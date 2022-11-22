https://ria.ru/20221122/zaes-1833330432.html
Подвижек по зоне безопасности вокруг ЗАЭС нет, заявил Песков
Подвижек по зоне безопасности вокруг ЗАЭС нет, заявил Песков - РИА Новости, 22.11.2022
Подвижек по зоне безопасности вокруг ЗАЭС нет, заявил Песков
Существенных подвижек по зоне безопасности вокруг ЗАЭС нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:19
2022-11-22T13:19
2022-11-22T13:44
безопасность
россия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Существенных подвижек по зоне безопасности вокруг ЗАЭС нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Каких-то существенных подвижек нет в этом плане, и смотря что понимать под зоной безопасности. Вы знаете, что сначала призывали Россию вывести какие-то тяжелые вооружения, которых там нет, потом вроде бы все поняли, что там никаких российских вооружений нет. И, конечно, говоря о зоне безопасности, нужно говорить только о тех, кто ведет обстрел этой станции", - сказал Песков, отвечая на вопрос, продолжается ли обсуждение о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://radiosputnik.ria.ru/20221122/zaes-1833341832.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, запорожская аэс
Безопасность, Россия, Запорожская АЭС
13:19 22.11.2022 (обновлено: 13:44 22.11.2022)
Подвижек по зоне безопасности вокруг ЗАЭС нет, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: существенных подвижек по зоне безопасности вокруг ЗАЭС нет