https://ria.ru/20221122/ukraina-1833277650.html

В Киевской области ввели стабилизационные отключения электроэнергии

В Киевской области ввели стабилизационные отключения электроэнергии - РИА Новости, 22.11.2022

В Киевской области ввели стабилизационные отключения электроэнергии

Энергетическая инфраструктура Киевской области имеет значительные повреждения, в регионе введены стабилизационные отключения электричества, не исключены... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T10:54

2022-11-22T10:54

2022-11-22T11:02

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Энергетическая инфраструктура Киевской области имеет значительные повреждения, в регионе введены стабилизационные отключения электричества, не исключены экстренные, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК "Киевские региональные электросети"."По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 22 ноября будут проходить стабилизационные отключения света. Однако повреждения энергетической инфраструктуры значительны. Поэтому возможны экстренные отключения вне графиков, если у НЭК "Укрэнерго" будет необходимость дополнительно сбалансировать энергосистему", - говорится на странице компании в социальной сети Facebook*.В компании призвали "дальше потреблять электроэнергию умеренно".Ранее генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко заявил, что Украина будет жить в условиях регулярных отключений света по меньшей мере до конца марта.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлениям российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября сказал, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии. А атака на энергосистему 15 ноября стала, по оценке властей Украины, самой массированной с начала спецоперации.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221121/svet-1833218041.html

https://ria.ru/20221122/ukraina-1833262415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, украина, киевская область, россия, укрэнерго, дтэк