https://ria.ru/20221122/ukraina-1833277015.html

В США предупредили об "украинской трясине", затягивающей Белый дом

В США предупредили об "украинской трясине", затягивающей Белый дом - РИА Новости, 22.11.2022

В США предупредили об "украинской трясине", затягивающей Белый дом

Украина может стать новой вечной американской проблемой, рассказал изданию Newsweek политический активист и бывший главный советник по выдвижению кандидатур в... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T10:53

2022-11-22T10:53

2022-11-22T13:39

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Украина может стать новой вечной американской проблемой, рассказал изданию Newsweek политический активист и бывший главный советник по выдвижению кандидатур в сенат Майк Дэвис."Проблема со всей этой украинской трясиной заключается в том, что она станет бесконечной проблемой для Америки. <...> Семья Байдена заработала миллионы долларов на Украине", — считает он.Интересы США и Украины все больше отдаляются друг от друга, но коррумпированная американская власть все равно продолжит спонсировать киевский режим, отметил Дэвис.По его словам, украинская сторона может вовлечь Америку в прямой конфликт с Россией, не думая о последствиях. Пример этому — ложь украинских чиновников о польском ракетном инциденте.Дэвис призвал американцев быть более рациональными в этом вопросе, убрать флаги Украины со страниц из соцсетей и "начать думать о том, что в интересах США".Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета — погибли два человека. Изначально Варшава обвинила Россию в инциденте. В свою очередь, Анджей Дуда заявил об отсутствии доказательств, что ракета была российского производства, она могла стоять на вооружении ПВО Украины.В Минобороны России рассказали, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. В свою очередь, в МИД выразили надежду, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат "провокацию".

https://ria.ru/20221121/ukraina-1833218989.html

https://ria.ru/20221118/ukraina-1832336124.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, сша, украина, россия, владимир путин