https://ria.ru/20221122/ukraina-1833416474.html

В США рассказали, к чему приведет долгий конфликт на Украине

В США рассказали, к чему приведет долгий конфликт на Украине - РИА Новости, 22.11.2022

В США рассказали, к чему приведет долгий конфликт на Украине

Продолжительный кризис на Украине может привести к эскалации конфликта до мирового масштаба, написал журналист Джонатан Тобин в статье для издания Newsweek. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T16:26

2022-11-22T16:26

2022-11-22T17:01

в мире

владимир зеленский

джо байден

украина

сша

киев

инцидент с падением ракет в польше

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Продолжительный кризис на Украине может привести к эскалации конфликта до мирового масштаба, написал журналист Джонатан Тобин в статье для издания Newsweek."В течение нескольких часов на прошлой неделе можно было представить себе наихудший сценарий войны между Соединенными Штатами и Россией", — отметил он.Тобин раскритиковал Владимира Зеленского и администрацию Джо Байдена за нежелание решать конфликт. Журналист также напомнил, что президент США планировал поддерживать Украину до победы Киева и помочь вернуть ей все территории.Обозреватель выразил надежду, что после инцидента с ракетами в Польше республиканцы убедят своих коллег переосмыслить стремление продолжать конфликт.Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета — погибли два человека. Изначально Варшава обвинила Россию в инциденте. В свою очередь, Анджей Дуда заявил об отсутствии доказательств, что ракета была российского производства, она могла стоять на вооружении ПВО Украины.На фоне спецоперации США и их союзники регулярно отправляют оружие Украине. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники лишь затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221122/ukraina-1833277015.html

https://ria.ru/20221122/ukraina-1833367631.html

украина

сша

киев

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в мире, владимир зеленский, джо байден, украина, сша, киев, инцидент с падением ракет в польше