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У Соломоновых островов объявили угрозу цунами из-за сильного землетрясения - РИА Новости, 22.11.2022
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У Соломоновых островов объявили угрозу цунами из-за сильного землетрясения
У Соломоновых островов объявили угрозу цунами из-за сильного землетрясения - РИА Новости, 22.11.2022
У Соломоновых островов объявили угрозу цунами из-за сильного землетрясения
У побережья Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 7,3, существует угроза цунами, сообщила Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T05:30
2022-11-22T12:03
в мире
соломоновы острова
землетрясение
происшествия
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. У побережья Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 7,3, существует угроза цунами, сообщила Геологическая служба США (USGS).Толчки зафиксировали в 02:03 по времени UTC (05:03 мск).Эпицентр располагается в 19 километрах к юго-западу от населенного пункта Маланго. Очаг находится на глубине десять километров.Позднее геологическая служба скорректировала данные и понизила магнитуду до 7,0.
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в мире, соломоновы острова, землетрясение, происшествия
В мире, Соломоновы острова, Землетрясение, Происшествия
05:30 22.11.2022 (обновлено: 12:03 22.11.2022)
 
У Соломоновых островов объявили угрозу цунами из-за сильного землетрясения

USGS: у Соломоновых островов объявлена угроза цунами из-за землетрясения магнитудой 7,3

© AP Photo / Charley PiringiВид Хониары после землетрясения, произошедшего у побережья Соломоновых островов. 22 ноября 2022
Вид Хониары после землетрясения, произошедшего у побережья Соломоновых островов. 22 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© AP Photo / Charley Piringi
Вид Хониары после землетрясения, произошедшего у побережья Соломоновых островов. 22 ноября 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. У побережья Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 7,3, существует угроза цунами, сообщила Геологическая служба США (USGS).
Толчки зафиксировали в 02:03 по времени UTC (05:03 мск).
Эпицентр располагается в 19 километрах к юго-западу от населенного пункта Маланго. Очаг находится на глубине десять километров.
Позднее геологическая служба скорректировала данные и понизила магнитуду до 7,0.
Сейсмическая диаграмма - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
01:55
На Камчатке произошло второе за час землетрясение
 
В миреСоломоновы островаЗемлетрясениеПроисшествия
 
 
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