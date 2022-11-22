https://ria.ru/20221122/zhirinovskiy-1833474414.html

В Уфе может появиться улица Жириновского

В Уфе может появиться улица Жириновского - РИА Новости, 22.11.2022

В Уфе может появиться улица Жириновского

Депутат парламента Башкирии от ЛДПР Вячеслав Рябов сообщил, что одна из улиц Уфы может быть названа в честь основателя партии Владимира Жириновского, если такое РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T19:07

2022-11-22T19:07

2022-11-22T19:07

политика

владимир жириновский

уфа

лдпр

госдума рф

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Депутат парламента Башкирии от ЛДПР Вячеслав Рябов сообщил, что одна из улиц Уфы может быть названа в честь основателя партии Владимира Жириновского, если такое решение примут депутаты горсовета."Решение комиссии по наименованию адресных элементов города принято, теперь дело за депутатами горсовета, когда этот вопрос вынесут на голосование", - приводят его слова Telegram-канал фракции ЛДПР в ГД.В апреле Рябов попросил главу республики назвать одну из улиц в Уфе в честь Жириновского, в администрации города эту идею одобрили, сообщили во фракции.По словам Рябова, основатель ЛДПР заслуживает "упоминания, поскольку был значимым политиком и не раз посещал Уфу".

https://ria.ru/20221110/zhirinovskiy-1830477874.html

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политика, владимир жириновский, уфа, лдпр, госдума рф