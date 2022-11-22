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"Укрэнерго" заявило о повреждениях почти на всех ТЭС и ГЭС на Украине - РИА Новости, 22.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221122/ukraina-1833358225.html
"Укрэнерго" заявило о повреждениях почти на всех ТЭС и ГЭС на Украине
"Укрэнерго" заявило о повреждениях почти на всех ТЭС и ГЭС на Украине - РИА Новости, 22.11.2022
"Укрэнерго" заявило о повреждениях почти на всех ТЭС и ГЭС на Украине
Украина лишилась почти всех полностью исправных тепловых и гидроэлектростанций, заявил глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T14:16
2022-11-22T16:28
специальная военная операция на украине
украина
укрэнерго
в мире
дтэк
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Украина лишилась почти всех полностью исправных тепловых и гидроэлектростанций, заявил глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.Кудрицкий добавил, что повреждения также получили почти все узловые подстанции "Укрэнерго".Ранее генеральный директор энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко заявил, что Украина будет жить в условиях регулярных отключений света по меньшей мере до конца марта.Российские Вооруженные силы с 10 октября практически ежедневно наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, целью становится инфраструктура, которая прямо или косвенно имеет отношение к военному потенциалу киевского режима.В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский признал, что в стране повреждено уже около 40 процентов энергетической инфраструктуры. Это приводит к массовым отключениям электроэнергии.
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украина, укрэнерго, в мире, дтэк, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Укрэнерго, В мире, ДТЭК, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:16 22.11.2022 (обновлено: 16:28 22.11.2022)
 
"Укрэнерго" заявило о повреждениях почти на всех ТЭС и ГЭС на Украине

"Укрэнерго" заявило, что на Украине почти не осталось неповрежденных ТЭС и ГЭС

© AFP 2022 / Sergei SupinskyРабочие на одной из поврежденных подстанций на Украине
Рабочие на одной из поврежденных подстанций на Украине - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© AFP 2022 / Sergei Supinsky
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Украина лишилась почти всех полностью исправных тепловых и гидроэлектростанций, заявил глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"У нас практически не осталось на Украине неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций. <...> Практически вся тепловая и гидрогенерация, если мы говорим про большие электростанции, повреждена, пострадала от ракетных ударов", — подчеркнул он.

Кудрицкий добавил, что повреждения также получили почти все узловые подстанции "Укрэнерго".
Ранее генеральный директор энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко заявил, что Украина будет жить в условиях регулярных отключений света по меньшей мере до конца марта.
Российские Вооруженные силы с 10 октября практически ежедневно наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, целью становится инфраструктура, которая прямо или косвенно имеет отношение к военному потенциалу киевского режима.
В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский признал, что в стране повреждено уже около 40 процентов энергетической инфраструктуры. Это приводит к массовым отключениям электроэнергии.
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