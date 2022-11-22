https://ria.ru/20221122/vyplaty-1833296592.html
В Астраханской области завершили единовременные выплаты мобилизованным
В Астраханской области завершили единовременные выплаты мобилизованным - РИА Новости, 22.11.2022
В Астраханской области завершили единовременные выплаты мобилизованным
Единовременные региональные выплаты мобилизованным в Астраханской области завершены, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T11:38
2022-11-22T11:38
2022-11-22T11:38
общество
игорь бабушкин
астраханская область
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824170235_0:189:3012:1883_1920x0_80_0_0_73182a7d5cf3661e295d546701f79b1a.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя - РИА Новости. Единовременные региональные выплаты мобилизованным в Астраханской области завершены, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин."Завершили процесс выплаты региональных единовременных выплат 75 тысяч рублей астраханцам, мобилизованным для участия в специальной военной операции", - написал он в Telegram.Губернатор уточнил, что на данный момент денежные средства получили все мобилизованные с 21 сентября 2022 года, данные которых были переданы военным комиссариатом Астраханской области.В конце октября в регионе также было принято решение о создании подразделения в министерстве социального развития и труда области, которое займется поддержкой семей мобилизованных. Наиболее проблемные вопросы, интересующие семьи призванных, - оказание материальной помощи, решение вопросов оплаты ипотеки и кредитов, подключение газа и ремонт жилья.Президент Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил главе государства о том, что установленное задание о мобилизации 300 тысяч человек выполнено, и объявил о завершении мобилизационных мероприятий.
https://ria.ru/20221121/tarabarin-1833211785.html
https://ria.ru/20221121/dobrovoltsy-1833117903.html
астраханская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824170235_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_afc451c4172d4c52b978e3ff3a6ff676.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, игорь бабушкин, астраханская область, частичная мобилизация в россии
Общество, Игорь Бабушкин, Астраханская область, Частичная мобилизация в России
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя - РИА Новости.
Единовременные региональные выплаты мобилизованным в Астраханской области завершены, сообщил
губернатор региона Игорь Бабушкин.
"Завершили процесс выплаты региональных единовременных выплат 75 тысяч рублей астраханцам, мобилизованным для участия в специальной военной операции", - написал он в Telegram.
Губернатор уточнил, что на данный момент денежные средства получили все мобилизованные с 21 сентября 2022 года, данные которых были переданы военным комиссариатом Астраханской области.
В конце октября в регионе также было принято решение о создании подразделения в министерстве социального развития и труда области, которое займется поддержкой семей мобилизованных. Наиболее проблемные вопросы, интересующие семьи призванных, - оказание материальной помощи, решение вопросов оплаты ипотеки и кредитов, подключение газа и ремонт жилья.
Президент Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил главе государства о том, что установленное задание о мобилизации 300 тысяч человек выполнено, и объявил о завершении мобилизационных мероприятий.