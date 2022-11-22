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В Астраханской области завершили единовременные выплаты мобилизованным - РИА Новости, 22.11.2022
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В Астраханской области завершили единовременные выплаты мобилизованным
В Астраханской области завершили единовременные выплаты мобилизованным - РИА Новости, 22.11.2022
В Астраханской области завершили единовременные выплаты мобилизованным
Единовременные региональные выплаты мобилизованным в Астраханской области завершены, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T11:38
2022-11-22T11:38
общество
игорь бабушкин
астраханская область
частичная мобилизация в россии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя - РИА Новости. Единовременные региональные выплаты мобилизованным в Астраханской области завершены, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин."Завершили процесс выплаты региональных единовременных выплат 75 тысяч рублей астраханцам, мобилизованным для участия в специальной военной операции", - написал он в Telegram.Губернатор уточнил, что на данный момент денежные средства получили все мобилизованные с 21 сентября 2022 года, данные которых были переданы военным комиссариатом Астраханской области.В конце октября в регионе также было принято решение о создании подразделения в министерстве социального развития и труда области, которое займется поддержкой семей мобилизованных. Наиболее проблемные вопросы, интересующие семьи призванных, - оказание материальной помощи, решение вопросов оплаты ипотеки и кредитов, подключение газа и ремонт жилья.Президент Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил главе государства о том, что установленное задание о мобилизации 300 тысяч человек выполнено, и объявил о завершении мобилизационных мероприятий.
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общество, игорь бабушкин, астраханская область, частичная мобилизация в россии
Общество, Игорь Бабушкин, Астраханская область, Частичная мобилизация в России
11:38 22.11.2022
 

В Астраханской области завершили единовременные выплаты мобилизованным

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя - РИА Новости. Единовременные региональные выплаты мобилизованным в Астраханской области завершены, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
"Завершили процесс выплаты региональных единовременных выплат 75 тысяч рублей астраханцам, мобилизованным для участия в специальной военной операции", - написал он в Telegram.
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Губернатор уточнил, что на данный момент денежные средства получили все мобилизованные с 21 сентября 2022 года, данные которых были переданы военным комиссариатом Астраханской области.
В конце октября в регионе также было принято решение о создании подразделения в министерстве социального развития и труда области, которое займется поддержкой семей мобилизованных. Наиболее проблемные вопросы, интересующие семьи призванных, - оказание материальной помощи, решение вопросов оплаты ипотеки и кредитов, подключение газа и ремонт жилья.
Президент Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил главе государства о том, что установленное задание о мобилизации 300 тысяч человек выполнено, и объявил о завершении мобилизационных мероприятий.
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ОбществоИгорь БабушкинАстраханская областьЧастичная мобилизация в России
 
 
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