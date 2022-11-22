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Глава Минэкономики Германии Хабек встретился с Макроном в Париже - РИА Новости, 22.11.2022
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Глава Минэкономики Германии Хабек встретился с Макроном в Париже
Глава Минэкономики Германии Хабек встретился с Макроном в Париже - РИА Новости, 22.11.2022
Глава Минэкономики Германии Хабек встретился с Макроном в Париже
Министр экономики Германии Роберт Хабек, который находится в Париже для участия в конференции Европейского космического агентства, сообщил, что встретился с... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T18:53
2022-11-22T18:53
в мире
эммануэль макрон
роберт хабек
брюно ле мэр
германия
франция
европейское космическое агентство
париж
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ПАРИЖ, 22 ноя – РИА Новости. Министр экономики Германии Роберт Хабек, который находится в Париже для участия в конференции Европейского космического агентства, сообщил, что встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном."Да, я встретился с президентом республики. Это была рабочая встреча. Мы также обсудили с ним все темы, которые затронули сегодня", – сказал Хабек на совместной пресс-конференции с главой минфина Франции Брюно Ле Мэром.Накануне глава МИД ФРГ Анналена Бербок, посещавшая Париж для участия в конференции по поддержке Молдавии, также провела незапланированную встречу с Макроном.Как отмечали ранее французские и немецкие СМИ, отношения между Францией и Германией находятся на низшей точке. Наиболее спорные темы касаются предельной цены на газ, к конфликту также привело нежелание канцлера ФРГ Олафа Шольца поддержать идею Макрона о европейском суверенитете и общей обороне, так же как и переговоры французского лидера за спиной у немецкого коллеги о строительстве газопровода между Барселоной и Каркасоном.Встреча между лидерами Франции и ФРГ, а также встреча французского и немецкого правительств, запланированная на 26 октября в Фонтенбло, были перенесены на январь. Согласно данным главы минфина Франции, причиной переноса стал плотный график участников. Однако спикер правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что участникам "требуется больше времени" из-за того, что по ряду вопросов в сфере энергетики и обороны еще не достигнуто соглашение.Министерская встреча 22 стран Европейского космического агентства (ЕКА) проходит в Париже 22-23 ноября.
https://ria.ru/20221122/maslo-1833377227.html
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в мире, эммануэль макрон, роберт хабек, брюно ле мэр, германия, франция, европейское космическое агентство, париж
В мире, Эммануэль Макрон, Роберт Хабек, Брюно Ле Мэр, Германия, Франция, Европейское космическое агентство, Париж
18:53 22.11.2022
 
Глава Минэкономики Германии Хабек встретился с Макроном в Париже

Глава Минэкономики Германии Хабек сообщил, что встретился с президентом Макроном в Париже

© AP Photo / Pool / Kay NietfeldМинистр экономики Германии Роберт Хабек
Министр экономики Германии Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© AP Photo / Pool / Kay Nietfeld
Министр экономики Германии Роберт Хабек. Архивное фото
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ПАРИЖ, 22 ноя – РИА Новости. Министр экономики Германии Роберт Хабек, который находится в Париже для участия в конференции Европейского космического агентства, сообщил, что встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Да, я встретился с президентом республики. Это была рабочая встреча. Мы также обсудили с ним все темы, которые затронули сегодня", – сказал Хабек на совместной пресс-конференции с главой минфина Франции Брюно Ле Мэром.
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Накануне глава МИД ФРГ Анналена Бербок, посещавшая Париж для участия в конференции по поддержке Молдавии, также провела незапланированную встречу с Макроном.
Как отмечали ранее французские и немецкие СМИ, отношения между Францией и Германией находятся на низшей точке. Наиболее спорные темы касаются предельной цены на газ, к конфликту также привело нежелание канцлера ФРГ Олафа Шольца поддержать идею Макрона о европейском суверенитете и общей обороне, так же как и переговоры французского лидера за спиной у немецкого коллеги о строительстве газопровода между Барселоной и Каркасоном.
Встреча между лидерами Франции и ФРГ, а также встреча французского и немецкого правительств, запланированная на 26 октября в Фонтенбло, были перенесены на январь. Согласно данным главы минфина Франции, причиной переноса стал плотный график участников. Однако спикер правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что участникам "требуется больше времени" из-за того, что по ряду вопросов в сфере энергетики и обороны еще не достигнуто соглашение.
Министерская встреча 22 стран Европейского космического агентства (ЕКА) проходит в Париже 22-23 ноября.
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