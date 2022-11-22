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Пушилин заявил об успешном продвижении в направлении Угледара - РИА Новости, 22.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221122/ugledar-1833268241.html
Пушилин заявил об успешном продвижении в направлении Угледара
Пушилин заявил об успешном продвижении в направлении Угледара - РИА Новости, 22.11.2022
Пушилин заявил об успешном продвижении в направлении Угледара
Российские военные успешно продвигаются на Угледарском направлении, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T10:27
2022-11-22T12:34
специальная военная операция на украине
безопасность
денис пушилин
россия
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российские военные успешно продвигаются на Угледарском направлении, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Направление Павловки и Угледара: все равно продолжается движение. Мы видим определенные успехи", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Предшествующий Угледару населенный пункт Павловка занят с 14 ноября. Как отметил ранее Пушилин, без этого села крайне затруднительно продвижение вперед, способное в перспективе отодвинуть украинских военных от Донецка.Он также рассказал об успехах на Марьинском направлении, даже с учетом городских боев, что вызывает дополнительные трудности. Продвижение войск фиксируется на подступах к Авдеевке и Артемовску.Вместе с тем, как добавил Пушилин, остается сложным Краснолиманское направление.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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безопасность, денис пушилин, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Денис Пушилин, Россия, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина, Вооруженные силы Украины
10:27 22.11.2022 (обновлено: 12:34 22.11.2022)
 
Пушилин заявил об успешном продвижении в направлении Угледара

Врио главы ДНР Пушилин заявил об успехах войск на Угледарском направлении

© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в медиабанкУничтоженный украинский танк
Уничтоженный украинский танк - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
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Уничтоженный украинский танк. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российские военные успешно продвигаются на Угледарском направлении, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Направление Павловки и Угледара: все равно продолжается движение. Мы видим определенные успехи", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Предшествующий Угледару населенный пункт Павловка занят с 14 ноября. Как отметил ранее Пушилин, без этого села крайне затруднительно продвижение вперед, способное в перспективе отодвинуть украинских военных от Донецка.
Он также рассказал об успехах на Марьинском направлении, даже с учетом городских боев, что вызывает дополнительные трудности. Продвижение войск фиксируется на подступах к Авдеевке и Артемовску.
Вместе с тем, как добавил Пушилин, остается сложным Краснолиманское направление.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДенис ПушилинРоссияДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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