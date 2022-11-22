https://ria.ru/20221122/zaes-1833329943.html

Обстрелы ЗАЭС чреваты угрозой экологической безопасности, заявил Песков

Обстрелы ЗАЭС чреваты угрозой экологической безопасности, заявил Песков - РИА Новости, 22.11.2022

Обстрелы ЗАЭС чреваты угрозой экологической безопасности, заявил Песков

Обстрелы ЗАЭС чреваты угрозой экологической безопасности огромных территорий, Россия продолжит диалог с МАГАТЭ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T13:18

2022-11-22T13:18

2022-11-22T15:40

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Обстрелы ЗАЭС чреваты угрозой экологической безопасности огромных территорий, Россия продолжит диалог с МАГАТЭ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Минобороны РФ сообщало, что украинские войска в субботу и утром в воскресенье выпустили более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов по территории Запорожской атомной электростанции, а также по ЛЭП, питающей станцию, радиационная обстановка в районе ЗАЭС остается в норме."МАГАТЭ делает свою работу. Хорошо, что МАГАТЭ подтверждает, что эти обстрелы представляют собой угрозу для станции и для ее целостности - это хорошо. Мы, конечно, сожалеем, что в связи, наверное, со спецификой работы МАГАТЭ, как они говорят, не уполномочены говорить, кто именно ведет обстрелы," - сказал Песков.Он отметил, что однако очень важно, чтобы все трезво смотрели на происходящее и отдавали себе отчет в том, что украинские войска производят обстрел атомной станции."Они совершают действия, которые чреваты угрозой ядерной, экологической, иной безопасности для огромных и огромных территорий, это не может не вызывать нашей крайней обеспокоенности. Россия будет продолжать диалог с МАГАТЭ", - заключил Песков.Надо требовать от Украины, чтобы она отвела тяжелые вооружения от территории вокруг ЗАЭС и прекратила обстрелы, заявил он.Песков отметил, что угрозу станции представляют те, кто ее обстреливает, - артиллерия вооруженных сил Украины."Надо требовать от Украины отводить это тяжелое вооружение, прекратить обстрелы, прекратить подвергать опасности европейский континент", - сказал он.

https://ria.ru/20221122/zaes-1833265651.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221122/zaes-1833341832.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, магатэ, в мире, запорожская аэс