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В Чехии признали, что Запад не хотел видеть признаки кризиса на Украине - РИА Новости, 22.11.2022
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В Чехии признали, что Запад не хотел видеть признаки кризиса на Украине
В Чехии признали, что Запад не хотел видеть признаки кризиса на Украине - РИА Новости, 22.11.2022
В Чехии признали, что Запад не хотел видеть признаки кризиса на Украине
Начальник генштаба Чехии Карел Ржегка на совещании командного состава чешской армии признал, что Запад не хотел видеть признаки кризиса на Украине. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T14:39
2022-11-22T14:39
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чехия
нато
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россия
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ПРАГА, 22 ноя – РИА Новости. Начальник генштаба Чехии Карел Ржегка на совещании командного состава чешской армии признал, что Запад не хотел видеть признаки кризиса на Украине.По его словам, происходящее на Украине - "это тревожный звонок для всего общества", "эскалационный потенциал" продолжает расти, "нельзя исключать даже самые серьезные сценарии". "Если возникнет конфликт между Россией и НАТО, чешская армия станет его активным участником с первой минуты. Многие из систем вооружений, которые сегодня уничтожают Украину, могут достигнуть чешской территории, ситуация серьезная", - сказал Ржегка, которого цитирует сетевое издание Idnes.Несмотря на увеличение военного бюджета чешской армии, Ржегка отметил, что у нее не хватит ресурсов для идеального решения всех проблем. По его словам, крупнейшее в истории страны перевооружение армии - это уже не желание, а абсолютная необходимость.Совещания командного состава чешских вооруженных сил проводятся дважды в год – в начале и в конце года. Нынешнее является первым после начала кризиса на Украине.Позднее во вторник на совещании ожидаются выступления верховного главнокомандующего ВС страны – президента республики Милоша Земана, а также премьера Петра Фиалы и главы минобороны Яны Черноховой.
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украина, чехия, нато, в мире, россия
Украина, Чехия, НАТО, В мире, Россия
14:39 22.11.2022
 
В Чехии признали, что Запад не хотел видеть признаки кризиса на Украине

Глава генштаба Чехии Ржегка заявил, что Запад не хотел видеть признаки кризиса на Украине

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкАвтомобиль посольства Чехии в России возле здания МИД в Москве
Автомобиль посольства Чехии в России возле здания МИД в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Автомобиль посольства Чехии в России возле здания МИД в Москве. Архивное фото
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ПРАГА, 22 ноя – РИА Новости. Начальник генштаба Чехии Карел Ржегка на совещании командного состава чешской армии признал, что Запад не хотел видеть признаки кризиса на Украине.
"Вечный мир - это утопия. Период предупреждения этого кризиса длился, как минимум, с 2014 года, но западное сообщество не хотело видеть его признаки. Мы надеялись, что все успокоится. Но надежда - это не стратегия", - сказал начальник генштаба.
По его словам, происходящее на Украине - "это тревожный звонок для всего общества", "эскалационный потенциал" продолжает расти, "нельзя исключать даже самые серьезные сценарии". "Если возникнет конфликт между Россией и НАТО, чешская армия станет его активным участником с первой минуты. Многие из систем вооружений, которые сегодня уничтожают Украину, могут достигнуть чешской территории, ситуация серьезная", - сказал Ржегка, которого цитирует сетевое издание Idnes.
Несмотря на увеличение военного бюджета чешской армии, Ржегка отметил, что у нее не хватит ресурсов для идеального решения всех проблем. По его словам, крупнейшее в истории страны перевооружение армии - это уже не желание, а абсолютная необходимость.
Совещания командного состава чешских вооруженных сил проводятся дважды в год – в начале и в конце года. Нынешнее является первым после начала кризиса на Украине.
Позднее во вторник на совещании ожидаются выступления верховного главнокомандующего ВС страны – президента республики Милоша Земана, а также премьера Петра Фиалы и главы минобороны Яны Черноховой.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
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