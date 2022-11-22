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Володин прокомментировал слова о разрушении сельхозмашиностроения - РИА Новости, 22.11.2022
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Володин прокомментировал слова о разрушении сельхозмашиностроения
Володин прокомментировал слова о разрушении сельхозмашиностроения - РИА Новости, 22.11.2022
Володин прокомментировал слова о разрушении сельхозмашиностроения
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил депутату от КПРФ на высказывание об уничтожении сельхозмашиностроения в РФ "пятой колонной": по его словам, "пятая... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T15:01
2022-11-22T15:08
политика
вячеслав володин
николай коломейцев
россия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил депутату от КПРФ на высказывание об уничтожении сельхозмашиностроения в РФ "пятой колонной": по его словам, "пятая колонна" давно выехала из России.Тему в ходе рассмотрения проекта о федеральном бюджете-2023-2025 поднял депутат палаты Николай Коломейцев. Он заявил, что сейчас усложняются цепочки поставок производителей, а "пятая колонна" чисто работает на убиение сельхозмашиностроения"."Пятая колонна" вся покинула страну. Николай Васильевич, глубже копайте, предмет изучайте. "Пятая колонна" выехала", - ответил ему Володин.Госдума во вторник приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Третье чтение запланировано на 24 ноября. Доходы бюджета на 2023 год запланированы в сумме 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы – 29,056 триллиона (19,4% ВВП). При этом в 2024 году доходы должны увеличиться до 27,24 триллиона рублей, в 2025 году - до 27,98 триллиона, а расходы - до 29,43 триллиона и 29,24 триллиона рублей соответственно.
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политика, вячеслав володин, николай коломейцев, россия, госдума рф
Политика, Вячеслав Володин, Николай Коломейцев, Россия, Госдума РФ
15:01 22.11.2022 (обновлено: 15:08 22.11.2022)
 
Володин прокомментировал слова о разрушении сельхозмашиностроения

Володин ответил на слова депутата о разрушении сельхозмашиностроения "пятой колонной"

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил депутату от КПРФ на высказывание об уничтожении сельхозмашиностроения в РФ "пятой колонной": по его словам, "пятая колонна" давно выехала из России.
Тему в ходе рассмотрения проекта о федеральном бюджете-2023-2025 поднял депутат палаты Николай Коломейцев. Он заявил, что сейчас усложняются цепочки поставок производителей, а "пятая колонна" чисто работает на убиение сельхозмашиностроения".
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"Пятая колонна" вся покинула страну. Николай Васильевич, глубже копайте, предмет изучайте. "Пятая колонна" выехала", - ответил ему Володин.
Госдума во вторник приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Третье чтение запланировано на 24 ноября. Доходы бюджета на 2023 год запланированы в сумме 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы – 29,056 триллиона (19,4% ВВП). При этом в 2024 году доходы должны увеличиться до 27,24 триллиона рублей, в 2025 году - до 27,98 триллиона, а расходы - до 29,43 триллиона и 29,24 триллиона рублей соответственно.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
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ПолитикаВячеслав ВолодинНиколай КоломейцевРоссияГосдума РФ
 
 
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