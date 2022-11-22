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В Запорожской области назвали заявление МАГАТЭ по ЗАЭС словоблудием - РИА Новости, 22.11.2022
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В Запорожской области назвали заявление МАГАТЭ по ЗАЭС словоблудием
В Запорожской области назвали заявление МАГАТЭ по ЗАЭС словоблудием - РИА Новости, 22.11.2022
В Запорожской области назвали заявление МАГАТЭ по ЗАЭС словоблудием
Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал словоблудием заявление МАГАТЭ по... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T08:41
2022-11-22T08:41
в мире
владимир рогов
запорожская область
россия
запорожская аэс
магатэ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал словоблудием заявление МАГАТЭ по Запорожской АЭС, в котором не указано, что обстрел велся украинской стороной.Ранее в МАГАТЭ заявили, что угрозы ядерной безопасности в результате обстрелов не возникло, но станции нанесен значительный ущерб."Если мы почитаем их доклад, то это какое-то словоблудие. Главный их посыл, что ничего страшного не произошло, что ключевое оборудование Запорожской АЭС не пострадало от украинских обстрелов, но слова "украинских" там опять не используется", - сказал Рогов в эфире "Соловьев Live".По его словам, в МАГАТЭ постоянно высказывают озабоченность и тревогу насчет Запорожской АЭС, но не принимают конкретных действий на практике по обеспечению ее защиты от украинских обстрелов.Ранее Минобороны РФ сообщало, что украинские войска в субботу и утром в воскресенье выпустили более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов по территории Запорожской атомной электростанции, а также по ЛЭП, питающей станцию, радиационная обстановка в районе ЗАЭС остается в норме. При этом, по данным властей, критических повреждений нет.
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в мире, владимир рогов, запорожская область, россия, запорожская аэс, магатэ
В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Россия, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
08:41 22.11.2022
 
В Запорожской области назвали заявление МАГАТЭ по ЗАЭС словоблудием

Член администрации Запорожья Рогов назвал заявление МАГАТЭ по ЗАЭС словоблудием

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРазрушения на территории завода специальных конструкций "АтомЭнергоМаш", по которому ВСУ нанесли удар из американской РСЗО HIMARS, в Энергодаре
Разрушения на территории завода специальных конструкций АтомЭнергоМаш, по которому ВСУ нанесли удар из американской РСЗО HIMARS, в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
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Разрушения на территории завода специальных конструкций "АтомЭнергоМаш", по которому ВСУ нанесли удар из американской РСЗО HIMARS, в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал словоблудием заявление МАГАТЭ по Запорожской АЭС, в котором не указано, что обстрел велся украинской стороной.
Ранее в МАГАТЭ заявили, что угрозы ядерной безопасности в результате обстрелов не возникло, но станции нанесен значительный ущерб.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 23:02В мире
В МАГАТЭ заявили о наличии значительных повреждений на территории ЗАЭС
"Если мы почитаем их доклад, то это какое-то словоблудие. Главный их посыл, что ничего страшного не произошло, что ключевое оборудование Запорожской АЭС не пострадало от украинских обстрелов, но слова "украинских" там опять не используется", - сказал Рогов в эфире "Соловьев Live".
По его словам, в МАГАТЭ постоянно высказывают озабоченность и тревогу насчет Запорожской АЭС, но не принимают конкретных действий на практике по обеспечению ее защиты от украинских обстрелов.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что украинские войска в субботу и утром в воскресенье выпустили более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов по территории Запорожской атомной электростанции, а также по ЛЭП, питающей станцию, радиационная обстановка в районе ЗАЭС остается в норме. При этом, по данным властей, критических повреждений нет.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 22:27Специальная военная операция на Украине
Гросси активизировал консультации о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС
 
В миреВладимир РоговЗапорожская областьРоссияЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
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