Рейтинг@Mail.ru
Подвижек по зоне безопасности вокруг ЗАЭС нет, заявил Песков - РИА Новости, 22.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221122/zaes-1833330432.html
Подвижек по зоне безопасности вокруг ЗАЭС нет, заявил Песков
Подвижек по зоне безопасности вокруг ЗАЭС нет, заявил Песков - РИА Новости, 22.11.2022
Подвижек по зоне безопасности вокруг ЗАЭС нет, заявил Песков
Существенных подвижек по зоне безопасности вокруг ЗАЭС нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:19
2022-11-22T13:44
безопасность
россия
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824539789_0:299:3072:2027_1920x0_80_0_0_989f5b92d873d8eee9a549111d4745e7.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Существенных подвижек по зоне безопасности вокруг ЗАЭС нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Каких-то существенных подвижек нет в этом плане, и смотря что понимать под зоной безопасности. Вы знаете, что сначала призывали Россию вывести какие-то тяжелые вооружения, которых там нет, потом вроде бы все поняли, что там никаких российских вооружений нет. И, конечно, говоря о зоне безопасности, нужно говорить только о тех, кто ведет обстрел этой станции", - сказал Песков, отвечая на вопрос, продолжается ли обсуждение о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://radiosputnik.ria.ru/20221122/zaes-1833341832.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824539789_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1c184b6410250fe620ad6c8939c4cea7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, запорожская аэс
Безопасность, Россия, Запорожская АЭС
13:19 22.11.2022 (обновлено: 13:44 22.11.2022)
 
Подвижек по зоне безопасности вокруг ЗАЭС нет, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: существенных подвижек по зоне безопасности вокруг ЗАЭС нет

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРазрушения на территории управления капитального строительства Запорожской АЭС в Энергодаре
Разрушения на территории управления капитального строительства Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Разрушения на территории управления капитального строительства Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Существенных подвижек по зоне безопасности вокруг ЗАЭС нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Каких-то существенных подвижек нет в этом плане, и смотря что понимать под зоной безопасности. Вы знаете, что сначала призывали Россию вывести какие-то тяжелые вооружения, которых там нет, потом вроде бы все поняли, что там никаких российских вооружений нет. И, конечно, говоря о зоне безопасности, нужно говорить только о тех, кто ведет обстрел этой станции", - сказал Песков, отвечая на вопрос, продолжается ли обсуждение о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Последствия массированного артиллерийскоого обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ
13:43В России
В "Росэнергоатоме" рассказали о степени защищенности ЗАЭС
 
БезопасностьРоссияЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала