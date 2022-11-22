14:16 22.11.2022 (обновлено: 16:28 22.11.2022)
"Укрэнерго" заявило о повреждениях почти на всех ТЭС и ГЭС на Украине
"Укрэнерго" заявило, что на Украине почти не осталось неповрежденных ТЭС и ГЭС
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Украина лишилась почти всех полностью исправных тепловых и гидроэлектростанций, заявил глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
"У нас практически не осталось на Украине неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций. <...> Практически вся тепловая и гидрогенерация, если мы говорим про большие электростанции, повреждена, пострадала от ракетных ударов", — подчеркнул он.
Кудрицкий добавил, что повреждения также получили почти все узловые подстанции "Укрэнерго".
Ранее генеральный директор энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко заявил, что Украина будет жить в условиях регулярных отключений света по меньшей мере до конца марта.
Российские Вооруженные силы с 10 октября практически ежедневно наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, целью становится инфраструктура, которая прямо или косвенно имеет отношение к военному потенциалу киевского режима.
В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский признал, что в стране повреждено уже около 40 процентов энергетической инфраструктуры. Это приводит к массовым отключениям электроэнергии.