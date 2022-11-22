В Черновицкой области Украины будут отключать электричество
АО "Черновцыоблэнерго": периоды отсутствия света спрогнозировать заранее невозможно
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в медиабанкОбесточенные высоковольтные линии электропередачи
Обесточенные высоковольтные линии электропередачи. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. АО "Черновцыоблэнерго" сообщило, что в Черновицком области Украины сегодня введены стабилизационные отключения электричества, при которых периоды отсутствия света спрогнозировать заранее невозможно.
Ранее в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что плановые отключения будут действовать по всей Украине во вторник.
"График стабилизационных отключений в Черновицкой области, 22.11.2022, вводится по распоряжению государственной компании НЭК "Укрэнерго" в соответствии с оперативной ситуацией в энергетической системе Украины. Спрогнозировать использование таких графиков заранее невозможно", - говорится в сообщении на сайте компании.
Там отметили, что энергетики прилагают все усилия, чтобы отключения продолжались не более четырех часов, но в отдельных случаях из-за масштабности повреждений энергосистемы энергоснабжение может отсутствовать более длительное время.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии. А атака на энергосистему 15 ноября стала, по оценке властей Украины, самой массированной с начала российской спецоперации.