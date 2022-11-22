https://ria.ru/20221122/vrach-1833287376.html
Суд признал вину врача по делу о смерти "краснодарского каннибала"
Суд признал вину врача по делу о смерти "краснодарского каннибала" - РИА Новости, 22.11.2022
Суд признал вину врача по делу о смерти "краснодарского каннибала"
Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к ограничению свободы врача местной тюремной больницы Лусине Григорян, из-за действий которой скончался... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T11:17
2022-11-22T11:17
2022-11-22T11:17
происшествия
краснодар
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя – РИА Новости. Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к ограничению свободы врача местной тюремной больницы Лусине Григорян, из-за действий которой скончался осужденный, но освободил ее от наказания из-за истечения срока давности уголовного преследования, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области.Как ранее сообщал РИА Новости адвокат потерпевшей стороны Алексей Аванесян, Григорян обвинялась в связи со смертью Дмитрия Бакшеева, осужденного по делу "краснодарских каннибалов". Бакшеев скончался в тюремной больнице Ростова-на-Дону 16 февраля 2020 года, где проходил лечение от туберкулеза и диабета. В регион его доставили из Краснодара при этапировании к месту отбывания наказания.Со слов адвоката, следственная проверка установила, что Григорян "не осуществила оптимальную инсулинотерапию Бакшееву". Уголовное дело было возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности" УК РФ. В конце января текущего года Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону приступил к слушанию дела в закрытом режиме."Приговором Октябрьского районного суда Григорян Лусине признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ, и ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года, с установленными ограничениями, с лишением права заниматься врачебной деятельностью сроком на 2 года... Григорян освобождена от отбывания назначенного ей основного и дополнительного наказания на основании пункта 3 части 1 статьи 24 УПК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования", - сказал представитель суда.В 2019 году суд в Краснодаре приговорил Бакшеева к 12 годам и двум месяцам колонии строгого режима за убийство женщины и надругательство над ее телом. Супругу Бакшеева Наталью суд приговорил к 10 годам лишения свободы за подстрекательство мужа к убийству.Следствие сообщало, что в сентябре 2017 года Бакшеевы познакомились с женщиной, которую убили и расчленили. Позже у них дома правоохранители нашли фрагменты человеческого тела в солевом растворе, на кухне - еду и замороженное мясо неизвестного происхождения. Согласно заключению генетической экспертизы, изъятые образцы принадлежали убитой женщине, в подвале и на прилегающей территории также были найдены ее останки, отмечали ведомства. Супругов задержали после того, как рабочие нашли на улице телефон с селфи Бакшеева с фрагментами тела погибшей женщины.
https://ria.ru/20221107/kriminal-1829027527.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, краснодар, ростовская область
Происшествия, Краснодар, Ростовская область
Суд признал вину врача по делу о смерти "краснодарского каннибала"
Суд признал вину врача тюремной больницы по делу о смерти "краснодарского каннибала"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя – РИА Новости. Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к ограничению свободы врача местной тюремной больницы Лусине Григорян, из-за действий которой скончался осужденный, но освободил ее от наказания из-за истечения срока давности уголовного преследования, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области.
Как ранее сообщал РИА Новости адвокат потерпевшей стороны Алексей Аванесян, Григорян обвинялась в связи со смертью Дмитрия Бакшеева, осужденного по делу "краснодарских каннибалов". Бакшеев скончался в тюремной больнице Ростова-на-Дону 16 февраля 2020 года, где проходил лечение от туберкулеза и диабета. В регион его доставили из Краснодара
при этапировании к месту отбывания наказания.
Со слов адвоката, следственная проверка установила, что Григорян "не осуществила оптимальную инсулинотерапию Бакшееву". Уголовное дело было возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности" УК РФ
. В конце января текущего года Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону приступил к слушанию дела в закрытом режиме.
"Приговором Октябрьского районного суда Григорян Лусине признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ, и ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года, с установленными ограничениями, с лишением права заниматься врачебной деятельностью сроком на 2 года... Григорян освобождена от отбывания назначенного ей основного и дополнительного наказания на основании пункта 3 части 1 статьи 24 УПК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования", - сказал представитель суда.
В 2019 году суд в Краснодаре приговорил Бакшеева к 12 годам и двум месяцам колонии строгого режима за убийство женщины и надругательство над ее телом. Супругу Бакшеева Наталью суд приговорил к 10 годам лишения свободы за подстрекательство мужа к убийству.
Следствие сообщало, что в сентябре 2017 года Бакшеевы познакомились с женщиной, которую убили и расчленили. Позже у них дома правоохранители нашли фрагменты человеческого тела в солевом растворе, на кухне - еду и замороженное мясо неизвестного происхождения. Согласно заключению генетической экспертизы, изъятые образцы принадлежали убитой женщине, в подвале и на прилегающей территории также были найдены ее останки, отмечали ведомства. Супругов задержали после того, как рабочие нашли на улице телефон с селфи Бакшеева с фрагментами тела погибшей женщины.