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В Черновицкой области Украины будут отключать электричество - РИА Новости, 22.11.2022
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В Черновицкой области Украины будут отключать электричество
В Черновицкой области Украины будут отключать электричество - РИА Новости, 22.11.2022
В Черновицкой области Украины будут отключать электричество
АО "Черновцыоблэнерго" сообщило, что в Черновицком области Украины сегодня введены стабилизационные отключения электричества, при которых периоды отсутствия... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T10:01
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в мире
владимир зеленский
украина
черновицкая область
укрэнерго
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. АО "Черновцыоблэнерго" сообщило, что в Черновицком области Украины сегодня введены стабилизационные отключения электричества, при которых периоды отсутствия света спрогнозировать заранее невозможно.Ранее в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что плановые отключения будут действовать по всей Украине во вторник."График стабилизационных отключений в Черновицкой области, 22.11.2022, вводится по распоряжению государственной компании НЭК "Укрэнерго" в соответствии с оперативной ситуацией в энергетической системе Украины. Спрогнозировать использование таких графиков заранее невозможно", - говорится в сообщении на сайте компании.Там отметили, что энергетики прилагают все усилия, чтобы отключения продолжались не более четырех часов, но в отдельных случаях из-за масштабности повреждений энергосистемы энергоснабжение может отсутствовать более длительное время.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии. А атака на энергосистему 15 ноября стала, по оценке властей Украины, самой массированной с начала российской спецоперации.
https://ria.ru/20221119/elektrichestvo-1832809483.html
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в мире, владимир зеленский, украина, черновицкая область, укрэнерго, вооруженные силы рф
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Черновицкая область, Укрэнерго, Вооруженные силы РФ
10:01 22.11.2022
 
В Черновицкой области Украины будут отключать электричество

АО "Черновцыоблэнерго": периоды отсутствия света спрогнозировать заранее невозможно

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в медиабанкОбесточенные высоковольтные линии электропередачи
Обесточенные высоковольтные линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Обесточенные высоковольтные линии электропередачи. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. АО "Черновцыоблэнерго" сообщило, что в Черновицком области Украины сегодня введены стабилизационные отключения электричества, при которых периоды отсутствия света спрогнозировать заранее невозможно.
Ранее в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что плановые отключения будут действовать по всей Украине во вторник.
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"График стабилизационных отключений в Черновицкой области, 22.11.2022, вводится по распоряжению государственной компании НЭК "Укрэнерго" в соответствии с оперативной ситуацией в энергетической системе Украины. Спрогнозировать использование таких графиков заранее невозможно", - говорится в сообщении на сайте компании.
Там отметили, что энергетики прилагают все усилия, чтобы отключения продолжались не более четырех часов, но в отдельных случаях из-за масштабности повреждений энергосистемы энергоснабжение может отсутствовать более длительное время.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии. А атака на энергосистему 15 ноября стала, по оценке властей Украины, самой массированной с начала российской спецоперации.
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В миреВладимир ЗеленскийУкраинаЧерновицкая областьУкрэнергоВооруженные силы РФ
 
 
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