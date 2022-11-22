Югра станет новым председателем Северного форума
Югра станет новым председателем Северного форума до 2025 года
Сургут. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра станет председателем международной организации северных регионов "Северный форум" на 2023-2025 годы, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона.
Рабочая встреча губернатора Югры Натальи Комаровой и исполнительного директора секретариата Северного форума Владимира Васильева состоялась в понедельник на полях VII Международного гуманитарного форума "Гражданские инициативы регионов 60-й параллели", который проходит в Когалыме.
"Проделана значительная совместная работа по решению гуманитарных и экономических задач. В сентябре 2022 года на Восточном экономическом форуме в ходе консультативного совещания региональных координаторов Северного форума вы предложили кандидатуру Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в качестве председателя Северного форума на 2023-2025 годы. Готовы принять это предложение", - приводятся в сообщении слова Комаровой.
Как отметил Васильев, Югра взяла на себя миссию председателя Северного форума в сложный период для организации, когда международное сотрудничество в значительной степени сошло на нет. Он подчеркнул, что организация рассматривает разворот в международных отношениях в сторону Азии, в связи с чем рассчитывает на опыт автономного округа по налаживанию связей со странами СНГ и Китаем. По его словам, заявки для участия в Северном форуме подали уже более 100 представителей различных стран и регионов России.
Как добавили в департаменте, участники встречи решили разработать программу председательства автономного округа в Северном форуме. Васильев отметил, что такая дорожная карта с четкими ориентирами и поставленными целями станет большим подспорьем в работе организации на трехлетний период.
Международная организация "Северный форум" учреждена в 1991 году с целью превратить данную площадку в эффективную структуру межрегионального и международного сотрудничества регионов Севера и Арктики. В настоящее время в организации до апреля 2023 года председательствует финская провинция Лапландия. В Северный форум входят и регионы Российской Федерации: Красноярский край, Чукотский автономный округ, Республика Саха (Якутия), Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Приморский край, Камчатский край, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.