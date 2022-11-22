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В "Росэнергоатоме" оценили степень защиты Запорожской АЭС от артиллерии - РИА Новости, 22.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221122/zaes-1833325378.html
В "Росэнергоатоме" оценили степень защиты Запорожской АЭС от артиллерии
В "Росэнергоатоме" оценили степень защиты Запорожской АЭС от артиллерии - РИА Новости, 22.11.2022
В "Росэнергоатоме" оценили степень защиты Запорожской АЭС от артиллерии
Запорожская АЭС на сегодняшний день надежно защищена от всех видов артиллерийского вооружения, заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:06
2022-11-22T13:06
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
запорожская аэс
росэнергоатом
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Запорожская АЭС на сегодняшний день надежно защищена от всех видов артиллерийского вооружения, заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.В минувшие выходные - впервые с конца сентября - украинские военные нанесли массированный обстрел станции, выпустив более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов."Станция защищена сегодня надежно. Ядерные реакторы защищены от всех видов артиллерийского поражения. Но это не значит, что защита абсолютна", - сказал Карчаа в эфире "Соловьев Live". Он подчеркнул, что украинские удары в выходные стали одними из самых тяжёлых, наносились прицельно в непосредственной близости от критически важной инфраструктуры, что несет большую угрозу ядерной безопасности.Накануне МАГАТЭ заявило, что ключевое оборудование ЗАЭС не пострадало от недавних обстрелов, состояние шести блоков станции стабильно.
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безопасность, россия, запорожская область, запорожская аэс, росэнергоатом, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Запорожская АЭС, Росэнергоатом, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:06 22.11.2022
 
В "Росэнергоатоме" оценили степень защиты Запорожской АЭС от артиллерии

"Росэнергоатом": Запорожская АЭС защищена от артиллерии надежно, но не абсолютно

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости
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Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Запорожская АЭС на сегодняшний день надежно защищена от всех видов артиллерийского вооружения, заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
В минувшие выходные - впервые с конца сентября - украинские военные нанесли массированный обстрел станции, выпустив более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов.
"Станция защищена сегодня надежно. Ядерные реакторы защищены от всех видов артиллерийского поражения. Но это не значит, что защита абсолютна", - сказал Карчаа в эфире "Соловьев Live". Он подчеркнул, что украинские удары в выходные стали одними из самых тяжёлых, наносились прицельно в непосредственной близости от критически важной инфраструктуры, что несет большую угрозу ядерной безопасности.
Накануне МАГАТЭ заявило, что ключевое оборудование ЗАЭС не пострадало от недавних обстрелов, состояние шести блоков станции стабильно.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 19:05Специальная военная операция на Украине
Запад дал карт-бланш Украине на обстрелы ЗАЭС, заявила Захарова
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская областьЗапорожская АЭСРосэнергоатомУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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