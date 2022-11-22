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В Белгородской области супружеская пара подорвалась на боеприпасе

В Белгородской области супружеская пара подорвалась на боеприпасе - РИА Новости, 22.11.2022

В Белгородской области супружеская пара подорвалась на боеприпасе

Супружеская пара погибла в селе Староселье, подорвавшись на боеприпасе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T15:42

2022-11-22T15:42

2022-11-22T15:42

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происшествия

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БЕЛГОРОД, 22 ноя - РИА Новости. Супружеская пара погибла в селе Староселье, подорвавшись на боеприпасе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."У нас еще двое погибших, на этот раз в селе Староселье Краснояружского района. Супружеская пара подорвалась на боеприпасе неустановленного образца. Все необходимые следственные мероприятия проводятся, в том числе чтобы разобраться, как данная семья оказалась в селе. Напомню, что с 27 октября на территории данного муниципалитета введен режим ЧС", - написал Гладков в Telegram-канале. Он напомнил, что въезд в населенные пункты, где введен режим ЧС, без согласования с главами территорий запрещен.Село Староселье Краснояружского района расположено вблизи государственной границы с Украиной, население составляет около 200 человек.

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Кирилл Волков

происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, россия, украина, ситуация в днр и лнр