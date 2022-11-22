https://ria.ru/20221122/zaes-1833330432.html

Подвижек по зоне безопасности вокруг ЗАЭС нет, заявил Песков

Подвижек по зоне безопасности вокруг ЗАЭС нет, заявил Песков - РИА Новости, 22.11.2022

Подвижек по зоне безопасности вокруг ЗАЭС нет, заявил Песков

Существенных подвижек по зоне безопасности вокруг ЗАЭС нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T13:19

2022-11-22T13:19

2022-11-22T13:44

безопасность

россия

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Существенных подвижек по зоне безопасности вокруг ЗАЭС нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Каких-то существенных подвижек нет в этом плане, и смотря что понимать под зоной безопасности. Вы знаете, что сначала призывали Россию вывести какие-то тяжелые вооружения, которых там нет, потом вроде бы все поняли, что там никаких российских вооружений нет. И, конечно, говоря о зоне безопасности, нужно говорить только о тех, кто ведет обстрел этой станции", - сказал Песков, отвечая на вопрос, продолжается ли обсуждение о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://radiosputnik.ria.ru/20221122/zaes-1833341832.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, запорожская аэс