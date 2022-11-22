https://ria.ru/20221122/zaes-1833325378.html
В "Росэнергоатоме" оценили степень защиты Запорожской АЭС от артиллерии
В "Росэнергоатоме" оценили степень защиты Запорожской АЭС от артиллерии - РИА Новости, 22.11.2022
В "Росэнергоатоме" оценили степень защиты Запорожской АЭС от артиллерии
Запорожская АЭС на сегодняшний день надежно защищена от всех видов артиллерийского вооружения, заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:06
2022-11-22T13:06
2022-11-22T13:06
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
запорожская аэс
росэнергоатом
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Запорожская АЭС на сегодняшний день надежно защищена от всех видов артиллерийского вооружения, заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.В минувшие выходные - впервые с конца сентября - украинские военные нанесли массированный обстрел станции, выпустив более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов."Станция защищена сегодня надежно. Ядерные реакторы защищены от всех видов артиллерийского поражения. Но это не значит, что защита абсолютна", - сказал Карчаа в эфире "Соловьев Live". Он подчеркнул, что украинские удары в выходные стали одними из самых тяжёлых, наносились прицельно в непосредственной близости от критически важной инфраструктуры, что несет большую угрозу ядерной безопасности.Накануне МАГАТЭ заявило, что ключевое оборудование ЗАЭС не пострадало от недавних обстрелов, состояние шести блоков станции стабильно.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В "Росэнергоатоме" оценили степень защиты Запорожской АЭС от артиллерии
"Росэнергоатом": Запорожская АЭС защищена от артиллерии надежно, но не абсолютно