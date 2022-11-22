В Чехии признали, что Запад не хотел видеть признаки кризиса на Украине
Глава генштаба Чехии Ржегка заявил, что Запад не хотел видеть признаки кризиса на Украине
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкАвтомобиль посольства Чехии в России возле здания МИД в Москве
Автомобиль посольства Чехии в России возле здания МИД в Москве. Архивное фото
ПРАГА, 22 ноя – РИА Новости. Начальник генштаба Чехии Карел Ржегка на совещании командного состава чешской армии признал, что Запад не хотел видеть признаки кризиса на Украине.
"Вечный мир - это утопия. Период предупреждения этого кризиса длился, как минимум, с 2014 года, но западное сообщество не хотело видеть его признаки. Мы надеялись, что все успокоится. Но надежда - это не стратегия", - сказал начальник генштаба.
По его словам, происходящее на Украине - "это тревожный звонок для всего общества", "эскалационный потенциал" продолжает расти, "нельзя исключать даже самые серьезные сценарии". "Если возникнет конфликт между Россией и НАТО, чешская армия станет его активным участником с первой минуты. Многие из систем вооружений, которые сегодня уничтожают Украину, могут достигнуть чешской территории, ситуация серьезная", - сказал Ржегка, которого цитирует сетевое издание Idnes.
Несмотря на увеличение военного бюджета чешской армии, Ржегка отметил, что у нее не хватит ресурсов для идеального решения всех проблем. По его словам, крупнейшее в истории страны перевооружение армии - это уже не желание, а абсолютная необходимость.
Совещания командного состава чешских вооруженных сил проводятся дважды в год – в начале и в конце года. Нынешнее является первым после начала кризиса на Украине.
Позднее во вторник на совещании ожидаются выступления верховного главнокомандующего ВС страны – президента республики Милоша Земана, а также премьера Петра Фиалы и главы минобороны Яны Черноховой.