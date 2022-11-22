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Второго сына Янгулбаева внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 22.11.2022
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Второго сына Янгулбаева внесли в список террористов и экстремистов
Второго сына Янгулбаева внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 22.11.2022
Второго сына Янгулбаева внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес сына экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева - Байсангура в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T16:12
2022-11-22T16:12
нижний новгород
грозный
россия
происшествия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
рамзан кадыров
сайди янгулбаев
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 22 ноя - РИА Новости. Росфинмониторинг внес сына экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева - Байсангура в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы. Ранее в аналогичный список попал и старший сын Янгулбаева - Ибрагим.Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.В начале года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал расследование, из которого следует, что братья Ибрагим и Байсангур Янгулбаевы уехали в Европу, где в начале 2020 года создали радикальный Telegram-канал. Сам Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в том, что они "призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его", "планируют принять участие в организации целой сети".Жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева 22 января забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. По свидетельству ее адвоката Натальи Добронравовой, Мусаеву силой выволокли из квартиры, она теряла сознание. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России.По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, отмечал Кадыров. Уголовное дело Мусаевой дошло до суда, в сентябре прошло предварительное слушание.После этого Янгулбаев с дочерью уехали из страны. Коллегия судей Чечни 3 февраля лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке".
https://ria.ru/20220816/sud-1810115285.html
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нижний новгород, грозный, россия, происшествия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), рамзан кадыров, сайди янгулбаев, чеченская республика (чечня)
Нижний Новгород, Грозный, Россия, Происшествия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Рамзан Кадыров, Сайди Янгулбаев, Чеченская республика (Чечня)
16:12 22.11.2022
 
Второго сына Янгулбаева внесли в список террористов и экстремистов

Сына экс-судьи Янгулбаева Байсангура внесли в список террористов и экстремистов

Байсангур Янгулбаев. Кадр видео из соцсетей
Байсангур Янгулбаев. Кадр видео из соцсетей
Байсангур Янгулбаев. Кадр видео из соцсетей
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ГРОЗНЫЙ, 22 ноя - РИА Новости. Росфинмониторинг внес сына экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева - Байсангура в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы. Ранее в аналогичный список попал и старший сын Янгулбаева - Ибрагим.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 23:41
В Грозном прошло предварительное слушание по делу жены экс-судьи Янгулбаева
В начале года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал расследование, из которого следует, что братья Ибрагим и Байсангур Янгулбаевы уехали в Европу, где в начале 2020 года создали радикальный Telegram-канал. Сам Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в том, что они "призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его", "планируют принять участие в организации целой сети".
Жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева 22 января забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. По свидетельству ее адвоката Натальи Добронравовой, Мусаеву силой выволокли из квартиры, она теряла сознание. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России.
По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, отмечал Кадыров. Уголовное дело Мусаевой дошло до суда, в сентябре прошло предварительное слушание.
После этого Янгулбаев с дочерью уехали из страны. Коллегия судей Чечни 3 февраля лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке".
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Нижний НовгородГрозныйРоссияПроисшествияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Рамзан КадыровСайди ЯнгулбаевЧеченская республика (Чечня)
 
 
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