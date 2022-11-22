https://ria.ru/20221122/yangulbaev-1833409817.html

Второго сына Янгулбаева внесли в список террористов и экстремистов

Второго сына Янгулбаева внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 22.11.2022

Второго сына Янгулбаева внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес сына экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева - Байсангура в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T16:12

2022-11-22T16:12

2022-11-22T16:12

нижний новгород

грозный

россия

происшествия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

рамзан кадыров

сайди янгулбаев

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 22 ноя - РИА Новости. Росфинмониторинг внес сына экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева - Байсангура в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы. Ранее в аналогичный список попал и старший сын Янгулбаева - Ибрагим.Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.В начале года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал расследование, из которого следует, что братья Ибрагим и Байсангур Янгулбаевы уехали в Европу, где в начале 2020 года создали радикальный Telegram-канал. Сам Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в том, что они "призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его", "планируют принять участие в организации целой сети".Жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева 22 января забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. По свидетельству ее адвоката Натальи Добронравовой, Мусаеву силой выволокли из квартиры, она теряла сознание. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России.По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, отмечал Кадыров. Уголовное дело Мусаевой дошло до суда, в сентябре прошло предварительное слушание.После этого Янгулбаев с дочерью уехали из страны. Коллегия судей Чечни 3 февраля лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке".

https://ria.ru/20220816/sud-1810115285.html

https://ria.ru/20221005/dagestan-1821422494.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

нижний новгород, грозный, россия, происшествия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), рамзан кадыров, сайди янгулбаев, чеченская республика (чечня)