https://ria.ru/20221122/yakutsk-1833382310.html

В Якутске пройдет форум "Цифровой алмаз"

В Якутске пройдет форум "Цифровой алмаз" - РИА Новости, 22.11.2022

В Якутске пройдет форум "Цифровой алмаз"

Перспективы развития российских ИТ-компаний обсудят в Якутске на форуме "Цифровой алмаз" 25-26 ноября, в числе спикеров главы Минцифры и Минэкономики РФ,... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T15:15

2022-11-22T15:15

2022-11-22T15:44

экономика

максут шадаев

максим решетников

айсен николаев

якутск

россия

ростелеком

московский физико-технический институт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151272/68/1512726840_0:46:1001:609_1920x0_80_0_0_1608e87ebb153917daf3a773e305d980.jpg

ЯКУТСК, 22 ноя – РИА Новости. Перспективы развития российских ИТ-компаний обсудят в Якутске на форуме "Цифровой алмаз" 25-26 ноября, в числе спикеров главы Минцифры и Минэкономики РФ, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.Как отметили организаторы, форум пройдет при поддержке Минцифры РФ. В программу мероприятия вошли более 25 деловых сессий, участие подтвердили свыше 100 спикеров и модераторов. Они обсудят создание новых возможностей и мер поддержки для развития отечественной ИТ-индустрии."Форум "Цифровой алмаз" состоится в Якутске 25-26 ноября… Участие примут… министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, министр экономического развития РФ Максим Решетников и глава Якутии Айсен Николаев", - анонсирует пресс-служба.Также запланировано участие вице-президента – директора дальневосточного филиала "Ростелеком" Андрея Карташова, директора по развитию "Гарда Технологии" Михаила Савельева, ректора МФТИ Дмитрия Ливанова, ректора Томского государственного университета Эдуарда Галажинского и генерального директора Kaspersky Евгения Касперского."Мы одними из первых приняли решение по поддержке ИТ-компаний в период санкций, чтобы небольшие компании сохранили свои кадры и рабочие места. Конечно, есть серьёзные вопросы, связанные с оформлением работы бизнеса, продажами, монетизацией, так как наши крупные ИТ-компании изначально ориентировались на мировой рынок. Поэтому так важно сейчас выстроить диалог, определить приоритеты и направления развития, и я рад, что это обсуждение состоится в нашей республике", – приводятся слова главы Якутии.

https://sn.ria.ru/20221101/olimpiada-1828314334.html

https://na.ria.ru/20221118/rosobrnadzor-1832417114.html

якутск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, максут шадаев, максим решетников, айсен николаев, якутск, россия, ростелеком, московский физико-технический институт, томский государственный университет