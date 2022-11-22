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Югра станет новым председателем Северного форума - РИА Новости, 22.11.2022
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20221122/yugra-1833256930.html
Югра станет новым председателем Северного форума
Югра станет новым председателем Северного форума - РИА Новости, 22.11.2022
Югра станет новым председателем Северного форума
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра станет председателем международной организации северных регионов "Северный форум" на 2023-2025 годы, сообщает... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T09:32
2022-11-22T09:32
ханты-мансийский автономный округ
владимир васильев
когалым
азия
китай
снг
наталья комарова
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра станет председателем международной организации северных регионов "Северный форум" на 2023-2025 годы, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона.Рабочая встреча губернатора Югры Натальи Комаровой и исполнительного директора секретариата Северного форума Владимира Васильева состоялась в понедельник на полях VII Международного гуманитарного форума "Гражданские инициативы регионов 60-й параллели", который проходит в Когалыме."Проделана значительная совместная работа по решению гуманитарных и экономических задач. В сентябре 2022 года на Восточном экономическом форуме в ходе консультативного совещания региональных координаторов Северного форума вы предложили кандидатуру Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в качестве председателя Северного форума на 2023-2025 годы. Готовы принять это предложение", - приводятся в сообщении слова Комаровой.Как отметил Васильев, Югра взяла на себя миссию председателя Северного форума в сложный период для организации, когда международное сотрудничество в значительной степени сошло на нет. Он подчеркнул, что организация рассматривает разворот в международных отношениях в сторону Азии, в связи с чем рассчитывает на опыт автономного округа по налаживанию связей со странами СНГ и Китаем. По его словам, заявки для участия в Северном форуме подали уже более 100 представителей различных стран и регионов России.Как добавили в департаменте, участники встречи решили разработать программу председательства автономного округа в Северном форуме. Васильев отметил, что такая дорожная карта с четкими ориентирами и поставленными целями станет большим подспорьем в работе организации на трехлетний период.Международная организация "Северный форум" учреждена в 1991 году с целью превратить данную площадку в эффективную структуру межрегионального и международного сотрудничества регионов Севера и Арктики. В настоящее время в организации до апреля 2023 года председательствует финская провинция Лапландия. В Северный форум входят и регионы Российской Федерации: Красноярский край, Чукотский автономный округ, Республика Саха (Якутия), Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Приморский край, Камчатский край, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.
https://ria.ru/20221111/forum-1830722293.html
https://ria.ru/20221119/tropa-1832762589.html
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владимир васильев, когалым, азия, китай, снг, наталья комарова, общество
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Владимир Васильев, Когалым, Азия, Китай, СНГ, Наталья Комарова, Общество
09:32 22.11.2022
 
Югра станет новым председателем Северного форума

Югра станет новым председателем Северного форума до 2025 года

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкСургут
Сургут - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Сургут. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра станет председателем международной организации северных регионов "Северный форум" на 2023-2025 годы, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона.
Рабочая встреча губернатора Югры Натальи Комаровой и исполнительного директора секретариата Северного форума Владимира Васильева состоялась в понедельник на полях VII Международного гуманитарного форума "Гражданские инициативы регионов 60-й параллели", который проходит в Когалыме.
"Проделана значительная совместная работа по решению гуманитарных и экономических задач. В сентябре 2022 года на Восточном экономическом форуме в ходе консультативного совещания региональных координаторов Северного форума вы предложили кандидатуру Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в качестве председателя Северного форума на 2023-2025 годы. Готовы принять это предложение", - приводятся в сообщении слова Комаровой.
Как отметил Васильев, Югра взяла на себя миссию председателя Северного форума в сложный период для организации, когда международное сотрудничество в значительной степени сошло на нет. Он подчеркнул, что организация рассматривает разворот в международных отношениях в сторону Азии, в связи с чем рассчитывает на опыт автономного округа по налаживанию связей со странами СНГ и Китаем. По его словам, заявки для участия в Северном форуме подали уже более 100 представителей различных стран и регионов России.
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Как добавили в департаменте, участники встречи решили разработать программу председательства автономного округа в Северном форуме. Васильев отметил, что такая дорожная карта с четкими ориентирами и поставленными целями станет большим подспорьем в работе организации на трехлетний период.
Международная организация "Северный форум" учреждена в 1991 году с целью превратить данную площадку в эффективную структуру межрегионального и международного сотрудничества регионов Севера и Арктики. В настоящее время в организации до апреля 2023 года председательствует финская провинция Лапландия. В Северный форум входят и регионы Российской Федерации: Красноярский край, Чукотский автономный округ, Республика Саха (Якутия), Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Приморский край, Камчатский край, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.
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