https://ria.ru/20221122/zaporozhe-1833293291.html
В Запорожской области задержали "спонсора" украинских войск
В Запорожской области задержали "спонсора" украинских войск - РИА Новости, 22.11.2022
В Запорожской области задержали "спонсора" украинских войск
Силовики поймали пособника украинских войск в Запорожской области, признавшегося, что спонсировал националистов и передавал данные о местонахождении российских... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T11:31
2022-11-22T11:31
2022-11-22T11:31
запорожская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814756642_0:156:3085:1891_1920x0_80_0_0_b16b1908b7ac759b699fe104f4f2a184.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Силовики поймали пособника украинских войск в Запорожской области, признавшегося, что спонсировал националистов и передавал данные о местонахождении российских военных, сообщает пресс-служба Росгвардии.Отмечается, что подозреваемого в Запорожской области поймали военные Росгвардии вместе с представителями других правоохранительных органов."После задержания он признался, что передавал противнику данные о местонахождении российских войск и перечислял денежные средства националистам. Кроме того, у подозреваемого дома обнаружены коктейли Молотова и самодельные шипы для прокалывания колес автомобилей", - говорится в сообщении.Сам задержанный на предоставленном ведомством видео посоветовал всем "жить просто по закону" и не нарушать."Оно того не стоит. Ваши жизни и жизни ваших родственников намного дороже, чем эти партизанские игры в разведчика", - сказал он.
https://ria.ru/20221105/zaderzhanie-1829360803.html
https://ria.ru/20221110/rosgvardiya-1830419546.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814756642_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_ebfe61f2860da5dd57b4de7d8a204ee2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
Запорожская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность
В Запорожской области задержали "спонсора" украинских войск
В Запорожье задержали пособника ВСУ, признавшегося, что спонсировал националистов
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Силовики поймали пособника украинских войск в Запорожской области, признавшегося, что спонсировал националистов и передавал данные о местонахождении российских военных, сообщает пресс-служба Росгвардии.
Отмечается, что подозреваемого в Запорожской области поймали военные Росгвардии вместе с представителями других правоохранительных органов.
"После задержания он признался, что передавал противнику данные о местонахождении российских войск и перечислял денежные средства националистам. Кроме того, у подозреваемого дома обнаружены коктейли Молотова и самодельные шипы для прокалывания колес автомобилей", - говорится в сообщении.
Сам задержанный на предоставленном ведомством видео посоветовал всем "жить просто по закону" и не нарушать.
"Оно того не стоит. Ваши жизни и жизни ваших родственников намного дороже, чем эти партизанские игры в разведчика", - сказал он.