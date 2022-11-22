https://ria.ru/20221122/zaes-1833265651.html

"Росэнергоатом" заявил, что Киеву все сложнее вербовать сотрудников ЗАЭС

"Росэнергоатом" заявил, что Киеву все сложнее вербовать сотрудников ЗАЭС - РИА Новости, 22.11.2022

"Росэнергоатом" заявил, что Киеву все сложнее вербовать сотрудников ЗАЭС

Киеву становится все сложнее вербовать сотрудников Запорожской АЭС для передачи данных и целеуказаний, заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом"... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T10:16

2022-11-22T10:16

2022-11-22T10:16

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Киеву становится все сложнее вербовать сотрудников Запорожской АЭС для передачи данных и целеуказаний, заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.На прошлой неделе российские силовики задержали сотрудника ЗАЭС, корректировавшего огонь украинских войск по станции. Инженер службы физической защиты станции с самого начала российской спецоперации сотрудничал со спецслужбами Украины и сообщал места дислокации военнослужащих и техники РФ в Энергодаре."Судя по последней истории, им все сложнее и сложнее вербовать наводчиков из числа персонала станции. Последнего, допустим, они интегрировали на станцию через подрядную организацию, которая осуществляла ремонт повреждений", - сказал Карчаа в эфире "Соловьев Live".Он уточнил, что этот человек даже не проживал на территории Запорожской области. "Его поймали с планшетом, на планшете были видео помещений, где находится охранная сигнализация. Это говорит о том, что они (украинские войска - ред.) не просто рассматривают возможность нападения на Запорожскую АЭС, они готовят это разными способами", - добавил Карчаа.В октябре 2022 года новая российская компания АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" (АО "ЭО ЗАЭС") получила право эксплуатировать ЗАЭС. Компания призвана обеспечить безопасную эксплуатацию АЭС и профессиональную деятельность существующего персонала станции при поддержке концерна "Росэнергоатом". Сообщалось, что все критически важные для работы Запорожской АЭС специалисты уже подписали документы с новой эксплуатирующей компанией.Работники Запорожской АЭС, перешедшие в новую российскую эксплуатирующую организацию, получили свою первую зарплату в РФ, их доход вырос на 25-30% по сравнению с тем, что они получали от Украины, сообщила в начале ноября пресс-служба ЗАЭС.

https://ria.ru/20221122/zaes-1833248969.html

https://ria.ru/20221121/zaes-1833179824.html

https://ria.ru/20221121/spetsoperatsiya-1833044463.html

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Кирилл Волков

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