https://ria.ru/20221122/zelenskiy-1833308100.html

Новая Зеландия пригласила Зеленского выступить в парламенте

Новая Зеландия пригласила Зеленского выступить в парламенте - РИА Новости, 22.11.2022

Новая Зеландия пригласила Зеленского выступить в парламенте

Новая Зеландия пригласила Владимира Зеленского выступить в парламенте по видеосвязи, сообщил во вторник сайт радио RNZ. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T12:17

2022-11-22T12:17

2022-11-22T12:17

в мире

владимир зеленский

новая зеландия

украина

джасинда ардерн

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Новая Зеландия пригласила Владимира Зеленского выступить в парламенте по видеосвязи, сообщил во вторник сайт радио RNZ.По его данным, Зеленский станет вторым главой иностранного государства, который будет выступать в парламенте Новой Зеландии после того, как в 2011 году с обращением к новозеландским депутатам выступила бывшая премьер-министр Джулия Гиллард.Зеленский уже выступал по видеосвязи в парламентах ряда других стран, прося помощи в военных действиях против России.Как отмечает RNZ, дата его обращения к парламенту Новой Зеландии не определена, но выступать он будет не на этой неделе.По данным радио RNZ, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн разговаривала с Зеленским по телефону в июне этого года. Она также была приглашена в Киев во время визита в Европу, но не смогла побывать там из логистических соображений.На прошлой неделе Киев посетил министр обороны Новой Зеландии Пеени Хенаре.Новая Зеландия вместе с другими западными странами поддерживает Украину в конфликте с Россией. Новозеландские власти ввели санкции против более 1200 лиц и организаций России и Белоруссии.

https://ria.ru/20221122/zelenskiy-1833253965.html

https://ria.ru/20221122/zapad-1833234814.html

https://ria.ru/20221122/tma-1833242337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, владимир зеленский, новая зеландия, украина, джасинда ардерн