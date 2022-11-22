https://ria.ru/20221122/zdorove-1833350041.html

Голикова поддержала Китай в недопустимости политизации темы здравоохранения

Голикова поддержала Китай в недопустимости политизации темы здравоохранения - РИА Новости, 22.11.2022

Голикова поддержала Китай в недопустимости политизации темы здравоохранения

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова высоко оценила позицию Китая о недопустимости политизации вопроса здравоохранения. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T14:02

2022-11-22T14:02

2022-11-22T14:02

здоровье - общество

татьяна голикова

китай

россия

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова высоко оценила позицию Китая о недопустимости политизации вопроса здравоохранения.Как сообщили в аппарате вице-премьера, во вторник в режиме видеоконференции Голикова и заместитель премьера Государственного совета КНР Сунь Чуньлань провели 23-е заседание Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству."Высоко ценим поддержку Китайской Народной Республики позиции о недопустимости политизации вопросов здравоохранения", - отметила Голикова.Она рассказала, что в России гражданам Китая на обучение в российских вузах на 2022/23 учебный год выделено 940 мест, на 2023/24 учебный год квота увеличена до 1000 мест.Также на постоянной основе между Россией и Китаем осуществляется обмен опытом в области противодействия инфекционным заболеваниям, в частности COVID-19, продолжается сотрудничество в части создания вакцин против коронавируса. "Приветствую сегодняшнее подписание меморандума о сотрудничестве в области медицины катастроф между министерством здравоохранения Российской Федерации и Государственным комитетом по здравоохранению Китайской Народной Республики", - отметила Голикова.По ее словам, планомерно развивается сотрудничество в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Для более успешного развития данного направления Голикова предложила вернуться к проработке вопроса создания в рамках комиссии отдельной подкомиссии по сотрудничеству в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и санитарной охраны территории.Она также назвала одним из приоритетов сотрудничества в сфере здравоохранения медицинскую помощь онкологическим больным, рассказала о взаимодействии по новым направлениям. В частности, принято решение сотрудничать в области психиатрии, противодействия распространению ВИЧ-инфекции, профилактики формирования зависимости.

https://ria.ru/20221122/kitay-1833273477.html

https://ria.ru/20221111/zdorove-1830902830.html

https://ria.ru/20221121/pekin-1833122509.html

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здоровье - общество, татьяна голикова, китай, россия