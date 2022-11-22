https://ria.ru/20221122/zemletryasenie-1833239758.html

У Соломоновых островов объявили угрозу цунами из-за сильного землетрясения

У Соломоновых островов объявили угрозу цунами из-за сильного землетрясения - РИА Новости, 22.11.2022

У Соломоновых островов объявили угрозу цунами из-за сильного землетрясения

У побережья Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 7,3, существует угроза цунами, сообщила Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T05:30

2022-11-22T05:30

2022-11-22T12:03

в мире

соломоновы острова

землетрясение

происшествия

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. У побережья Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 7,3, существует угроза цунами, сообщила Геологическая служба США (USGS).Толчки зафиксировали в 02:03 по времени UTC (05:03 мск).Эпицентр располагается в 19 километрах к юго-западу от населенного пункта Маланго. Очаг находится на глубине десять километров.Позднее геологическая служба скорректировала данные и понизила магнитуду до 7,0.

https://ria.ru/20221122/zemletryasenie-1833233985.html

соломоновы острова

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в мире, соломоновы острова, землетрясение, происшествия