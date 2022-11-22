https://ria.ru/20221122/ukraina-1833236424.html
Великобритания передала Украине высокоточные ракеты Brimstone-2, пишут СМИ
Великобритания передала Украине высокоточные ракеты Brimstone-2, пишут СМИ - РИА Новости, 22.11.2022
Великобритания передала Украине высокоточные ракеты Brimstone-2, пишут СМИ
Великобритания передала Украине высокоточные ракеты Brimstone-2, пишет газета Telegraph. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T03:43
2022-11-22T03:43
2022-11-22T15:04
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Великобритания передала Украине высокоточные ракеты Brimstone-2, пишет газета Telegraph.Отмечается, что эти ракеты имеют лазерное наведение, а дальность их пуска — в два раза больше по сравнению с предыдущей серией.Газета упоминает, что около полугода назад Лондон отправил Киеву самонаводящиеся ракеты класса "воздух — земля" Brimstone-1. Газета сообщает, что эти ракеты обычно запускаются с воздуха, однако украинские войска модифицировали грузовики, чтобы использовать те в качестве пусковых платформ.Число переданных Украине ракет Brimstone-2 не раскрывается.Ракеты Brimstone-2 поступили в Военно-воздушные силы Великобритании в 2016 году.Ранее Министерство обороны Великобритании заявило, что Лондон в ближайшее время завершит поставку около тысячи зенитных ракет на Украину. Отмечалось, что Британия передаст пусковые установки и ракеты, которые способны сбивать цели в воздухе, включая беспилотники и крылатые ракеты.
https://ria.ru/20221121/oruzhie-1832970342.html
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в мире, великобритания, украина, лондон, минобороны великобритании
В мире, Великобритания, Украина, Лондон, Минобороны Великобритании
03:43 22.11.2022 (обновлено: 15:04 22.11.2022)
Великобритания передала Украине высокоточные ракеты Brimstone-2, пишут СМИ
Telegraph: Великобритания передала Украине высокоточные ракеты Brimstone-2