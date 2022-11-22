https://ria.ru/20221122/ukraina-1833358225.html

"Укрэнерго" заявило о повреждениях почти на всех ТЭС и ГЭС на Украине

"Укрэнерго" заявило о повреждениях почти на всех ТЭС и ГЭС на Украине - РИА Новости, 22.11.2022

"Укрэнерго" заявило о повреждениях почти на всех ТЭС и ГЭС на Украине

Украина лишилась почти всех полностью исправных тепловых и гидроэлектростанций, заявил глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T14:16

2022-11-22T14:16

2022-11-22T16:28

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Украина лишилась почти всех полностью исправных тепловых и гидроэлектростанций, заявил глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.Кудрицкий добавил, что повреждения также получили почти все узловые подстанции "Укрэнерго".Ранее генеральный директор энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко заявил, что Украина будет жить в условиях регулярных отключений света по меньшей мере до конца марта.Российские Вооруженные силы с 10 октября практически ежедневно наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, целью становится инфраструктура, которая прямо или косвенно имеет отношение к военному потенциалу киевского режима.В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский признал, что в стране повреждено уже около 40 процентов энергетической инфраструктуры. Это приводит к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221121/svet-1833218041.html

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Кирилл Волков

украина, укрэнерго, в мире, дтэк, ситуация в днр и лнр