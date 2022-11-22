"Укрэнерго" заявило, что ищет оборудование для ремонта по всему миру
"Укрэнерго" заявило, что ищет оборудование для ремонта поврежденной системы по всему миру
© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди идут по площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди идут по площади Независимости в Киеве
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что Украина ищет оборудование для ремонта и восстановления поврежденных объектов энергосистемы "по всему миру", ранее заготовленное оборудование расходуется из-за новых ракетных ударов.
По словам Кудрицкого, до начала спецоперации РФ Украина заготовила "наибольший запас в мире" материалов и оборудования, в частности трансформаторов, которые превращают напряжение с высокого на низкое, что дает возможность распределять электроэнергию по сетям от атомных электростанций к конечному потребителю. Запас "материальных ресурсов" начали использовать при восстановлении энергосистемы после первой волны ракетных ударов.
"Мы обращаемся за помощью к нашим партнерам, чтобы они нашли для Украины дополнительное оборудование для замены и ремонта сетей. Это очень дорогое штучное оборудование, которое долго изготавливается. Мы ищем это оборудование, без преувеличения, по всему миру и стараемся привезти его на Украину", - заявил Кудрицкий во время брифинга.
Он отметил, нынешний масштаб повреждения энергосистемы "на порядок выше", нужно больше оборудования для ремонта воздушных линий и для подстанций. Кудрицкий добавил, что Испания, Бельгия, Южная Корея, Индия, Китай, Украина – те страны, в которых находятся "существенные производственные мощности" для производства трансформаторов.
"Тот класс напряжения, который используется на Украине, он специфический для СНГ, и не совпадает с классом напряжения в европейских странах. Класс напряжения в магистральной сети у нас 750 и 330 киловольт, в Европе – 400 и 220. Задача найти трансформатор, который подходит для сети (украинской - ред.)", - резюмировал он.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлениям российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября сказал, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии. Атака на энергосистему 15 ноября стала, по оценке властей Украины, самой массированной с начала российской спецоперации.