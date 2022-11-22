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Запад больше не поощряет фантазии Зеленского, заявили в Турции - РИА Новости, 22.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221122/zapad-1833234814.html
Запад больше не поощряет фантазии Зеленского, заявили в Турции
Запад больше не поощряет фантазии Зеленского, заявили в Турции - РИА Новости, 22.11.2022
Запад больше не поощряет фантазии Зеленского, заявили в Турции
Часть стран Евросоюза больше не поддерживает замыслы президента Владимира Зеленского вернуть под контроль бывшие территории Украины, написал в статье турецкой... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T02:25
2022-11-22T02:25
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
владимир путин
украина
москва
россия
нато
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Часть стран Евросоюза больше не поддерживает замыслы президента Владимира Зеленского вернуть под контроль бывшие территории Украины, написал в статье турецкой газеты Sabah обозреватель Берджан Тутар.По его словам, европейцы негодуют из-за последствий антироссийских санкций, которые привели к продовольственному и энергетическому кризисам в ЕС.Публицист подчеркнул, что лишь Эстония, Латвия и Литва хотят, чтобы кризис на Украине превратился в конфликт между НАТО и Москвой."Даже Польше, занимающей воинственную позицию по отношению к России, пришлось продемонстрировать гибкость", — говорится в публикации.ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали российскими регионами по результатам референдумов. В конце сентября в Кремле президент Владимир Путин подписал договоры с их главами о принятии в состав страны.Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целю освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20221121/oruzhie-1832980435.html
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, москва, россия, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, Москва, Россия, НАТО, Евросоюз
02:25 22.11.2022
 
Запад больше не поощряет фантазии Зеленского, заявили в Турции

Sabah: Запад больше не поощряет фантазии Зеленского вернуть бывшие территории Украины

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Часть стран Евросоюза больше не поддерживает замыслы президента Владимира Зеленского вернуть под контроль бывшие территории Украины, написал в статье турецкой газеты Sabah обозреватель Берджан Тутар.
По его словам, европейцы негодуют из-за последствий антироссийских санкций, которые привели к продовольственному и энергетическому кризисам в ЕС.
"Такие страны, как Германия, Франция, Италия, Испания, где энергетический кризис углубляется, больше не поощряют фантазии Зеленского. Все хотят мира и примирения", — отметил Тутар.
Публицист подчеркнул, что лишь Эстония, Латвия и Литва хотят, чтобы кризис на Украине превратился в конфликт между НАТО и Москвой.
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Вчера, 06:08Специальная военная операция на Украине
WP: Запад столкнулся с серьезной проблемой из-за отправки оружия на Украину
"Даже Польше, занимающей воинственную позицию по отношению к России, пришлось продемонстрировать гибкость", — говорится в публикации.
ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали российскими регионами по результатам референдумов. В конце сентября в Кремле президент Владимир Путин подписал договоры с их главами о принятии в состав страны.
Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целю освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.11.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаМоскваРоссияНАТОЕвросоюз
 
 
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