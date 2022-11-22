https://ria.ru/20221122/ukrenergo-1833449783.html

"Укрэнерго" заявило, что ищет оборудование для ремонта по всему миру

"Укрэнерго" заявило, что ищет оборудование для ремонта по всему миру - РИА Новости, 22.11.2022

"Укрэнерго" заявило, что ищет оборудование для ремонта по всему миру

Глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что Украина ищет оборудование для ремонта и восстановления... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T18:01

2022-11-22T18:01

2022-11-22T18:01

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что Украина ищет оборудование для ремонта и восстановления поврежденных объектов энергосистемы "по всему миру", ранее заготовленное оборудование расходуется из-за новых ракетных ударов.По словам Кудрицкого, до начала спецоперации РФ Украина заготовила "наибольший запас в мире" материалов и оборудования, в частности трансформаторов, которые превращают напряжение с высокого на низкое, что дает возможность распределять электроэнергию по сетям от атомных электростанций к конечному потребителю. Запас "материальных ресурсов" начали использовать при восстановлении энергосистемы после первой волны ракетных ударов."Мы обращаемся за помощью к нашим партнерам, чтобы они нашли для Украины дополнительное оборудование для замены и ремонта сетей. Это очень дорогое штучное оборудование, которое долго изготавливается. Мы ищем это оборудование, без преувеличения, по всему миру и стараемся привезти его на Украину", - заявил Кудрицкий во время брифинга.Он отметил, нынешний масштаб повреждения энергосистемы "на порядок выше", нужно больше оборудования для ремонта воздушных линий и для подстанций. Кудрицкий добавил, что Испания, Бельгия, Южная Корея, Индия, Китай, Украина – те страны, в которых находятся "существенные производственные мощности" для производства трансформаторов."Тот класс напряжения, который используется на Украине, он специфический для СНГ, и не совпадает с классом напряжения в европейских странах. Класс напряжения в магистральной сети у нас 750 и 330 киловольт, в Европе – 400 и 220. Задача найти трансформатор, который подходит для сети (украинской - ред.)", - резюмировал он.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлениям российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября сказал, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии. Атака на энергосистему 15 ноября стала, по оценке властей Украины, самой массированной с начала российской спецоперации.

https://ria.ru/20221121/ukraina-1833105593.html

https://ria.ru/20221119/vyezd-1832784322.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, укрэнерго, ситуация в днр и лнр