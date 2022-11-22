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Российские войска уничтожили более 120 военных ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 22.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221122/voennye-1833330731.html
Российские войска уничтожили более 120 военных ВСУ на Донецком направлении
Российские войска уничтожили более 120 военных ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 22.11.2022
Российские войска уничтожили более 120 военных ВСУ на Донецком направлении
Российские войска продолжали наступление на Донецком направлении, одновременно отражая контратаки, уничтожено более 120 украинских военных, заявили во вторник в РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:19
2022-11-22T13:22
специальная военная операция на украине
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россия
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Российские войска продолжали наступление на Донецком направлении, одновременно отражая контратаки, уничтожено более 120 украинских военных, заявили во вторник в Минобороны РФ."На Донецком направлении подразделения российской армии продолжали наступательные действия, одновременно отражая контратаки противника. Всего за сутки на данном направлении уничтожено более 120 украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей противника", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы РФ
13:19 22.11.2022 (обновлено: 13:22 22.11.2022)
 
Российские войска уничтожили более 120 военных ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: российские войска уничтожили более 120 военных ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Российские войска продолжали наступление на Донецком направлении, одновременно отражая контратаки, уничтожено более 120 украинских военных, заявили во вторник в Минобороны РФ.
"На Донецком направлении подразделения российской армии продолжали наступательные действия, одновременно отражая контратаки противника. Всего за сутки на данном направлении уничтожено более 120 украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей противника", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияВооруженные силы РФ
 
 
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