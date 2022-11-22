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В Белгородской области супружеская пара подорвалась на боеприпасе - РИА Новости, 22.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Белгородской области супружеская пара подорвалась на боеприпасе
В Белгородской области супружеская пара подорвалась на боеприпасе - РИА Новости, 22.11.2022
В Белгородской области супружеская пара подорвалась на боеприпасе
Супружеская пара погибла в селе Староселье, подорвавшись на боеприпасе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T15:42
2022-11-22T15:42
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
белгородская область
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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БЕЛГОРОД, 22 ноя - РИА Новости. Супружеская пара погибла в селе Староселье, подорвавшись на боеприпасе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."У нас еще двое погибших, на этот раз в селе Староселье Краснояружского района. Супружеская пара подорвалась на боеприпасе неустановленного образца. Все необходимые следственные мероприятия проводятся, в том числе чтобы разобраться, как данная семья оказалась в селе. Напомню, что с 27 октября на территории данного муниципалитета введен режим ЧС", - написал Гладков в Telegram-канале. Он напомнил, что въезд в населенные пункты, где введен режим ЧС, без согласования с главами территорий запрещен.Село Староселье Краснояружского района расположено вблизи государственной границы с Украиной, население составляет около 200 человек.
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белгородская область
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происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:42 22.11.2022
 
В Белгородской области супружеская пара подорвалась на боеприпасе

Белгородский губернатор Гладков сообщил о гибели супружеской пары при взрыве боеприпаса

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащие группы разминирования международного противоминного центра ВС РФ
Военнослужащие группы разминирования международного противоминного центра ВС РФ - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
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Военнослужащие группы разминирования международного противоминного центра ВС РФ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 22 ноя - РИА Новости. Супружеская пара погибла в селе Староселье, подорвавшись на боеприпасе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"У нас еще двое погибших, на этот раз в селе Староселье Краснояружского района. Супружеская пара подорвалась на боеприпасе неустановленного образца. Все необходимые следственные мероприятия проводятся, в том числе чтобы разобраться, как данная семья оказалась в селе. Напомню, что с 27 октября на территории данного муниципалитета введен режим ЧС", - написал Гладков в Telegram-канале. Он напомнил, что въезд в населенные пункты, где введен режим ЧС, без согласования с главами территорий запрещен.
Село Староселье Краснояружского района расположено вблизи государственной границы с Украиной, население составляет около 200 человек.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВячеслав ГладковБелгородская областьРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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