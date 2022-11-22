https://ria.ru/20221122/voennye-1833330731.html

Российские войска уничтожили более 120 военных ВСУ на Донецком направлении

Российские войска уничтожили более 120 военных ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 22.11.2022

Российские войска уничтожили более 120 военных ВСУ на Донецком направлении

Российские войска продолжали наступление на Донецком направлении, одновременно отражая контратаки, уничтожено более 120 украинских военных, заявили во вторник в РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T13:19

2022-11-22T13:19

2022-11-22T13:22

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Российские войска продолжали наступление на Донецком направлении, одновременно отражая контратаки, уничтожено более 120 украинских военных, заявили во вторник в Минобороны РФ."На Донецком направлении подразделения российской армии продолжали наступательные действия, одновременно отражая контратаки противника. Всего за сутки на данном направлении уничтожено более 120 украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей противника", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф