833474414.html
В Уфе может появиться улица Жириновского
В Уфе может появиться улица Жириновского - РИА Новости, 22.11.2022
В Уфе может появиться улица Жириновского
Депутат парламента Башкирии от ЛДПР Вячеслав Рябов сообщил, что одна из улиц Уфы может быть названа в честь основателя партии Владимира Жириновского, если такое РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T19:07
2022-11-22T19:07
2022-11-22T19:07
политика
владимир жириновский
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лдпр
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Депутат парламента Башкирии от ЛДПР Вячеслав Рябов сообщил, что одна из улиц Уфы может быть названа в честь основателя партии Владимира Жириновского, если такое решение примут депутаты горсовета."Решение комиссии по наименованию адресных элементов города принято, теперь дело за депутатами горсовета, когда этот вопрос вынесут на голосование", - приводят его слова Telegram-канал фракции ЛДПР в ГД.В апреле Рябов попросил главу республики назвать одну из улиц в Уфе в честь Жириновского, в администрации города эту идею одобрили, сообщили во фракции.По словам Рябова, основатель ЛДПР заслуживает "упоминания, поскольку был значимым политиком и не раз посещал Уфу".
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политика, владимир жириновский, уфа, лдпр, госдума рф
Политика, Владимир Жириновский, Уфа, ЛДПР, Госдума РФ
В Уфе может появиться улица Жириновского
Депутат ЛДПР Рябов сообщил, что в Уфе может появиться улица Жириновского