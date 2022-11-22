https://ria.ru/20221122/ukraina-1833262415.html

В Черновицкой области Украины будут отключать электричество

В Черновицкой области Украины будут отключать электричество - РИА Новости, 22.11.2022

В Черновицкой области Украины будут отключать электричество

АО "Черновцыоблэнерго" сообщило, что в Черновицком области Украины сегодня введены стабилизационные отключения электричества, при которых периоды отсутствия... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T10:01

2022-11-22T10:01

2022-11-22T10:01

в мире

владимир зеленский

украина

черновицкая область

укрэнерго

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. АО "Черновцыоблэнерго" сообщило, что в Черновицком области Украины сегодня введены стабилизационные отключения электричества, при которых периоды отсутствия света спрогнозировать заранее невозможно.Ранее в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что плановые отключения будут действовать по всей Украине во вторник."График стабилизационных отключений в Черновицкой области, 22.11.2022, вводится по распоряжению государственной компании НЭК "Укрэнерго" в соответствии с оперативной ситуацией в энергетической системе Украины. Спрогнозировать использование таких графиков заранее невозможно", - говорится в сообщении на сайте компании.Там отметили, что энергетики прилагают все усилия, чтобы отключения продолжались не более четырех часов, но в отдельных случаях из-за масштабности повреждений энергосистемы энергоснабжение может отсутствовать более длительное время.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии. А атака на энергосистему 15 ноября стала, по оценке властей Украины, самой массированной с начала российской спецоперации.

https://ria.ru/20221119/elektrichestvo-1832809483.html

https://ria.ru/20221119/vyezd-1832784322.html

украина

черновицкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, украина, черновицкая область, укрэнерго, вооруженные силы рф