https://ria.ru/20221122/ukraina-1833453622.html

США выделили Украине еще 4,5 миллиарда долларов поддержки

США выделили Украине еще 4,5 миллиарда долларов поддержки - РИА Новости, 22.11.2022

США выделили Украине еще 4,5 миллиарда долларов поддержки

США выделили Украине очередной транш прямой бюджетной помощи на 4,5 миллиарда долларов, сообщила министр финансов Джанет Йеллен. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T18:08

2022-11-22T18:08

2022-11-22T18:24

специальная военная операция на украине

сша

украина

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джанет йеллен

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 22 ноя – РИА Новости. США выделили Украине очередной транш прямой бюджетной помощи на 4,5 миллиарда долларов, сообщила министр финансов Джанет Йеллен."Эти средства начнут перечисляться в предстоящие недели и помогут правительству Украине защищаться от незаконной войны России, укрепляя экономическую стабильность и поддерживая ключевые правительственные услуги, включая выплату зарплат сотрудникам больниц, правительственным служащим, учителям, а также социальных пособий престарелым людям и прочим уязвимым категориям населения", - говорится в заявлении министра.С учетом новых грантов прямая бюджетная поддержка Украине со стороны США достигнет 13 миллиардов долларов."Мы призываем остальных доноров наращивать и ускорять помощь Украине. В дополнение к оказанию экономической поддержки министерство финансов и правительство США продолжит использовать весь инструментарий, включая нашу историческую санкционную коалицию", - сказала Йеллен.

https://ria.ru/20221121/politika-1832550508.html

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Кирилл Волков

сша, украина, в мире, джанет йеллен, ситуация в днр и лнр