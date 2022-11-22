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Мишустин призвал вовлекать в работу по обеспечению нужд ВС частные компании - РИА Новости, 22.11.2022
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Мишустин призвал вовлекать в работу по обеспечению нужд ВС частные компании
Мишустин призвал вовлекать в работу по обеспечению нужд ВС частные компании - РИА Новости, 22.11.2022
Мишустин призвал вовлекать в работу по обеспечению нужд ВС частные компании
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости активнее вовлекать в работу по обеспечению нужд вооруженных сил большее количество предприятий, в... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:17
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михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости активнее вовлекать в работу по обеспечению нужд вооруженных сил большее количество предприятий, в том числе частные компании."Коллеги, необходимо активнее вовлекать в процессы поставки материально-технических средств большее число предприятий, включая представителей малого и среднего бизнеса. У нас только часть требуемой продукции носит закрытый характер… Остальное вполне могут освоить частные компании", - сказал он на заседании координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил.
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михаил мишустин, россия
Михаил Мишустин, Россия
13:17 22.11.2022 (обновлено: 13:33 22.11.2022)
 
Мишустин призвал вовлекать в работу по обеспечению нужд ВС частные компании

Мишустин призвал активнее вовлекать в работу по обеспечению нужд ВС частные компании

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости активнее вовлекать в работу по обеспечению нужд вооруженных сил большее количество предприятий, в том числе частные компании.
"Коллеги, необходимо активнее вовлекать в процессы поставки материально-технических средств большее число предприятий, включая представителей малого и среднего бизнеса. У нас только часть требуемой продукции носит закрытый характер… Остальное вполне могут освоить частные компании", - сказал он на заседании координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил.
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