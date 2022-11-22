Министр обороны ФРГ считает, что бои на Украине продлятся еще долго
Министр обороны ФРГ Ламбрехт: бои на Украине продлятся еще длительное время
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
БЕРЛИН, 22 ноя - РИА Новости. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт считает, что бои на Украине продлятся еще длительное время.
По словам министра, Германии нужно позаботиться о том, чтобы Украина была способна продержаться в последующие месяцы военных действий.
"Я не хотела бы давать ложных надежд, что эта война может завершиться скоро - в ближайшие дни или недели. Мы должны исходить из того, что эта война еще будет продолжаться долго, и поэтому должны настраиваться на то, что мы должны будем оказывать поддержку Украине", - сказала Ламбрехт на площадке немецкой Федеральной академии по вопросам политики безопасности.
Мероприятие транслировалось в прямом эфире на YouTube-канале академии.
Президент Владимир Путин заявлял, что в России "уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца", и это - трагедия для всего украинского народа. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Запад в ответ на спецоперацию России объявил "войну по доверенности", снабжая Украину оружием и поддерживая там милитаристский угар, чтобы Киев "бился до последнего украинца", при этом интересы США или Европы в этом случае не страдают. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что поставки вооружений США на Украину не способствуют пробуждению у Киева желания возобновлять мирные переговоры.