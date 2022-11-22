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В ЕС признали трудности с поиском оборудования для энергосектора Украины - РИА Новости, 22.11.2022
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В ЕС признали трудности с поиском оборудования для энергосектора Украины
В ЕС признали трудности с поиском оборудования для энергосектора Украины - РИА Новости, 22.11.2022
В ЕС признали трудности с поиском оборудования для энергосектора Украины
В ЕС признают, что с каждой неделей становится все труднее найти необходимое оборудование для функционирования энергосистемы Украины, пишет газета Financial... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T14:30
2022-11-22T14:31
в мире
украина
киев
евросоюз
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В ЕС признают, что с каждой неделей становится все труднее найти необходимое оборудование для функционирования энергосистемы Украины, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного дипломата одной из европейских стран."Мы находимся в постоянном контакте с (европейской - ред.) комиссией и другими государствами членами, чтобы оказать максимальную поддержку (Киеву)... Но с каждой неделей становится все труднее найти необходимое оборудование, учитывая развитие ситуации", - приводит издание слова дипломата.Как отмечает издание, ЕС с трудом справляется с запросами Киева в отношении поставок оборудования для энергосектора.По словам дипломата ЕС, в результате ударов "была разрушена критическая инфраструктура" Украины.Ранее генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко заявил, что Украина будет жить в условиях регулярных отключений света по меньшей мере до конца марта.
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в мире, украина, киев, евросоюз, дтэк
В мире, Украина, Киев, Евросоюз, ДТЭК
14:30 22.11.2022 (обновлено: 14:31 22.11.2022)
 
В ЕС признали трудности с поиском оборудования для энергосектора Украины

FT: в ЕС признали, что странам все труднее найти оборудование для энергосектора Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Линии электропередачи во Львовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В ЕС признают, что с каждой неделей становится все труднее найти необходимое оборудование для функционирования энергосистемы Украины, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного дипломата одной из европейских стран.
"Мы находимся в постоянном контакте с (европейской - ред.) комиссией и другими государствами членами, чтобы оказать максимальную поддержку (Киеву)... Но с каждой неделей становится все труднее найти необходимое оборудование, учитывая развитие ситуации", - приводит издание слова дипломата.
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Как отмечает издание, ЕС с трудом справляется с запросами Киева в отношении поставок оборудования для энергосектора.
По словам дипломата ЕС, в результате ударов "была разрушена критическая инфраструктура" Украины.
Ранее генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко заявил, что Украина будет жить в условиях регулярных отключений света по меньшей мере до конца марта.
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