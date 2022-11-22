10:53 22.11.2022 (обновлено: 13:39 22.11.2022)
В США предупредили об "украинской трясине", затягивающей Белый дом
Newsweek: "украинская трясина" хочет втянуть США в мировую войну
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Украина может стать новой вечной американской проблемой, рассказал изданию Newsweek политический активист и бывший главный советник по выдвижению кандидатур в сенат Майк Дэвис.
"Проблема со всей этой украинской трясиной заключается в том, что она станет бесконечной проблемой для Америки. <...> Семья Байдена заработала миллионы долларов на Украине", — считает он.
Интересы США и Украины все больше отдаляются друг от друга, но коррумпированная американская власть все равно продолжит спонсировать киевский режим, отметил Дэвис.
По его словам, украинская сторона может вовлечь Америку в прямой конфликт с Россией, не думая о последствиях. Пример этому — ложь украинских чиновников о польском ракетном инциденте.
"Мы видели, как министр иностранных дел Украины вчера распространял пропаганду о том, что это была российская ракета, хотя мы знаем, что это ложь. Что бы мы сделали? Что, если бы мы применили пятую статью в связи с нападением на Польшу и внезапно начали бы третью мировую войну?" — заявил политик.
Дэвис призвал американцев быть более рациональными в этом вопросе, убрать флаги Украины со страниц из соцсетей и "начать думать о том, что в интересах США".
Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета — погибли два человека. Изначально Варшава обвинила Россию в инциденте. В свою очередь, Анджей Дуда заявил об отсутствии доказательств, что ракета была российского производства, она могла стоять на вооружении ПВО Украины.
В Минобороны России рассказали, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. В свою очередь, в МИД выразили надежду, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат "провокацию".