https://ria.ru/20221122/ukraina-1833364838.html
В ЕС признали трудности с поиском оборудования для энергосектора Украины
В ЕС признали трудности с поиском оборудования для энергосектора Украины - РИА Новости, 22.11.2022
В ЕС признали трудности с поиском оборудования для энергосектора Украины
В ЕС признают, что с каждой неделей становится все труднее найти необходимое оборудование для функционирования энергосистемы Украины, пишет газета Financial... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T14:30
2022-11-22T14:30
2022-11-22T14:31
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В ЕС признают, что с каждой неделей становится все труднее найти необходимое оборудование для функционирования энергосистемы Украины, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного дипломата одной из европейских стран."Мы находимся в постоянном контакте с (европейской - ред.) комиссией и другими государствами членами, чтобы оказать максимальную поддержку (Киеву)... Но с каждой неделей становится все труднее найти необходимое оборудование, учитывая развитие ситуации", - приводит издание слова дипломата.Как отмечает издание, ЕС с трудом справляется с запросами Киева в отношении поставок оборудования для энергосектора.По словам дипломата ЕС, в результате ударов "была разрушена критическая инфраструктура" Украины.Ранее генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко заявил, что Украина будет жить в условиях регулярных отключений света по меньшей мере до конца марта.
https://ria.ru/20221122/ukraina-1833358225.html
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В мире, Украина, Киев, Евросоюз, ДТЭК
14:30 22.11.2022 (обновлено: 14:31 22.11.2022)
В ЕС признали трудности с поиском оборудования для энергосектора Украины
FT: в ЕС признали, что странам все труднее найти оборудование для энергосектора Украины