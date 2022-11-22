https://ria.ru/20221122/vymogatelstvo-1833308979.html
Фигурант дела о вымогательстве Суханов лишился должности
Фигурант дела о вымогательстве Суханов лишился должности - РИА Новости, 22.11.2022
Фигурант дела о вымогательстве Суханов лишился должности
Задержанного по делу о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова Кирилла Суханова сняли с поста гендиректора фирмы "КС 2", занимающейся оказанием... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T12:19
2022-11-22T12:19
2022-11-22T12:19
происшествия
сергей чемезов
ксения собчак
россия
москва
ростех
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Задержанного по делу о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова Кирилла Суханова сняли с поста гендиректора фирмы "КС 2", занимающейся оказанием рекламных услуг, следует из данных ЕГРЮЛ.Должность гендиректора там заняла единственный акционер компании – Татьяна Фролова, изменения произошли 11 ноября.В конце октября Тверской суд Москвы арестовал Суханова, который также является коммерческим директором компании Ксении Собчак "Oсторожно Media", и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского (по паспорту - Кузьмин) до 24 декабря.По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за "блок" на публикацию порочащих сведений в Telegram-канале "Тушите свет", где Романовский был администратором. Суханов заявлял в суде, что готов принести извинения потерпевшему и признать вину в части получения 800 тысяч рублей, которые были переданы ему в качестве первого транша в одном из ресторанов в центре Москвы. Деньги Суханову передал некий Андрей Балдухаев, который также проходит потерпевшим по делу.Собчак изначально заявила, что не имеет отношения к Telegram-каналу "Тушите свет" или к его фейковому "двойнику", в котором появилась информация о проведении расследования против Чемезова. Тем не менее накануне ареста Суханова она уехала из России. Позднее она вернулась в Москву и посетила офис "Ростеха", а также принесла извинения за своих сотрудников Чемезову.Дело расследует Главное следственное управление ГУМВД по Москве. Суханову предъявлено обвинение по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20221121/tatler-1833140197.html
https://ria.ru/20221121/sobchak-1833036752.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сергей чемезов, ксения собчак, россия, москва, ростех
Происшествия, Сергей Чемезов, Ксения Собчак, Россия, Москва, Ростех
Фигурант дела о вымогательстве Суханов лишился должности
Фигуранта дела о вымогательстве Суханова сняли с поста гендиректора рекламного агентства
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Задержанного по делу о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова Кирилла Суханова сняли с поста гендиректора фирмы "КС 2", занимающейся оказанием рекламных услуг, следует из данных ЕГРЮЛ.
Должность гендиректора там заняла единственный акционер компании – Татьяна Фролова, изменения произошли 11 ноября.
В конце октября Тверской суд Москвы
арестовал Суханова, который также является коммерческим директором компании Ксении Собчак
"Oсторожно Media", и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского (по паспорту - Кузьмин) до 24 декабря.
По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за "блок" на публикацию порочащих сведений в Telegram-канале "Тушите свет", где Романовский был администратором. Суханов заявлял в суде, что готов принести извинения потерпевшему и признать вину в части получения 800 тысяч рублей, которые были переданы ему в качестве первого транша в одном из ресторанов в центре Москвы. Деньги Суханову передал некий Андрей Балдухаев, который также проходит потерпевшим по делу.
Собчак изначально заявила, что не имеет отношения к Telegram-каналу "Тушите свет" или к его фейковому "двойнику", в котором появилась информация о проведении расследования против Чемезова. Тем не менее накануне ареста Суханова она уехала из России
. Позднее она вернулась в Москву и посетила офис "Ростеха", а также принесла извинения за своих сотрудников Чемезову.
Дело расследует Главное следственное управление ГУМВД по Москве. Суханову предъявлено обвинение по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.