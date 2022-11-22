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Министр обороны ФРГ считает, что бои на Украине продлятся еще долго - РИА Новости, 22.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221122/ukraina-1833518452.html
Министр обороны ФРГ считает, что бои на Украине продлятся еще долго
Министр обороны ФРГ считает, что бои на Украине продлятся еще долго - РИА Новости, 22.11.2022
Министр обороны ФРГ считает, что бои на Украине продлятся еще долго
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт считает, что бои на Украине продлятся еще длительное время. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T23:55
2022-11-22T23:55
специальная военная операция на украине
в мире
кристина ламбрехт
украина
россия
германия
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БЕРЛИН, 22 ноя - РИА Новости. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт считает, что бои на Украине продлятся еще длительное время.По словам министра, Германии нужно позаботиться о том, чтобы Украина была способна продержаться в последующие месяцы военных действий."Я не хотела бы давать ложных надежд, что эта война может завершиться скоро - в ближайшие дни или недели. Мы должны исходить из того, что эта война еще будет продолжаться долго, и поэтому должны настраиваться на то, что мы должны будем оказывать поддержку Украине", - сказала Ламбрехт на площадке немецкой Федеральной академии по вопросам политики безопасности.Мероприятие транслировалось в прямом эфире на YouTube-канале академии.Президент Владимир Путин заявлял, что в России "уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца", и это - трагедия для всего украинского народа. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Запад в ответ на спецоперацию России объявил "войну по доверенности", снабжая Украину оружием и поддерживая там милитаристский угар, чтобы Киев "бился до последнего украинца", при этом интересы США или Европы в этом случае не страдают. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что поставки вооружений США на Украину не способствуют пробуждению у Киева желания возобновлять мирные переговоры.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, кристина ламбрехт, украина, россия, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кристина Ламбрехт, Украина, Россия, Германия
23:55 22.11.2022
 
Министр обороны ФРГ считает, что бои на Украине продлятся еще долго

Министр обороны ФРГ Ламбрехт: бои на Украине продлятся еще длительное время

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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БЕРЛИН, 22 ноя - РИА Новости. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт считает, что бои на Украине продлятся еще длительное время.
По словам министра, Германии нужно позаботиться о том, чтобы Украина была способна продержаться в последующие месяцы военных действий.
"Я не хотела бы давать ложных надежд, что эта война может завершиться скоро - в ближайшие дни или недели. Мы должны исходить из того, что эта война еще будет продолжаться долго, и поэтому должны настраиваться на то, что мы должны будем оказывать поддержку Украине", - сказала Ламбрехт на площадке немецкой Федеральной академии по вопросам политики безопасности.
Мероприятие транслировалось в прямом эфире на YouTube-канале академии.
Президент Владимир Путин заявлял, что в России "уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца", и это - трагедия для всего украинского народа. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Запад в ответ на спецоперацию России объявил "войну по доверенности", снабжая Украину оружием и поддерживая там милитаристский угар, чтобы Киев "бился до последнего украинца", при этом интересы США или Европы в этом случае не страдают. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что поставки вооружений США на Украину не способствуют пробуждению у Киева желания возобновлять мирные переговоры.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКристина ЛамбрехтУкраинаРоссияГермания
 
 
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