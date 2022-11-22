16:26 22.11.2022 (обновлено: 17:01 22.11.2022)
В США рассказали, к чему приведет долгий конфликт на Украине
Newsweek: долгий конфликт на Украине может привести к ядерной войне между США и Россией
© Depositphotos.com / curraheeshutterЯдерный взрыв
© Depositphotos.com / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Продолжительный кризис на Украине может привести к эскалации конфликта до мирового масштаба, написал журналист Джонатан Тобин в статье для издания Newsweek.
"В течение нескольких часов на прошлой неделе можно было представить себе наихудший сценарий войны между Соединенными Штатами и Россией", — отметил он.
Тобин раскритиковал Владимира Зеленского и администрацию Джо Байдена за нежелание решать конфликт. Журналист также напомнил, что президент США планировал поддерживать Украину до победы Киева и помочь вернуть ей все территории.
Обозреватель выразил надежду, что после инцидента с ракетами в Польше республиканцы убедят своих коллег переосмыслить стремление продолжать конфликт.
"Необходима более рациональная американская политика в отношении Украины. Такой подход будет направлен на устранение вероятности конфликта с ядерной державой, которая не представляет обычной угрозы для Европы", — подытожил Тобин.
Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета — погибли два человека. Изначально Варшава обвинила Россию в инциденте. В свою очередь, Анджей Дуда заявил об отсутствии доказательств, что ракета была российского производства, она могла стоять на вооружении ПВО Украины.
На фоне спецоперации США и их союзники регулярно отправляют оружие Украине. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники лишь затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российской армии.