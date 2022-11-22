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Новая Зеландия пригласила Зеленского выступить в парламенте - РИА Новости, 22.11.2022
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Новая Зеландия пригласила Зеленского выступить в парламенте
Новая Зеландия пригласила Зеленского выступить в парламенте - РИА Новости, 22.11.2022
Новая Зеландия пригласила Зеленского выступить в парламенте
Новая Зеландия пригласила Владимира Зеленского выступить в парламенте по видеосвязи, сообщил во вторник сайт радио RNZ. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T12:17
2022-11-22T12:17
в мире
владимир зеленский
новая зеландия
украина
джасинда ардерн
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Новая Зеландия пригласила Владимира Зеленского выступить в парламенте по видеосвязи, сообщил во вторник сайт радио RNZ.По его данным, Зеленский станет вторым главой иностранного государства, который будет выступать в парламенте Новой Зеландии после того, как в 2011 году с обращением к новозеландским депутатам выступила бывшая премьер-министр Джулия Гиллард.Зеленский уже выступал по видеосвязи в парламентах ряда других стран, прося помощи в военных действиях против России.Как отмечает RNZ, дата его обращения к парламенту Новой Зеландии не определена, но выступать он будет не на этой неделе.По данным радио RNZ, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн разговаривала с Зеленским по телефону в июне этого года. Она также была приглашена в Киев во время визита в Европу, но не смогла побывать там из логистических соображений.На прошлой неделе Киев посетил министр обороны Новой Зеландии Пеени Хенаре.Новая Зеландия вместе с другими западными странами поддерживает Украину в конфликте с Россией. Новозеландские власти ввели санкции против более 1200 лиц и организаций России и Белоруссии.
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в мире, владимир зеленский, новая зеландия, украина, джасинда ардерн
В мире, Владимир Зеленский, Новая Зеландия, Украина, Джасинда Ардерн
12:17 22.11.2022
 
Новая Зеландия пригласила Зеленского выступить в парламенте

Новая Зеландия пригласила лидера Украины Зеленского выступить по видеосвязи в парламенте

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Новая Зеландия пригласила Владимира Зеленского выступить в парламенте по видеосвязи, сообщил во вторник сайт радио RNZ.
По его данным, Зеленский станет вторым главой иностранного государства, который будет выступать в парламенте Новой Зеландии после того, как в 2011 году с обращением к новозеландским депутатам выступила бывшая премьер-министр Джулия Гиллард.
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
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В Сети обвинили Зеленского во лжи после слов о ЗАЭС
Зеленский уже выступал по видеосвязи в парламентах ряда других стран, прося помощи в военных действиях против России.
Как отмечает RNZ, дата его обращения к парламенту Новой Зеландии не определена, но выступать он будет не на этой неделе.
По данным радио RNZ, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн разговаривала с Зеленским по телефону в июне этого года. Она также была приглашена в Киев во время визита в Европу, но не смогла побывать там из логистических соображений.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
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На прошлой неделе Киев посетил министр обороны Новой Зеландии Пеени Хенаре.
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В миреВладимир ЗеленскийНовая ЗеландияУкраинаДжасинда Ардерн
 
 
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