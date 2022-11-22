https://ria.ru/20221122/voennye-1833330731.html
Российские войска уничтожили более 120 военных ВСУ на Донецком направлении
Российские войска уничтожили более 120 военных ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 22.11.2022
Российские войска уничтожили более 120 военных ВСУ на Донецком направлении
Российские войска продолжали наступление на Донецком направлении, одновременно отражая контратаки, уничтожено более 120 украинских военных, заявили во вторник в РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:19
2022-11-22T13:19
2022-11-22T13:22
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Российские войска продолжали наступление на Донецком направлении, одновременно отражая контратаки, уничтожено более 120 украинских военных, заявили во вторник в Минобороны РФ."На Донецком направлении подразделения российской армии продолжали наступательные действия, одновременно отражая контратаки противника. Всего за сутки на данном направлении уничтожено более 120 украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей противника", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы РФ
13:19 22.11.2022 (обновлено: 13:22 22.11.2022)
Российские войска уничтожили более 120 военных ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: российские войска уничтожили более 120 военных ВСУ на Донецком направлении