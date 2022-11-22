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В Запорожской области задержали "спонсора" украинских войск - РИА Новости, 22.11.2022
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В Запорожской области задержали "спонсора" украинских войск
В Запорожской области задержали "спонсора" украинских войск - РИА Новости, 22.11.2022
В Запорожской области задержали "спонсора" украинских войск
Силовики поймали пособника украинских войск в Запорожской области, признавшегося, что спонсировал националистов и передавал данные о местонахождении российских... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T11:31
2022-11-22T11:31
запорожская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Силовики поймали пособника украинских войск в Запорожской области, признавшегося, что спонсировал националистов и передавал данные о местонахождении российских военных, сообщает пресс-служба Росгвардии.Отмечается, что подозреваемого в Запорожской области поймали военные Росгвардии вместе с представителями других правоохранительных органов."После задержания он признался, что передавал противнику данные о местонахождении российских войск и перечислял денежные средства националистам. Кроме того, у подозреваемого дома обнаружены коктейли Молотова и самодельные шипы для прокалывания колес автомобилей", - говорится в сообщении.Сам задержанный на предоставленном ведомством видео посоветовал всем "жить просто по закону" и не нарушать."Оно того не стоит. Ваши жизни и жизни ваших родственников намного дороже, чем эти партизанские игры в разведчика", - сказал он.
https://ria.ru/20221105/zaderzhanie-1829360803.html
https://ria.ru/20221110/rosgvardiya-1830419546.html
запорожская область
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запорожская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
Запорожская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность
11:31 22.11.2022
 
В Запорожской области задержали "спонсора" украинских войск

В Запорожье задержали пособника ВСУ, признавшегося, что спонсировал националистов

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБТР с военнослужащими Росгвардии
БТР с военнослужащими Росгвардии - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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БТР с военнослужащими Росгвардии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Силовики поймали пособника украинских войск в Запорожской области, признавшегося, что спонсировал националистов и передавал данные о местонахождении российских военных, сообщает пресс-служба Росгвардии.
Отмечается, что подозреваемого в Запорожской области поймали военные Росгвардии вместе с представителями других правоохранительных органов.
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"После задержания он признался, что передавал противнику данные о местонахождении российских войск и перечислял денежные средства националистам. Кроме того, у подозреваемого дома обнаружены коктейли Молотова и самодельные шипы для прокалывания колес автомобилей", - говорится в сообщении.
Сам задержанный на предоставленном ведомством видео посоветовал всем "жить просто по закону" и не нарушать.
"Оно того не стоит. Ваши жизни и жизни ваших родственников намного дороже, чем эти партизанские игры в разведчика", - сказал он.
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