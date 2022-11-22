https://ria.ru/20221122/zaes-1833325378.html

В "Росэнергоатоме" оценили степень защиты Запорожской АЭС от артиллерии

В "Росэнергоатоме" оценили степень защиты Запорожской АЭС от артиллерии - РИА Новости, 22.11.2022

В "Росэнергоатоме" оценили степень защиты Запорожской АЭС от артиллерии

Запорожская АЭС на сегодняшний день надежно защищена от всех видов артиллерийского вооружения, заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T13:06

2022-11-22T13:06

2022-11-22T13:06

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

запорожская область

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росэнергоатом

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Запорожская АЭС на сегодняшний день надежно защищена от всех видов артиллерийского вооружения, заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.В минувшие выходные - впервые с конца сентября - украинские военные нанесли массированный обстрел станции, выпустив более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов."Станция защищена сегодня надежно. Ядерные реакторы защищены от всех видов артиллерийского поражения. Но это не значит, что защита абсолютна", - сказал Карчаа в эфире "Соловьев Live". Он подчеркнул, что украинские удары в выходные стали одними из самых тяжёлых, наносились прицельно в непосредственной близости от критически важной инфраструктуры, что несет большую угрозу ядерной безопасности.Накануне МАГАТЭ заявило, что ключевое оборудование ЗАЭС не пострадало от недавних обстрелов, состояние шести блоков станции стабильно.

https://ria.ru/20221121/zaes-1833179824.html

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Кирилл Волков

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