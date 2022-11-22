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В Киевской области ввели стабилизационные отключения электроэнергии - РИА Новости, 22.11.2022
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В Киевской области ввели стабилизационные отключения электроэнергии
В Киевской области ввели стабилизационные отключения электроэнергии - РИА Новости, 22.11.2022
В Киевской области ввели стабилизационные отключения электроэнергии
Энергетическая инфраструктура Киевской области имеет значительные повреждения, в регионе введены стабилизационные отключения электричества, не исключены... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T10:54
2022-11-22T11:02
в мире
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киевская область
россия
укрэнерго
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Энергетическая инфраструктура Киевской области имеет значительные повреждения, в регионе введены стабилизационные отключения электричества, не исключены экстренные, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК "Киевские региональные электросети"."По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 22 ноября будут проходить стабилизационные отключения света. Однако повреждения энергетической инфраструктуры значительны. Поэтому возможны экстренные отключения вне графиков, если у НЭК "Укрэнерго" будет необходимость дополнительно сбалансировать энергосистему", - говорится на странице компании в социальной сети Facebook*.В компании призвали "дальше потреблять электроэнергию умеренно".Ранее генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко заявил, что Украина будет жить в условиях регулярных отключений света по меньшей мере до конца марта.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлениям российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября сказал, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии. А атака на энергосистему 15 ноября стала, по оценке властей Украины, самой массированной с начала спецоперации.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221121/svet-1833218041.html
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в мире, владимир зеленский, украина, киевская область, россия, укрэнерго, дтэк
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Киевская область, Россия, Укрэнерго, ДТЭК
10:54 22.11.2022 (обновлено: 11:02 22.11.2022)
 
В Киевской области ввели стабилизационные отключения электроэнергии

В Киевской области Украины не исключили экстренные отключения электричества

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Энергетическая инфраструктура Киевской области имеет значительные повреждения, в регионе введены стабилизационные отключения электричества, не исключены экстренные, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК "Киевские региональные электросети".
"По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 22 ноября будут проходить стабилизационные отключения света. Однако повреждения энергетической инфраструктуры значительны. Поэтому возможны экстренные отключения вне графиков, если у НЭК "Укрэнерго" будет необходимость дополнительно сбалансировать энергосистему", - говорится на странице компании в социальной сети Facebook*.
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В компании призвали "дальше потреблять электроэнергию умеренно".
Ранее генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко заявил, что Украина будет жить в условиях регулярных отключений света по меньшей мере до конца марта.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлениям российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября сказал, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии. А атака на энергосистему 15 ноября стала, по оценке властей Украины, самой массированной с начала спецоперации.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреВладимир ЗеленскийУкраинаКиевская областьРоссияУкрэнергоДТЭК
 
 
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