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В США рассказали, к чему приведет долгий конфликт на Украине - РИА Новости, 22.11.2022
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В США рассказали, к чему приведет долгий конфликт на Украине
В США рассказали, к чему приведет долгий конфликт на Украине - РИА Новости, 22.11.2022
В США рассказали, к чему приведет долгий конфликт на Украине
Продолжительный кризис на Украине может привести к эскалации конфликта до мирового масштаба, написал журналист Джонатан Тобин в статье для издания Newsweek. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T16:26
2022-11-22T17:01
в мире
владимир зеленский
джо байден
украина
сша
киев
инцидент с падением ракет в польше
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Продолжительный кризис на Украине может привести к эскалации конфликта до мирового масштаба, написал журналист Джонатан Тобин в статье для издания Newsweek."В течение нескольких часов на прошлой неделе можно было представить себе наихудший сценарий войны между Соединенными Штатами и Россией", — отметил он.Тобин раскритиковал Владимира Зеленского и администрацию Джо Байдена за нежелание решать конфликт. Журналист также напомнил, что президент США планировал поддерживать Украину до победы Киева и помочь вернуть ей все территории.Обозреватель выразил надежду, что после инцидента с ракетами в Польше республиканцы убедят своих коллег переосмыслить стремление продолжать конфликт.Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета — погибли два человека. Изначально Варшава обвинила Россию в инциденте. В свою очередь, Анджей Дуда заявил об отсутствии доказательств, что ракета была российского производства, она могла стоять на вооружении ПВО Украины.На фоне спецоперации США и их союзники регулярно отправляют оружие Украине. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники лишь затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российской армии.
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в мире, владимир зеленский, джо байден, украина, сша, киев, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, Украина, США, Киев, Инцидент с падением ракет в Польше
16:26 22.11.2022 (обновлено: 17:01 22.11.2022)
 
В США рассказали, к чему приведет долгий конфликт на Украине

Newsweek: долгий конфликт на Украине может привести к ядерной войне между США и Россией

© Depositphotos.com / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© Depositphotos.com / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Продолжительный кризис на Украине может привести к эскалации конфликта до мирового масштаба, написал журналист Джонатан Тобин в статье для издания Newsweek.
"В течение нескольких часов на прошлой неделе можно было представить себе наихудший сценарий войны между Соединенными Штатами и Россией", — отметил он.
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Тобин раскритиковал Владимира Зеленского и администрацию Джо Байдена за нежелание решать конфликт. Журналист также напомнил, что президент США планировал поддерживать Украину до победы Киева и помочь вернуть ей все территории.
Обозреватель выразил надежду, что после инцидента с ракетами в Польше республиканцы убедят своих коллег переосмыслить стремление продолжать конфликт.

"Необходима более рациональная американская политика в отношении Украины. Такой подход будет направлен на устранение вероятности конфликта с ядерной державой, которая не представляет обычной угрозы для Европы", — подытожил Тобин.

Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета — погибли два человека. Изначально Варшава обвинила Россию в инциденте. В свою очередь, Анджей Дуда заявил об отсутствии доказательств, что ракета была российского производства, она могла стоять на вооружении ПВО Украины.
На фоне спецоперации США и их союзники регулярно отправляют оружие Украине. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники лишь затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российской армии.
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