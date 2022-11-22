https://ria.ru/20221122/zaes-1833248969.html

В Запорожской области назвали заявление МАГАТЭ по ЗАЭС словоблудием

В Запорожской области назвали заявление МАГАТЭ по ЗАЭС словоблудием - РИА Новости, 22.11.2022

В Запорожской области назвали заявление МАГАТЭ по ЗАЭС словоблудием

Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал словоблудием заявление МАГАТЭ по... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T08:41

2022-11-22T08:41

2022-11-22T08:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал словоблудием заявление МАГАТЭ по Запорожской АЭС, в котором не указано, что обстрел велся украинской стороной.Ранее в МАГАТЭ заявили, что угрозы ядерной безопасности в результате обстрелов не возникло, но станции нанесен значительный ущерб."Если мы почитаем их доклад, то это какое-то словоблудие. Главный их посыл, что ничего страшного не произошло, что ключевое оборудование Запорожской АЭС не пострадало от украинских обстрелов, но слова "украинских" там опять не используется", - сказал Рогов в эфире "Соловьев Live".По его словам, в МАГАТЭ постоянно высказывают озабоченность и тревогу насчет Запорожской АЭС, но не принимают конкретных действий на практике по обеспечению ее защиты от украинских обстрелов.Ранее Минобороны РФ сообщало, что украинские войска в субботу и утром в воскресенье выпустили более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов по территории Запорожской атомной электростанции, а также по ЛЭП, питающей станцию, радиационная обстановка в районе ЗАЭС остается в норме. При этом, по данным властей, критических повреждений нет.

https://radiosputnik.ria.ru/20221121/zaes-1833224979.html

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Дарья Буймова

в мире, владимир рогов, запорожская область, россия, запорожская аэс, магатэ