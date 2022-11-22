15:15 22.11.2022 (обновлено: 15:44 22.11.2022)
В Якутске пройдет форум "Цифровой алмаз"
В Якутске на форуме "Цифровой алмаз" обсудят перспективы развития ИТ-компаний
Якутск с высоты. Архивное фото
ЯКУТСК, 22 ноя – РИА Новости. Перспективы развития российских ИТ-компаний обсудят в Якутске на форуме "Цифровой алмаз" 25-26 ноября, в числе спикеров главы Минцифры и Минэкономики РФ, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Как отметили организаторы, форум пройдет при поддержке Минцифры РФ. В программу мероприятия вошли более 25 деловых сессий, участие подтвердили свыше 100 спикеров и модераторов. Они обсудят создание новых возможностей и мер поддержки для развития отечественной ИТ-индустрии.
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"Форум "Цифровой алмаз" состоится в Якутске 25-26 ноября… Участие примут… министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, министр экономического развития РФ Максим Решетников и глава Якутии Айсен Николаев", - анонсирует пресс-служба.
Также запланировано участие вице-президента – директора дальневосточного филиала "Ростелеком" Андрея Карташова, директора по развитию "Гарда Технологии" Михаила Савельева, ректора МФТИ Дмитрия Ливанова, ректора Томского государственного университета Эдуарда Галажинского и генерального директора Kaspersky Евгения Касперского.
"Мы одними из первых приняли решение по поддержке ИТ-компаний в период санкций, чтобы небольшие компании сохранили свои кадры и рабочие места. Конечно, есть серьёзные вопросы, связанные с оформлением работы бизнеса, продажами, монетизацией, так как наши крупные ИТ-компании изначально ориентировались на мировой рынок. Поэтому так важно сейчас выстроить диалог, определить приоритеты и направления развития, и я рад, что это обсуждение состоится в нашей республике", – приводятся слова главы Якутии.