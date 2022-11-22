https://ria.ru/20221122/ugledar-1833268241.html
Пушилин заявил об успешном продвижении в направлении Угледара
Пушилин заявил об успешном продвижении в направлении Угледара - РИА Новости, 22.11.2022
Пушилин заявил об успешном продвижении в направлении Угледара
Российские военные успешно продвигаются на Угледарском направлении, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T10:27
2022-11-22T10:27
2022-11-22T12:34
специальная военная операция на украине
безопасность
денис пушилин
россия
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российские военные успешно продвигаются на Угледарском направлении, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Направление Павловки и Угледара: все равно продолжается движение. Мы видим определенные успехи", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Предшествующий Угледару населенный пункт Павловка занят с 14 ноября. Как отметил ранее Пушилин, без этого села крайне затруднительно продвижение вперед, способное в перспективе отодвинуть украинских военных от Донецка.Он также рассказал об успехах на Марьинском направлении, даже с учетом городских боев, что вызывает дополнительные трудности. Продвижение войск фиксируется на подступах к Авдеевке и Артемовску.Вместе с тем, как добавил Пушилин, остается сложным Краснолиманское направление.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, денис пушилин, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Денис Пушилин, Россия, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина, Вооруженные силы Украины
10:27 22.11.2022 (обновлено: 12:34 22.11.2022)
Пушилин заявил об успешном продвижении в направлении Угледара
Врио главы ДНР Пушилин заявил об успехах войск на Угледарском направлении