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В Белгородской области супружеская пара подорвалась на боеприпасе
В Белгородской области супружеская пара подорвалась на боеприпасе - РИА Новости, 22.11.2022
В Белгородской области супружеская пара подорвалась на боеприпасе
Супружеская пара погибла в селе Староселье, подорвавшись на боеприпасе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T15:42
2022-11-22T15:42
2022-11-22T15:42
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
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россия
украина
ситуация в днр и лнр
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БЕЛГОРОД, 22 ноя - РИА Новости. Супружеская пара погибла в селе Староселье, подорвавшись на боеприпасе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."У нас еще двое погибших, на этот раз в селе Староселье Краснояружского района. Супружеская пара подорвалась на боеприпасе неустановленного образца. Все необходимые следственные мероприятия проводятся, в том числе чтобы разобраться, как данная семья оказалась в селе. Напомню, что с 27 октября на территории данного муниципалитета введен режим ЧС", - написал Гладков в Telegram-канале. Он напомнил, что въезд в населенные пункты, где введен режим ЧС, без согласования с главами территорий запрещен.Село Староселье Краснояружского района расположено вблизи государственной границы с Украиной, население составляет около 200 человек.
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Белгородской области супружеская пара подорвалась на боеприпасе
Белгородский губернатор Гладков сообщил о гибели супружеской пары при взрыве боеприпаса