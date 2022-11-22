https://ria.ru/20221122/vs-1833329382.html
Мишустин призвал вовлекать в работу по обеспечению нужд ВС частные компании
Мишустин призвал вовлекать в работу по обеспечению нужд ВС частные компании - РИА Новости, 22.11.2022
Мишустин призвал вовлекать в работу по обеспечению нужд ВС частные компании
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости активнее вовлекать в работу по обеспечению нужд вооруженных сил большее количество предприятий, в... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:17
2022-11-22T13:17
2022-11-22T13:33
михаил мишустин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795147794_0:75:2882:1696_1920x0_80_0_0_501c561483f7aefa77faf0433310a14d.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости активнее вовлекать в работу по обеспечению нужд вооруженных сил большее количество предприятий, в том числе частные компании."Коллеги, необходимо активнее вовлекать в процессы поставки материально-технических средств большее число предприятий, включая представителей малого и среднего бизнеса. У нас только часть требуемой продукции носит закрытый характер… Остальное вполне могут освоить частные компании", - сказал он на заседании координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил.
https://ria.ru/20221122/obespechenie-1833327649.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795147794_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_c204c82be7c367604fabaf6b4a83140c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, россия
13:17 22.11.2022 (обновлено: 13:33 22.11.2022)
Мишустин призвал вовлекать в работу по обеспечению нужд ВС частные компании
Мишустин призвал активнее вовлекать в работу по обеспечению нужд ВС частные компании