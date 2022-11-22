https://ria.ru/20221122/vs-1833329382.html

Мишустин призвал вовлекать в работу по обеспечению нужд ВС частные компании

Мишустин призвал вовлекать в работу по обеспечению нужд ВС частные компании - РИА Новости, 22.11.2022

Мишустин призвал вовлекать в работу по обеспечению нужд ВС частные компании

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости активнее вовлекать в работу по обеспечению нужд вооруженных сил большее количество предприятий, в... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T13:17

2022-11-22T13:17

2022-11-22T13:33

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости активнее вовлекать в работу по обеспечению нужд вооруженных сил большее количество предприятий, в том числе частные компании."Коллеги, необходимо активнее вовлекать в процессы поставки материально-технических средств большее число предприятий, включая представителей малого и среднего бизнеса. У нас только часть требуемой продукции носит закрытый характер… Остальное вполне могут освоить частные компании", - сказал он на заседании координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил.

https://ria.ru/20221122/obespechenie-1833327649.html

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михаил мишустин, россия