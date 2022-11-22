https://ria.ru/20221122/zaporozhe-1833293291.html

В Запорожской области задержали "спонсора" украинских войск

В Запорожской области задержали "спонсора" украинских войск - РИА Новости, 22.11.2022

В Запорожской области задержали "спонсора" украинских войск

Силовики поймали пособника украинских войск в Запорожской области, признавшегося, что спонсировал националистов и передавал данные о местонахождении российских... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T11:31

2022-11-22T11:31

2022-11-22T11:31

запорожская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

безопасность

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Силовики поймали пособника украинских войск в Запорожской области, признавшегося, что спонсировал националистов и передавал данные о местонахождении российских военных, сообщает пресс-служба Росгвардии.Отмечается, что подозреваемого в Запорожской области поймали военные Росгвардии вместе с представителями других правоохранительных органов."После задержания он признался, что передавал противнику данные о местонахождении российских войск и перечислял денежные средства националистам. Кроме того, у подозреваемого дома обнаружены коктейли Молотова и самодельные шипы для прокалывания колес автомобилей", - говорится в сообщении.Сам задержанный на предоставленном ведомством видео посоветовал всем "жить просто по закону" и не нарушать."Оно того не стоит. Ваши жизни и жизни ваших родственников намного дороже, чем эти партизанские игры в разведчика", - сказал он.

https://ria.ru/20221105/zaderzhanie-1829360803.html

https://ria.ru/20221110/rosgvardiya-1830419546.html

запорожская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность